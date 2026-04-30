Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 18. héten, csütörtökön

Ötvenmillió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón, miután vasárnap megint volt két telitalálat. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt a csütörtöki sorsoláson?

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármai kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütrtöki sorsoláson 50 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 18. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

10; 27; 28; 32; 34; 35;

Ezen a héten nem volt telitalálat a Hatoslottó csütörtöki számhúzásán, így vasárnap már 140 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

