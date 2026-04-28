2026. április 28. kedd Valéria
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A napfény által megvilágított paszulák (Pulsatilla grandis) csoportja tavaszi gyepen a Fehér-kő közelében, a Bükk-hegységben, Magyarországon. Meleg ellenfényben ragyogó szőrös szárak.
Otthon

Csodaszép idővel érkezik meg a május: mutatjuk, milyen idő lesz a hosszú hétvégén

Pénzcentrum
2026. április 28. 15:26

A hét közepén érkező átmeneti lehűlés és a hajnali fagyok után a hosszú hétvégére visszatér a tavaszias jó idő. Csapadékra nem kell számítani. A sok napsütés mellett vasárnapra már 20–25 fokig melegszik a levegő - számolt be az Időkép.

A napokban hidegebb légtömegek áramlanak térségünkbe. Emiatt csütörtökön, pénteken, sőt még szombat hajnalban is többfelé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Ez az éjszakai lehűlés komoly veszélyt jelent a kiskertekre és a gyümölcsösökre.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hét második felében azonban már egy anticiklon határozza meg az időjárást. Ez csütörtöktől fokozatos felmelegedést hoz magával. A hosszú hétvégén országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csupán a keleti tájakon jelenhet meg időnként egy kevés felhő. Esőre sehol sem kell készülni. Ez az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, viszont a földek továbbra is szárazak maradnak.

Napközben csütörtökön 12–17, pénteken pedig 14–20 fok körüli értékeket mérhetünk. Szombaton a csúcshőmérséklet a legtöbb helyen már meghaladja a 20 fokot. Csupán északkeleten lehet ennél pár fokkal hűvösebb. Vasárnaptól az éjszakák is érezhetően enyhülnek. Délutánra kifejezetten kellemes, 20–25 fokos meleg várható. Ez a melegedő tendencia hétfőn is folytatódik. A csapadékmentes, napos időjárás így tökéletes lehetőséget kínál a kirándulásra, kerékpározásra vagy egy családi grillezésre.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #hosszú hétvége #időjárás #hőmérséklet #napsütés #kirándulás #lehűlés #időjárás előrejelzés #szárazság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
