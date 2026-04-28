Csodaszép idővel érkezik meg a május: mutatjuk, milyen idő lesz a hosszú hétvégén

A hét közepén érkező átmeneti lehűlés és a hajnali fagyok után a hosszú hétvégére visszatér a tavaszias jó idő. Csapadékra nem kell számítani. A sok napsütés mellett vasárnapra már 20–25 fokig melegszik a levegő - számolt be az Időkép.

A napokban hidegebb légtömegek áramlanak térségünkbe. Emiatt csütörtökön, pénteken, sőt még szombat hajnalban is többfelé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Ez az éjszakai lehűlés komoly veszélyt jelent a kiskertekre és a gyümölcsösökre.

A hét második felében azonban már egy anticiklon határozza meg az időjárást. Ez csütörtöktől fokozatos felmelegedést hoz magával. A hosszú hétvégén országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csupán a keleti tájakon jelenhet meg időnként egy kevés felhő. Esőre sehol sem kell készülni. Ez az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, viszont a földek továbbra is szárazak maradnak.

Napközben csütörtökön 12–17, pénteken pedig 14–20 fok körüli értékeket mérhetünk. Szombaton a csúcshőmérséklet a legtöbb helyen már meghaladja a 20 fokot. Csupán északkeleten lehet ennél pár fokkal hűvösebb. Vasárnaptól az éjszakák is érezhetően enyhülnek. Délutánra kifejezetten kellemes, 20–25 fokos meleg várható. Ez a melegedő tendencia hétfőn is folytatódik. A csapadékmentes, napos időjárás így tökéletes lehetőséget kínál a kirándulásra, kerékpározásra vagy egy családi grillezésre.