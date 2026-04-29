Ez lehet a leköszönő kormány egyik legutolsó döntése: ezt a két embert visszaküldi jól fizető EU-s pizíciójába
Döntött a kormány a luxembourgi posztok betöltéséről: újrajelölik Csehi Zoltánt az Európai Unió Bíróságának bírájává, míg Fehér Miklós Zoltánt főtanácsnoknak.
A magyar kormány jóval a mandátumok lejárta előtt úgy döntött, hogy újrajelöli Csehi Zoltánt az Európai Unió Bíróságának magyar bírájává, Fehér Miklós Zoltánt pedig főtanácsnoknak. A jelenlegi megbízatások csak 2027 októberében érnek véget. Bár semmilyen határidő nem sürgette a kabinetet, a jelölésről szóló határozatot már most véglegesítették - szúrta ki a HVG.
A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be. A bejelentésre az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén került sor.
Csehi Zoltán 2016 tavaszán csatlakozott az uniós igazságszolgáltatáshoz az Európai Unió Törvényszékének bírájaként. Ezt követően, 2021 októberében lett az Európai Unió Bíróságának tagja. Korábban több mint húsz éven át a budapesti Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda munkatársaként tevékenykedett.
A főtanácsnoki pozícióra szánt Fehér Miklós Zoltán komoly tapasztalattal rendelkezik az uniós jogviták terén. Ő 2010 óta vezeti azt a minisztériumi jogászcsapatot, amely a magyar kormányt képviseli a luxembourgi székhelyű testület előtt. Személyéről a kormány egy előzetes konzultációt követően határozott. Ennek során az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökével, valamint a legfőbb ügyésszel is egyeztettek.
Az Európai Unió Bíróságán minden tagállamot egy-egy bíró képvisel. A huszonhét fős testület munkáját ezen felül tizenegy főtanácsnok támogatja. A tisztségviselők kiválasztására nincsenek egységes uniós szabályok. A jelöltállítás folyamata teljes egészében a tagállami kormányok saját hatáskörébe és eljárásrendjébe tartozik.
