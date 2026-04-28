Elképesztő módszerrel babrálták meg a villanyórát a népszerű hazai üdülőhelyen: rengeteg pénzt hozott a tiltott trükk, míg le nem csaptak az ellenőrök

MTI
2026. április 28. 11:03

Vádat emeltek egy Balaton-parti pékség koszovói tulajdonosa ellen, aki a villanyóra manipulálásával több mint ötmillió forint értékben lopott áramot. A férfi beismerte a tettét, az okozott kárt pedig azóta megtérítette.

A negyvenes éveiben járó vádlott pékségének villanyszámlája 2023-ban drasztikusan megemelkedett. A költségek csökkentése érdekében százezer forintot fizetett egy megbízottnak, hogy bontsa meg a mérődoboz zárópecsétjét, és alakítsa át a mérőórát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cél az volt, hogy a berendezés a ténylegesnél kevesebb fogyasztást mutasson. A megbízott személy rézlemezek segítségével eltérítette a bemenő áramot a fogyasztásmérő belső tekercsétől.

Ezzel a módszerrel a pékség vezetője fél év alatt több mint 30 ezer kilowattóra elektromos áramot vételezett jogtalanul. A csalásra 2023 szeptemberében derült fény. Ekkor a szolgáltató munkatársai ellenőrzést tartottak az üzletben, és azonnal észrevették a megbontott pecsétet, valamint az illegálisan átalakított vezetékeket.

A lebukást követően a tulajdonos a teljes kárt megtérítette a szolgáltatónak. Az ügyészség a beismerő vallomást tevő férfival szemben jelentős értékre elkövetett lopás bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
2026. április 27.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
1 hónapja
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
3
2 hete
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
4
2 hete
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
5
2 hete
Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Személyi kölcsön
Személyi kölcsön szabadon felhasználható és gyorsan hozzáférhető hitel fajta. A költségei magasnak mondhatók, hiszen semmilyen fedezetet nem kell adnia az adósnak. A futamidő általában 1 és 7 év között változik, a hitelösszeg pedig 200 ezertől 3-6 millió forintig terjedhet pénzintézettől függően. Jellemzően lakásfelújításra, használt autó vásárlására, családi eseményekre, továbbképzésre, egészségügyi kiadásokra és meglévő drágább tartozás rendezésére célszerű felhasználni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 10:02
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 06:25
Fű alatt élesedett komoly KRESZ-változás, hamarosan új okmányok is kellenek: ez rengeteg magyart érint
Agrárszektor  |  2026. április 28. 10:31
Te is vennél szamócát mostanában? Jó, ha tudod, mi derült ki róla