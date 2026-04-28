Elképesztő, mit tudnak most megcsinálni a magyarok a lakáspiacon: vége a régi csatáknak

Érezhetően lelassult a hazai ingatlanpiac a korábbi időszakok lendületéhez képest. Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött. A változás leginkább Budapesten és a nagyobb vidéki városokban szembetűnő. Itt a vásárlók egyre árérzékenyebbek, így az eladóknak a korábbinál sokkal nagyobb rugalmasságot kell mutatniuk.

Az Ingatlan.com legfrissebb adatai szerint az elmúlt másfél év élénkülése után kifulladni látszik a piac. A sikeres tranzakciók alapján az országos átlagos értékesítési idő a tavalyi 84 napról 95 napra emelkedett. A leglátványosabb lassulás a fővárosi lakáspiacon történt. Itt egy ingatlan eladása 45 nap helyett már átlagosan 75 napot vesz igénybe.

Hasonló tendencia figyelhető meg a megyei jogú városokban is, ahol a lakások a korábbi 65-66 nap helyett szintén 75 nap alatt találnak gazdára. A hosszabb forgási idő a családi házakat is érinti. Budapesten 106-ról 112 napra, míg a nagyobb vidéki városokban 117-ről 123 napra nőtt az értékesítésükhöz szükséges idő.

A kereslet mérséklődése egyértelműen a vevőknek kedvez. Áprilisban a budapesti ingatlanoknál átlagosan 3,4 százalékot, míg a kisebb városokban és községekben akár 5,5 százalékot is le tudtak faragni az irányárból a vásárlók. A szakértők szerint a hazai lakáspiac jelenleg kettészakadt.

A drágább, nagyobb városokban a magas árszint már gátolja a tranzakciókat, mivel a vevők elérték fizetőképességük határát. Sokan a használt lakások helyett inkább az azonos árszinten kínált új építésű ingatlanokat választanák. Ezekből azonban egyelőre szűkös a piaci kínálat. Az Otthon Start Program keresletélénkítő hatása ezeken a településeken lényegében már lecsengett.

Ezzel szemben a kisebb településeken, ahol az árszínvonal mérsékeltebb, az állami otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően még kitart a lendület. Ez a tendencia legalábbis a társasházi lakások piacára igaz. A kisebb városokban 95-ről 82 napra, a községekben pedig 108-ról 101 napra csökkent a lakások eladási ideje.

A családi házak értékesítése azonban itt is lassult. Eladásuk a kisebb városokban átlagosan 128, a községekben pedig 131 napot vesz igénybe. A jelenlegi makrofolyamatok alapján nem hirtelen piaci fordulatról, csupán a korábbi tempó mérséklődéséről van szó. Ez a lassulás egy új, alkuközpontúbb helyzetet teremtett mind az eladók, mind a vevők számára.

