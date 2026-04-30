Nyilvánosságra hozták a legújabb mérési adatokat: ez az egyetlen magyar település lóg ki a sorból

2026. április 30. 20:31

A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint. A legtöbb településen nem mutattak emelkedést, egyedül Szegeden mértek növekedést. A vizsgálatok alapján az értékek továbbra is az alacsony tartományban maradtak. A szakemberek szerint a jelenlegi adatok alapján nem várható a fertőzésszámok emelkedése.

Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön.

A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus-fertőzések számának emelkedése nem várható.

Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.
