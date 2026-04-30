2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tábortűz a Shi Shi strandon, Washington államban
Otthon

Máris kihirdették a tűzgyűjtási tilalmat: aki megszegi, pórul járhat ebben a megyében

Pénzcentrum
2026. április 30. 18:30

A korlátozás célja a természeti értékek és a vagyontárgyak megóvása a gyorsan terjedő erdő- és vegetációtüzektől.

A tartós csapadékhiány és a fokozott tűzveszély miatt a hatóság május 1-jétől tűzgyújtási tilalmat rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közölte, hogy a térségben régóta száraz az időjárás, és az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék. A helyzetet tovább rontja a szeles idő, amely kiszárítja a növényzetet, és felgyorsítja a lángok terjedését. A vármegyében már most is megugrott a szabadtéri tüzek száma, amelyek komoly károkat okoznak a természetben és a mezőgazdaságban.

Mivel a lángok eloltása rengeteg időt és energiát emészt fel, a tűzoltók nehezebben érnek oda más káresetekhez. Emiatt is elengedhetetlen volt a megelőző korlátozás bevezetése.

A rendelkezés értelmében szigorúan tilos tüzet rakni a külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek kétszáz méteres körzetében. A szabály a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyekre is érvényes. Ugyanakkor nem minősül tűzgyújtásnak a gázégők, illetve a megfelelő szikrafogóval ellátott, zárt tűzterű sütő- és főzőberendezések használata.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tilalom közvetlenül nem terjed ki a belterületekre, a hatóságok azonban itt is az elektromos, a gázüzemű vagy a zárt égésterű grillek használatát javasolják. Nyílt lángú fa- vagy széntüzelés esetén ugyanis a szél akár több száz méterre is elhordhatja a parazsat. Ez a jelenség pedig könnyen lángra lobbanthatja a környező növényzetet.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #szél #időjárás #tűz #katasztrófavédelem #erdő #természet #időjárás előrejelzés #szárazság #tűzesetek #szabolcs-szatmár-bereg megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:03
18:49
18:40
18:30
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 18:40
Teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz a belügy- és az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 17:59
Kvíz: Neked rémlik, mivel foglalkozott a molnár, a kádár, a kalmár? Lássuk, mennyit tudsz a régi magyar szakmákról!
Agrárszektor  |  2026. április 30. 18:28
Összeomlás jöhet? Erre az új szabályra rámehet a gazdák minden pénze
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!