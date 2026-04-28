98 évesen meghalt a legendás magyar írónő, Edith Eva Eger
Kilencvennyolc éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar származású klinikai pszichológus és holokauszttúlélő, a világhírű "A döntés" című könyv szerzője.
98 évesen elhinyt Edith Eva Eger író és pszichológus, holokausztttúlélő, aki Magyarországon is nagy sikert aratott A döntés című könyvével. Az írónő halálát magyarországi kiadója jelentette be.
Az 1927-ben született Edith Eva Eger a gyermekkorát Kassán töltötte. Kiemelkedő tehetségű balerinaként és tornászként az olimpiai keretnek is tagja volt. Később azonban a zsidótörvények miatt eltanácsolták a csapattól.
1944 tavaszán, tizenhat éves korában a családjával együtt a kassai gettóba, majd nem sokkal később Auschwitzba deportálták. Szüleit rögtön a megérkezésük napján gázkamrába küldte Josef Mengele, a hírhedt orvos, Edithet pedig arra kényszerítette, hogy a túlélésért táncoljon neki. Nővérével, Magdával több koncentrációs tábort is megjártak, végül 1945 tavaszán a végkimerülés határán lévő lányokat amerikai katonák felszabadították Gunskirchenben.
A háború után hozzáment a szintén túlélő Éger Bélához. A kommunista hatalomátvétel elől 1949-ben az Egyesült Államokba emigráltak. Edith évtizedekig küzdött a saját traumáinak feldolgozásával: már felnőttként, családanyaként kezdett pszichológiát tanulni. A diplomáját, majd 51 évesen a klinikai pszichológiai doktorátusát is a Texasi Egyetemen szerezte meg. Személyes és szakmai fejlődésében meghatározó volt a barátsága a szintén holokauszttúlélő pszichiáterrel, Viktor E. Frankllal. A későbbiekben évtizedeken át praktizált és tanított Kaliforniában.
Bár a szakmájában elismert terapeuta volt, a széles körű nemzetközi hírnevet a Philip Zimbardo ösztönzésére megírt könyvei hozták el számára. A 2017-ben megjelent, önéletrajzi ihletésű "A döntés" a koncentrációs táborok borzalmait, valamint a belső szabadság megtalálásának évtizedes lelki útját mutatja be. Műveiben a saját élettörténetét és terápiás eseteit ötvözve írt a poszttraumás növekedésről és a megbocsátásról. Később még két kötete jelent meg a témában: "Az ajándék" és "A balerina".
A családja közleménye szerint ugyanolyan méltósággal távozott, ahogyan élt, szerettei és ápolói gyengéd gondoskodása mellett. Bár élete nagy részét Amerikában töltötte, az identitását mindvégig megőrizte. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy a lelke mindig magyar maradt. Ez olyannyira igaz volt, hogy még kilencven év felett is egy magyaros recepteket tartalmazó szakácskönyvön dolgozott a lányával.
