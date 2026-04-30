Máris kihirdették a tűzgyűjtási tilalmat: aki megszegi, pórul járhat ebben a megyében

A korlátozás célja a természeti értékek és a vagyontárgyak megóvása a gyorsan terjedő erdő- és vegetációtüzektől.

A tartós csapadékhiány és a fokozott tűzveszély miatt a hatóság május 1-jétől tűzgyújtási tilalmat rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közölte, hogy a térségben régóta száraz az időjárás, és az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék. A helyzetet tovább rontja a szeles idő, amely kiszárítja a növényzetet, és felgyorsítja a lángok terjedését. A vármegyében már most is megugrott a szabadtéri tüzek száma, amelyek komoly károkat okoznak a természetben és a mezőgazdaságban.

Mivel a lángok eloltása rengeteg időt és energiát emészt fel, a tűzoltók nehezebben érnek oda más káresetekhez. Emiatt is elengedhetetlen volt a megelőző korlátozás bevezetése.

A rendelkezés értelmében szigorúan tilos tüzet rakni a külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek kétszáz méteres körzetében. A szabály a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyekre is érvényes. Ugyanakkor nem minősül tűzgyújtásnak a gázégők, illetve a megfelelő szikrafogóval ellátott, zárt tűzterű sütő- és főzőberendezések használata.

A tilalom közvetlenül nem terjed ki a belterületekre, a hatóságok azonban itt is az elektromos, a gázüzemű vagy a zárt égésterű grillek használatát javasolják. Nyílt lángú fa- vagy széntüzelés esetén ugyanis a szél akár több száz méterre is elhordhatja a parazsat. Ez a jelenség pedig könnyen lángra lobbanthatja a környező növényzetet.