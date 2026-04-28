Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Debrecen, 2025. szeptember 1.Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lak
Otthon

Elképesztő, mit tudnak most megcsinálni a magyarok a lakáspiacon: vége a régi csatáknak

Pénzcentrum
2026. április 28. 20:01

Érezhetően lelassult a hazai ingatlanpiac a korábbi időszakok lendületéhez képest. Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött. A változás leginkább Budapesten és a nagyobb vidéki városokban szembetűnő. Itt a vásárlók egyre árérzékenyebbek, így az eladóknak a korábbinál sokkal nagyobb rugalmasságot kell mutatniuk.

Az Ingatlan.com legfrissebb adatai szerint az elmúlt másfél év élénkülése után kifulladni látszik a piac. A sikeres tranzakciók alapján az országos átlagos értékesítési idő a tavalyi 84 napról 95 napra emelkedett. A leglátványosabb lassulás a fővárosi lakáspiacon történt. Itt egy ingatlan eladása 45 nap helyett már átlagosan 75 napot vesz igénybe.

Hasonló tendencia figyelhető meg a megyei jogú városokban is, ahol a lakások a korábbi 65-66 nap helyett szintén 75 nap alatt találnak gazdára. A hosszabb forgási idő a családi házakat is érinti. Budapesten 106-ról 112 napra, míg a nagyobb vidéki városokban 117-ről 123 napra nőtt az értékesítésükhöz szükséges idő.

A kereslet mérséklődése egyértelműen a vevőknek kedvez. Áprilisban a budapesti ingatlanoknál átlagosan 3,4 százalékot, míg a kisebb városokban és községekben akár 5,5 százalékot is le tudtak faragni az irányárból a vásárlók. A szakértők szerint a hazai lakáspiac jelenleg kettészakadt.

A drágább, nagyobb városokban a magas árszint már gátolja a tranzakciókat, mivel a vevők elérték fizetőképességük határát. Sokan a használt lakások helyett inkább az azonos árszinten kínált új építésű ingatlanokat választanák. Ezekből azonban egyelőre szűkös a piaci kínálat. Az Otthon Start Program keresletélénkítő hatása ezeken a településeken lényegében már lecsengett.

Ezzel szemben a kisebb településeken, ahol az árszínvonal mérsékeltebb, az állami otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően még kitart a lendület. Ez a tendencia legalábbis a társasházi lakások piacára igaz. A kisebb városokban 95-ről 82 napra, a községekben pedig 108-ról 101 napra csökkent a lakások eladási ideje.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.

A családi házak értékesítése azonban itt is lassult. Eladásuk a kisebb városokban átlagosan 128, a községekben pedig 131 napot vesz igénybe. A jelenlegi makrofolyamatok alapján nem hirtelen piaci fordulatról, csupán a korábbi tempó mérséklődéséről van szó. Ez a lassulás egy új, alkuközpontúbb helyzetet teremtett mind az eladók, mind a vevők számára.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
2026. április 28.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
1
1 hete
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
2 hete
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
3
2 hete
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
4
2 hete
Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében
5
2 hete
Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
Kompozit biztosító
olyan biztosító, amely mind az élet- mind a nem élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

Pénzcentrum  |  2026. április 28. 19:06
Itt a hatalmas lehetőség, ha ingyen vennél részt a budapesti BL-döntőn: nem átverés, még pénzt is fizetnek érte
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 17:59
Kvíz: Hány legendás táncot ismersz igazán? Mutasd, hány világhírű tánc eredetével vagy képben!
Agrárszektor  |  2026. április 28. 20:34
Megjelent és most ingyenesen elérhető a Modern Állattenyésztők Lapja