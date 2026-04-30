Madarat gázolt a veterán autóversenyző: nem bánja annyira, fel is idegesítette az állatbarátokat

Romain Grosjean francia autóversenyző magára haragította a PETA állatvédő szervezetet. A pilóta a május 24-i Indianapolis 500-ra készülve, egy teszt során nagyjából 370 km/órás tempónál elütött egy madarat. Az esetet később meglehetősen nyersen kommentálta - írta a The Guardian.

A 2020-as bahreini Forma-1-es futamon hatalmas balesetet túlélő pilóta nem fukarkodott a részletekkel arról, hogyan gázolta el a rosszkor, rossz helyen az útjába kerülő állatot

Még mindig vér van a versenyruhámon, a bukókereten pedig a madár darabjai voltak. Egy ponton nem is láttam, merre megyek, mert az aeroscreen teljesen bepiszkolódott. A sisak és az ülés is bűzlik. Ezek után ebédre nem kértem csirkét

- mondta Grosjean. Szavaira a PETA alelnöke, Mimi Bekhechi empátiahiánnyal vádolta a negyvenéves versenyzőt.

A madaraknak is vannak érzéseik. Nyilvánvalóan több is, mint Grosjeannak, aki láthatóan jobban aggódott a pótolható autójáért, sisakjáért és versenyoverálljáért, mint a mit sem sejtő állat pusztulásáért

- fogalmazott közleményében Bekhechi.

A szervezet egyúttal felhívta a figyelmet a baromfitelepeken tartott madarak sorsára. Emellett megígérték, hogy növényi alapú csirkehúst fognak küldeni a versenyzőnek.

Grosjeannak nem ez volt az első állatokkal kapcsolatos incidense a versenypályán. A 2018-as Forma-1-es Kanadai Nagydíj szabadedzésén egy mormotát ütött el, amely a 13-as kanyarban futott a pályára. Az elkerülhetetlen ütközés megrongálta az autója orrkúpját. A francia versenyző akkor a pályabírókat kritizálta, amiért nem akadályozták meg az állat bejutását. Grosjean a Dale Coyne Racing csapatának pilótájaként áll rajthoz a május 24-i Indianapolis 500-on.