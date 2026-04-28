Elképesztő módszerrel babrálták meg a villanyórát a népszerű hazai üdülőhelyen: rengeteg pénzt hozott a tiltott trükk, míg le nem csaptak az ellenőrök

Vádat emeltek egy Balaton-parti pékség koszovói tulajdonosa ellen, aki a villanyóra manipulálásával több mint ötmillió forint értékben lopott áramot. A férfi beismerte a tettét, az okozott kárt pedig azóta megtérítette.

A negyvenes éveiben járó vádlott pékségének villanyszámlája 2023-ban drasztikusan megemelkedett. A költségek csökkentése érdekében százezer forintot fizetett egy megbízottnak, hogy bontsa meg a mérődoboz zárópecsétjét, és alakítsa át a mérőórát.

A cél az volt, hogy a berendezés a ténylegesnél kevesebb fogyasztást mutasson. A megbízott személy rézlemezek segítségével eltérítette a bemenő áramot a fogyasztásmérő belső tekercsétől.

Ezzel a módszerrel a pékség vezetője fél év alatt több mint 30 ezer kilowattóra elektromos áramot vételezett jogtalanul. A csalásra 2023 szeptemberében derült fény. Ekkor a szolgáltató munkatársai ellenőrzést tartottak az üzletben, és azonnal észrevették a megbontott pecsétet, valamint az illegálisan átalakított vezetékeket.

A lebukást követően a tulajdonos a teljes kárt megtérítette a szolgáltatónak. Az ügyészség a beismerő vallomást tevő férfival szemben jelentős értékre elkövetett lopás bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.