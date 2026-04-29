A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be.
Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra
Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés. Bár a nyáron bevezetett Otthon Start kamattámogatott hitel kedvező kondíciói egyelőre ellensúlyozzák a magasabb vételárakat a jogosultak számára, az egyre gyorsuló piaci áremelkedés hamarosan teljesen felemésztheti ezt az előnyt. Eközben a támogatásból kimaradók már most is a drágulás egyértelmű vesztesei - közölte a Bankmonitor.
A jegybank statisztikái rávilágítanak arra, hogy az év utolsó hónapjaiban is jelentős drágulás ment végbe az ingatlanpiacon. Országos átlagban egyetlen év alatt 23,54 százalékkal nőttek az árak. A növekedés mértéke a fővárosban és a vidéki városokban egyaránt 25 százalék körül alakult, de még a községekben is meghaladta a 18 százalékot. Negyedéves szinten szintén érezhető, 5,13 százalékos emelkedést mértek, amely mögött azonban komolyabb területi különbségek húzódnak meg.
A nyár elején bejelentett Otthon Start program egyértelműen fűtötte a piacot. Ennek hatására a tavalyi év második felében önmagában csaknem 11 százalékkal drágultak a hazai lakóingatlanok. Jelenleg a piaci alapú lakáshitelek kamata 6,5 százalék körül mozog, míg a támogatott konstrukció legfeljebb 3 százalékos kamattal igényelhető. Ez a 3,5 százalékpontos kamatkülönbség egyelőre a vevők javára billenti a mérleget.
Ha például valaki 25 millió forint önerővel vett volna meg egy 50 milliós lakást a nyáron piaci hitelből, 25 éves futamidővel számolva havonta 168 ezer forintos törlesztőrészletet kellene fizetnie. Ugyanez az ingatlan az év végére már több mint 55 millió forintot ért. Ha azonban a vevő jogosult az Otthon Start programra, a mintegy 5 millió forinttal magasabb felvett hitelösszeg ellenére is havi 144 ezer forintra csökken a törlesztőrészlete a kedvező kamatozás miatt. Ezzel havonta közel 25 ezer forintot takaríthat meg.
Ez a piaci helyzet azonban korántsem mindenkinek kedvező. A programból kiszorulók kizárólag az áremelkedés hátrányait érzékelik. Komoly gondot okoz a drágulás azoknak is, akiknek a magasabb vételárakhoz már nem elegendő az amúgy is szűkös önerejük. Ezzel párhuzamosan a lakáshitelpiac is átalakult. Az új lakáshitel-szerződések mintegy 70 százalékát már az Otthon Start teszi ki, míg a tisztán piaci alapú kölcsönök iránti kereslet a felére zuhant.
A fő kérdés az, hogy meddig tart ki a kamattámogatott hitel vonzereje a folyamatos áremelkedéssel szemben. A korábbi példánál maradva: a 168 ezer forintos piaci törlesztőrészletből, 3 százalékos kamat mellett már egy 35,6 millió forintos támogatott hitelt is törleszteni lehetne. Ez a 25 milliós önerővel kiegészítve azt jelenti, hogy az eredetileg 50 millió forintos ingatlan egészen 60,6 millió forintos vételárig finanszírozható maradna anélkül, hogy a havi teher meghaladná a nyári szintet.
Ehhez az induló árhoz viszonyítva összesen 21 százalékos drágulásra lenne szükség. Mivel a tavalyi év második felében az árak már csaknem 11 százalékot emelkedtek, a fennmaradó kamatelőny eltüntetéséhez mindössze további 9,5 százalékos áremelkedés kell. Fontos tényező az is, hogy a hitel nyújtotta előny nagymértékben függ az önerő arányától. Minél kevesebb hitelt és több saját forrást használ fel a vevő, a drágulás annál hamarabb semlegesíti a kamatkedvezmény pozitív hatását.
A hivatalos statisztikai adatok az előző év végére vonatkoznak. Az ingatlanközvetítők azonban az idei év első hónapjaiban is megélénkülő keresletet, valamint további, akár 7 százalékos áremelkedést tapasztaltak. Mindezek alapján szinte biztosra vehető, hogy az államilag támogatott hitelek nyújtotta pénzügyi előny azóta is rohamosan zsugorodik.
Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött.
A jó állapotú, reálisan árazott lakások gyorsan gazdára találnak, miközben a túlárazott ingatlanok hónapokra beragadnak a kínálatban.
A hét közepén érkező átmeneti lehűlés és a hajnali fagyok után a hosszú hétvégére visszatér a tavaszias jó idő. Csapadékra nem kell számítani.
Három kulcsfontosságú terület élére nevezett meg tárcavezetőket Magyar Péter: vezetőt kapott a kulturával, technológiával foglalkozó tárca, és egy kormánybiztost is megnevezett.
Elképesztő, milyen alacsony a Duna vízszintje: nagyon kellene a csapadék, megint látszik az Ínség-szikla
A tartósan aszályos időjárás miatt a Duna vízállása Budapestnél 90 centiméter alá süllyedt: a Gellért-hegy lábánál ismét felszínre került a ritkán látható Ínség-szikla.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el.
Elképesztő módszerrel babrálták meg a villanyórát a népszerű hazai üdülőhelyen: rengeteg pénzt hozott a tiltott trükk, míg le nem csaptak az ellenőrök
Vádat emeltek egy Balaton-parti pékség koszovói tulajdonosa ellen, aki a villanyóra manipulálásával több mint ötmillió forint értékben lopott áramot.
Kilencvennyolc éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar származású klinikai pszichológus és holokauszttúlélő, a világhírű "A döntés" című könyv szerzője.
Az árplafon és az emelkedő építési költségek szorításában a fejlesztői késedelmek vagy csődök terheit jelenleg a vevők viselik.
Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti.
Alig két héttel a választási vereség után a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai állítólag feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
Európában szélsőséges különbségek látszanak a lakástulajdonlásban, miközben a számok mögött teljesen eltérő gazdasági és történeti modellek húzódnak meg.
Egyre gyorsul ezeknek a fáknak a pusztulása Magyarországon: súlyos bajt jelez, amit már nem lehet megállítani?
A kertek, parkok, magán-és közterületek fáinak pusztulását mérték fel kérdőívekkel és kiderült, rohamosan pusztul ez a fajta az egész országban.
Felkavaró előrejelzés érkezett: ebben a három megyében olyan szél lesz, hogy keresztülhúzhatja a hétvégi terveket
Az erős, több helyen viharos szél a talajállapot függvényében felkavarhatja a port, ami látástávolság romlást okozhat.
Mikor van anyák napja 2026-ban? Az ünnep eredete, anyák napi versek, köszöntő - Mit ünneplünk anyák napján?
Honnan ered az anyák napja, és miért ünnepeljük máskor, mint külföldön? Tudd meg a pontos 2026-os dátumot, és válogass válogatott verseink és ajándékötleteink közül!
A választás után sokan arra számítottak, hogy megugrik a külföldről érkező érdeklődés a magyar lakáspiac iránt, de a friss adatok nem mutatnak érdemi áttörést.
Egyértelmű fordulat rajzolódik ki az ingatlanpiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött.
Több mint egymillió lakástulajdonos kerülhet bajba: egyetlen mulasztás miatt is elérhetetlenné válhat a bankszámlájuk
Több mint egymillió lakástulajdonos számára közeleg egy fontos határidő: október 31-éig minden társasháznak be kell jegyeznie a földhivatali nyilvántartásba.
