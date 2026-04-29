Ózd, 2023. augusztus 21.Panelházak a Vasvár úton Ózdon 2023. augusztus 21-én.MTI/Vajda János
Otthon

Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra

Pénzcentrum
2026. április 29. 10:56

Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés. Bár a nyáron bevezetett Otthon Start kamattámogatott hitel kedvező kondíciói egyelőre ellensúlyozzák a magasabb vételárakat a jogosultak számára, az egyre gyorsuló piaci áremelkedés hamarosan teljesen felemésztheti ezt az előnyt. Eközben a támogatásból kimaradók már most is a drágulás egyértelmű vesztesei - közölte a Bankmonitor.

A jegybank statisztikái rávilágítanak arra, hogy az év utolsó hónapjaiban is jelentős drágulás ment végbe az ingatlanpiacon. Országos átlagban egyetlen év alatt 23,54 százalékkal nőttek az árak. A növekedés mértéke a fővárosban és a vidéki városokban egyaránt 25 százalék körül alakult, de még a községekben is meghaladta a 18 százalékot. Negyedéves szinten szintén érezhető, 5,13 százalékos emelkedést mértek, amely mögött azonban komolyabb területi különbségek húzódnak meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyár elején bejelentett Otthon Start program egyértelműen fűtötte a piacot. Ennek hatására a tavalyi év második felében önmagában csaknem 11 százalékkal drágultak a hazai lakóingatlanok. Jelenleg a piaci alapú lakáshitelek kamata 6,5 százalék körül mozog, míg a támogatott konstrukció legfeljebb 3 százalékos kamattal igényelhető. Ez a 3,5 százalékpontos kamatkülönbség egyelőre a vevők javára billenti a mérleget.

Ha például valaki 25 millió forint önerővel vett volna meg egy 50 milliós lakást a nyáron piaci hitelből, 25 éves futamidővel számolva havonta 168 ezer forintos törlesztőrészletet kellene fizetnie. Ugyanez az ingatlan az év végére már több mint 55 millió forintot ért. Ha azonban a vevő jogosult az Otthon Start programra, a mintegy 5 millió forinttal magasabb felvett hitelösszeg ellenére is havi 144 ezer forintra csökken a törlesztőrészlete a kedvező kamatozás miatt. Ezzel havonta közel 25 ezer forintot takaríthat meg.

Ez a piaci helyzet azonban korántsem mindenkinek kedvező. A programból kiszorulók kizárólag az áremelkedés hátrányait érzékelik. Komoly gondot okoz a drágulás azoknak is, akiknek a magasabb vételárakhoz már nem elegendő az amúgy is szűkös önerejük. Ezzel párhuzamosan a lakáshitelpiac is átalakult. Az új lakáshitel-szerződések mintegy 70 százalékát már az Otthon Start teszi ki, míg a tisztán piaci alapú kölcsönök iránti kereslet a felére zuhant.

A fő kérdés az, hogy meddig tart ki a kamattámogatott hitel vonzereje a folyamatos áremelkedéssel szemben. A korábbi példánál maradva: a 168 ezer forintos piaci törlesztőrészletből, 3 százalékos kamat mellett már egy 35,6 millió forintos támogatott hitelt is törleszteni lehetne. Ez a 25 milliós önerővel kiegészítve azt jelenti, hogy az eredetileg 50 millió forintos ingatlan egészen 60,6 millió forintos vételárig finanszírozható maradna anélkül, hogy a havi teher meghaladná a nyári szintet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.

Ehhez az induló árhoz viszonyítva összesen 21 százalékos drágulásra lenne szükség. Mivel a tavalyi év második felében az árak már csaknem 11 százalékot emelkedtek, a fennmaradó kamatelőny eltüntetéséhez mindössze további 9,5 százalékos áremelkedés kell. Fontos tényező az is, hogy a hitel nyújtotta előny nagymértékben függ az önerő arányától. Minél kevesebb hitelt és több saját forrást használ fel a vevő, a drágulás annál hamarabb semlegesíti a kamatkedvezmény pozitív hatását.

A hivatalos statisztikai adatok az előző év végére vonatkoznak. Az ingatlanközvetítők azonban az idei év első hónapjaiban is megélénkülő keresletet, valamint további, akár 7 százalékos áremelkedést tapasztaltak. Mindezek alapján szinte biztosra vehető, hogy az államilag támogatott hitelek nyújtotta pénzügyi előny azóta is rohamosan zsugorodik.

Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

