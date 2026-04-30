Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban

Több száz filmből szűkítették le a mezőnyt, és négy napon át pörög majd a zene a Balaton partján. A MEDIAWAVE idén is hozza a formáját...
A tavasz első melegebb napjaival együtt újra felmerül a kérdés, mikor nyitnak a budapesti strandok, a válasz azonban ma már kevésbé dátum-, sokkal inkább időjárásfüggő. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. idén is ütemezetten, április végétől június közepéig nyitja meg kültéri medencéit, miközben a belépőárak 5–8 százalékkal emelkedtek, és több új kedvezmény is megjelent a fővárosiaknak és diákoknak. A strandszezon így nemcsak fokozatosan indul, hanem egyre differenciáltabb ár- és bérletrendszerrel várja a vendégeket.
Ahogy melegszik az idő, minden évben felmerül a kérdés:mikor nyitnak már a strandok. Noha az időjárás ilyenkor még változékony, és a nyári szezon tényleges kezdete messze van, a köztudatban ma is az él, hogy a strandokon május 1-jén kezdődik a szezon.
A tapasztalatok szerint azonban a fürdővendégek megvárják a napsütéses, forró napokat, vagyis az igazi kánikulát, ami manapság 30 fok feletti hőmérsékletet jelent. Ezért ma már inkább az időjárástól és az ebből adódóan várható vendégforgalomtól függ, mikor kezdődik a strandszezon. Hagyományosan az iskolaév vége jelenti a nyár kezdetét a strandokon, ez a fővárosban és országosan is jellemző.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) fürdőiben évek óta ütemezetten, az időjárás alapján mérlegelve nyitjuk meg strandmedencéinket, strandjainkat, nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban. Ebben az évben is így tervezzük a nyáriasítást.
- mondta el a Pénzcentrumnak Réffy Edit, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. senior kommunikációs szakértője. Elsőként az egész évben üzemelő fürdők kültéri medencéi, strandterületei lesznek használhatók.
Április van, de a Paskál fürdőben már lekerült a sátor az úszómedencéről, a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett pedig a Margaréta-medencét is birtokba vehetik vendégeink. Május közepétől szintén a Palán elérhető lesz az élmény- és a gyerekmedence, majd még május végén a többi medence is Csillaghegytől Pesterzsébetig, június közepéig pedig a hullámmedencéket és a csúszdákat is beüzemeljük. Ekkor nyitnak a csak nyáron működő strandjaink, a Római és a Pünkösdfürdői strand. Június 20-án pedig megtartjuk immár hagyományos strandszezonnyitó partinkat,ezúttal Csillaghegyen.
- tette hozzá.
Belépők és kedvezmények
A társaság fürdőiben a belépők ára a költségek emelkedését is követve átlagosan 5-8 százalékkal emelkedett 2026 elején, hasonló a helyzet a kizárólag nyáron üzemelő strandokkal is (Római és Pünkösdfürdői strand), melyeken a szezonnyitástól lesznek érvényesek az idei árak. Strandfürdőinkben változó mértékű, 10-35 százalékos gyermek, nyugdíjas, diák és családi árkedvezményeket is biztosítunk. A négyfős családi jeggyel egy gyermek számára így a belépés ingyenes.
Hazai vendégeinknek érdemes igénybe venni a különböző kedvezményes lehetőségeket (pl. fürdőbérlet, családi belépő, gyermek-, diák és nyugdíjas jegy, Zsigmondy Klubkártya). A Budapest Spas bérletek kiemelkedő kedvezményeket biztosítanak. A bérlettel egy alkalomra számítva már 1000-1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. Az alkalomszám növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőbb a bérlet fajlagos ára, 50-88 százalék kedvezmény is elérhető.
Budapest Főváros Közgyűlése múlt évben hozott döntése alapján társaságunk kedvezményrendszere kifejezetten a budapestiek, illetve az itt tanuló diákoknak szóló elemekkel bővült. Ilyen a BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, Budapesten élő vagy tanuló diákok számára bevezetett 50 százalékos diákkedvezmény. A múlt nyár óta igénybe vehető 5 alkalmas reggeli bérlet, mely a fővárosiak részére 50 százalék kedvezményt jelent a fürdő nyitása utáni 2 órában, illetve 50 százalék kedvezménnyel kapható belépő a fürdő zárása előtti 2 órában is.
- tette hozzé Réffy Edit.
A Sziget jövője hónapokig bizonytalan volt, de Gerendai Károly szerint mostanra megszületett az a tulajdonosi és stratégiai fordulat, amely sikeressé teheti a fesztivált.
Megtört a csend a vitatott lottósorsolásokról: hivatalos bejelentés érkezett a 8 milliárdos vagyon sorsáról
Mind a négy szerencsés nyertes jelentkezett a több mint 8 milliárd forintos össznyereményért.
Legendás színészekkel, feszült thrillerekkel és nagyszabású franchise-okkal erősít májusban a SkyShowtime.
A közelgő május 1-jei munkaszüneti napon sem kell aggódni amiatt, hogy ne jutna valaki élelmiszerhez vagy ételhez.
Váratlan húzás a mozis platformtól: gigantikus filmes gyűjteményt nyitottak meg, indulhat az ingyenes mozizás
Különleges jubileumhoz érkezett a hazai mozgókép: 125 éves a magyar film.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző és népzenekutató. Ő
A közegészségügyi állapotokról panaszkodott Galla Miklós: senki sem hajandó megműteni - vajon csak viccel, vagy tényleg ez a baja?!
Pontos diagnózis hiányában a szakemberek nagyon óvatosak.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/17. heti, vasárnapi nyerőszámait. Két telitalálatos szelvény is született!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 200 millió forintos főnyereményt a 17. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
13 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, közel 75 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/17. heti, pénteki nyerőszámait.
Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon
Hogyan alakult az egy főre jutó sörfogyasztás Magyarországon az elmúlt évtizedekben? Miért csökkent a hazai fogyasztás? Mutatjuk!
Rábólintottak a 110 milliárd dolláros üzletre: súlyos árat fizethetünk a médiavilág teljes átrajzolásáért
A Warner Bros. Discovery részvényesei elsöprő többséggel rábólintottak a vállalat értékesítésére, így új szakaszba lépett az egyik legnagyobb médiapiaci tranzakció.
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a férfival szemben, aki a Morrisons nevű szórakozóhelyen halálra vert egy másik vendéget.
Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és persze azt is, gazdára talált-e a félmilliárdos nyeremény!
A zenész elmondta, hogy a legtöbb taggal továbbra is jó viszonyt ápol. Ugyanakkor nem lát esélyt arra, hogy a formáció a jelenlegi felállásban folytassa a...
Május 8-án rendezik meg a Magyar Fagylalt Napját, amelyhez a tervek szerint mintegy háromszáz cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/17. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten is a főnyeremény.
Öt éve vár egy több százmilliós jutalékra a zenész, miközben a szerződés létét is vitatja az érintett cég.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.