Nyilvánosságra hozták a legújabb mérési adatokat: ez az egyetlen magyar település lóg ki a sorból

Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön.

A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus-fertőzések számának emelkedése nem várható.

Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.