Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban

A tavasz első melegebb napjaival együtt újra felmerül a kérdés, mikor nyitnak a budapesti strandok, a válasz azonban ma már kevésbé dátum-, sokkal inkább időjárásfüggő. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. idén is ütemezetten, április végétől június közepéig nyitja meg kültéri medencéit, miközben a belépőárak 5–8 százalékkal emelkedtek, és több új kedvezmény is megjelent a fővárosiaknak és diákoknak. A strandszezon így nemcsak fokozatosan indul, hanem egyre differenciáltabb ár- és bérletrendszerrel várja a vendégeket.

Ahogy melegszik az idő, minden évben felmerül a kérdés:mikor nyitnak már a strandok. Noha az időjárás ilyenkor még változékony, és a nyári szezon tényleges kezdete messze van, a köztudatban ma is az él, hogy a strandokon május 1-jén kezdődik a szezon.

A tapasztalatok szerint azonban a fürdővendégek megvárják a napsütéses, forró napokat, vagyis az igazi kánikulát, ami manapság 30 fok feletti hőmérsékletet jelent. Ezért ma már inkább az időjárástól és az ebből adódóan várható vendégforgalomtól függ, mikor kezdődik a strandszezon. Hagyományosan az iskolaév vége jelenti a nyár kezdetét a strandokon, ez a fővárosban és országosan is jellemző.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) fürdőiben évek óta ütemezetten, az időjárás alapján mérlegelve nyitjuk meg strandmedencéinket, strandjainkat, nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban. Ebben az évben is így tervezzük a nyáriasítást.

- mondta el a Pénzcentrumnak Réffy Edit, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. senior kommunikációs szakértője. Elsőként az egész évben üzemelő fürdők kültéri medencéi, strandterületei lesznek használhatók.

Április van, de a Paskál fürdőben már lekerült a sátor az úszómedencéről, a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett pedig a Margaréta-medencét is birtokba vehetik vendégeink. Május közepétől szintén a Palán elérhető lesz az élmény- és a gyerekmedence, majd még május végén a többi medence is Csillaghegytől Pesterzsébetig, június közepéig pedig a hullámmedencéket és a csúszdákat is beüzemeljük. Ekkor nyitnak a csak nyáron működő strandjaink, a Római és a Pünkösdfürdői strand. Június 20-án pedig megtartjuk immár hagyományos strandszezonnyitó partinkat,ezúttal Csillaghegyen.

- tette hozzá.

Belépők és kedvezmények

A társaság fürdőiben a belépők ára a költségek emelkedését is követve átlagosan 5-8 százalékkal emelkedett 2026 elején, hasonló a helyzet a kizárólag nyáron üzemelő strandokkal is (Római és Pünkösdfürdői strand), melyeken a szezonnyitástól lesznek érvényesek az idei árak. Strandfürdőinkben változó mértékű, 10-35 százalékos gyermek, nyugdíjas, diák és családi árkedvezményeket is biztosítunk. A négyfős családi jeggyel egy gyermek számára így a belépés ingyenes.

Hazai vendégeinknek érdemes igénybe venni a különböző kedvezményes lehetőségeket (pl. fürdőbérlet, családi belépő, gyermek-, diák és nyugdíjas jegy, Zsigmondy Klubkártya). A Budapest Spas bérletek kiemelkedő kedvezményeket biztosítanak. A bérlettel egy alkalomra számítva már 1000-1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. Az alkalomszám növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőbb a bérlet fajlagos ára, 50-88 százalék kedvezmény is elérhető.

Budapest Főváros Közgyűlése múlt évben hozott döntése alapján társaságunk kedvezményrendszere kifejezetten a budapestiek, illetve az itt tanuló diákoknak szóló elemekkel bővült. Ilyen a BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, Budapesten élő vagy tanuló diákok számára bevezetett 50 százalékos diákkedvezmény. A múlt nyár óta igénybe vehető 5 alkalmas reggeli bérlet, mely a fővárosiak részére 50 százalék kedvezményt jelent a fürdő nyitása utáni 2 órában, illetve 50 százalék kedvezménnyel kapható belépő a fürdő zárása előtti 2 órában is.

- tette hozzé Réffy Edit.