Óriásit robbant a népszerű streamingszolgáltató: ezeket nézheted náluk májusban

Májusban is számos premierrel és a népszerű sorozatok folytatásaival érkezik a DIsney+ kínálata. A platformra érkezik többek között a "Riválisok" és a "Stanley Tucci: Az olasz konyha nyomában" második évada, valamint egy vadonatúj Marvel-különkiadás. Emellett a streamingközönség élőben követheti az UEFA Női Bajnokok Ligája döntőjét is.

Májusban is izgalmas újdonságokkal és várva várt folytatásokkal bővül a Disney+ kínálata. Nem sokkal a hónap kezdete után, május 12-én folytatódik a "Stanley Tucci: Az olasz konyha nyomában". A gasztroműsor második évadában a színész öt új olasz régiót fedez fel, köztük a nemzetközi turisták által kevésbé ismert Le Marche-t is. Campaniában és Nápolyban egy elfeledett szőlőfajtát mutat be, Venetóban pedig a tiramisu eredetének jár utána. Szardínián az ételek és a hosszú élet kapcsolatát kutatja, útja pedig Szicíliát is érinti, ahol a sziget multikulturális múltjának kulináris lenyomatait vizsgálja.

Május 13-án egy új Marvel-különkiadás debütál "The Punisher: Az utolsó célpont" címmel. A történetben Frank Castle próbál a bosszún túl is értelmet találni az életének, ám a körülmények váratlanul ismét harcra kényszerítik.

Május 15-én indul a "Riválisok" második évada, amelyben a Central South West műsorszolgáltatási jogáért folyó küzdelem a csúcspontjára ér. A Corinium és a Venturer közötti háború veszélyes új szakaszába lép. Ezzel egy időben a minden eddiginél kegyetlenebb Tony Baddingham elszántan törekszik ellenfelei megsemmisítésére. Hatalmának megőrzése érdekében botrányokat robbant ki, és még a hozzá legközelebb állókat is manipulálja. A nyolcvanas évek hedonista csillogásában a szereplők magánélete is kaotikus fordulatot vesz. Házasságok roppannak meg az ambíciók súlya alatt, miközben eltitkolt viszonyok és felszínre kerülő régi titkok fenyegetik a családokat.

Szintén május 15-én érkezik Lisa Ann Walter első önálló stand-up estje, a "Baleset volt". A humorista kíméletlen őszinteséggel és szépítés nélkül beszél az X-generációról, az önutálatról és az amerikai társadalom hanyatlásáról egy érett nő szemszögéből.

A családosoknak kedvez a május 20-án megjelenő új, "Bluey rövidfilmek" című gyűjtemény. A háromperces, szívhez szóló és vicces miniepizódok Bluey és Bingo legújabb játékos kalandjait mutatják be.

A futballrajongók számára is tartogat izgalmakat a hónap. Május 23-án a platform élőben közvetíti az UEFA Női Bajnokok Ligája várva várt döntőjét, ahol Európa legjobb klubcsapatai csapnak össze.

Május 27-től látható az "Abbott Általános Iskola" ötödik évadának folytatása. A szerethető szereplőgárda ezúttal is humorral fűszerezve küzd meg az állami oktatás mindennapos kihívásaival, a szűkös költségvetéssel és a bürokratikus akadályokkal.

Végül május 28-án debütál a "Deli Boys" második évada. A Dars család története új fordulatot vesz: hamar kiderül, hogy a bűnözői birodalom megöröklése volt a legkönnyebb feladat. A hirtelen jött, tisztázatlan eredetű vagyon rengeteg új problémát hoz a nyakukra, miközben a város legkétesebb alakjai veszik őket körbe.