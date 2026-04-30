A sima aszfaltozott versenypályát élénk piros-fehérre festett szegély szegélyezi. A pályán és a szegélyköveken gumitörmelék van szétszórva. Sekély mélységélesség, a második és harmadik csíkra fókuszálva.
Sport

Madarat gázolt a veterán autóversenyző: nem bánja annyira, fel is idegesítette az állatbarátokat

Pénzcentrum
2026. április 30. 19:44

Romain Grosjean francia autóversenyző magára haragította a PETA állatvédő szervezetet. A pilóta a május 24-i Indianapolis 500-ra készülve, egy teszt során nagyjából 370 km/órás tempónál elütött egy madarat. Az esetet később meglehetősen nyersen kommentálta - írta a The Guardian.

A 2020-as bahreini Forma-1-es futamon hatalmas balesetet túlélő pilóta nem fukarkodott a részletekkel arról, hogyan gázolta el a rosszkor, rossz helyen az útjába kerülő állatot

Még mindig vér van a versenyruhámon, a bukókereten pedig a madár darabjai voltak. Egy ponton nem is láttam, merre megyek, mert az aeroscreen teljesen bepiszkolódott. A sisak és az ülés is bűzlik. Ezek után ebédre nem kértem csirkét

- mondta Grosjean. Szavaira a PETA alelnöke, Mimi Bekhechi empátiahiánnyal vádolta a negyvenéves versenyzőt.

A madaraknak is vannak érzéseik. Nyilvánvalóan több is, mint Grosjeannak, aki láthatóan jobban aggódott a pótolható autójáért, sisakjáért és versenyoverálljáért, mint a mit sem sejtő állat pusztulásáért

- fogalmazott közleményében Bekhechi.

A szervezet egyúttal felhívta a figyelmet a baromfitelepeken tartott madarak sorsára. Emellett megígérték, hogy növényi alapú csirkehúst fognak küldeni a versenyzőnek.

Grosjeannak nem ez volt az első állatokkal kapcsolatos incidense a versenypályán. A 2018-as Forma-1-es Kanadai Nagydíj szabadedzésén egy mormotát ütött el, amely a 13-as kanyarban futott a pályára. Az elkerülhetetlen ütközés megrongálta az autója orrkúpját. A francia versenyző akkor a pályabírókat kritizálta, amiért nem akadályozták meg az állat bejutását. Grosjean a Dale Coyne Racing csapatának pilótájaként áll rajthoz a május 24-i Indianapolis 500-on.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #sport #verseny #forma-1 #pilóta #állat #állatvédelem #madár #autósport #f1

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 30.
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
2026. április 30.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
2026. április 30.
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
4 napja
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
2 napja
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
4 napja
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
6 napja
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
