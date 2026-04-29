Ez lehet a leköszönő kormány egyik legutolsó döntése: ezt a két embert visszaküldi jól fizető EU-s pizíciójába

Pénzcentrum
2026. április 29. 09:33

Döntött a kormány a luxembourgi posztok betöltéséről: újrajelölik Csehi Zoltánt az Európai Unió Bíróságának bírájává, míg Fehér Miklós Zoltánt főtanácsnoknak.

A magyar kormány jóval a mandátumok lejárta előtt úgy döntött, hogy újrajelöli Csehi Zoltánt az Európai Unió Bíróságának magyar bírájává, Fehér Miklós Zoltánt pedig főtanácsnoknak. A jelenlegi megbízatások csak 2027 októberében érnek véget. Bár semmilyen határidő nem sürgette a kabinetet, a jelölésről szóló határozatot már most véglegesítették - szúrta ki a HVG.

A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be. A bejelentésre az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén került sor.

Csehi Zoltán 2016 tavaszán csatlakozott az uniós igazságszolgáltatáshoz az Európai Unió Törvényszékének bírájaként. Ezt követően, 2021 októberében lett az Európai Unió Bíróságának tagja. Korábban több mint húsz éven át a budapesti Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda munkatársaként tevékenykedett.

A főtanácsnoki pozícióra szánt Fehér Miklós Zoltán komoly tapasztalattal rendelkezik az uniós jogviták terén. Ő 2010 óta vezeti azt a minisztériumi jogászcsapatot, amely a magyar kormányt képviseli a luxembourgi székhelyű testület előtt. Személyéről a kormány egy előzetes konzultációt követően határozott. Ennek során az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökével, valamint a legfőbb ügyésszel is egyeztettek.

Az Európai Unió Bíróságán minden tagállamot egy-egy bíró képvisel. A huszonhét fős testület munkáját ezen felül tizenegy főtanácsnok támogatja. A tisztségviselők kiválasztására nincsenek egységes uniós szabályok. A jelöltállítás folyamata teljes egészében a tagállami kormányok saját hatáskörébe és eljárásrendjébe tartozik.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
2026. április 29.
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
2026. április 28.
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
2 hete
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
3
2 hete
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
4
2 hete
Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében
5
2 hete
Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 10:31
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 10:07
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
Agrárszektor  |  2026. április 29. 10:32
Kiderült az ukrán gazdák trükkje: tömegével állnak át erre a növényre
