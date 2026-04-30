Éles lőszer a fej-fej melletti rendben a fekete felszínen
Gazdaság

Óriási lehetőség előtt áll a magyar hadiipar: ez lehet az a titkos fegyver, amivel letarolják a nemzetközi piacot

Pénzcentrum
2026. április 30. 05:33

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon, ami indokolttá teszi a célzott, hozzáadott értékre épülő specializációt. Ebben a folyamatban a polgári és katonai célra egyaránt használható technológiák erősítése kulcsszerepet játszhat, különösen olyan részpiacokon, ahol a hazai mérnöki és fejlesztési kompetenciák versenyelőnyt biztosíthatnak. A finanszírozási környezet – különösen a SAFE-program forrásainak elérhetősége és azok stratégiai, állami koordinációja – meghatározó lesz abban, hogy a magyar védelmi ipar képes-e a következő évtizedben érdemi növekedési pályára állni és regionális szinten is pozíciót erősíteni.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2026-ban átfogó kutatást készített a magyar védelmi ipar jelenlegi helyzetéről, valamint a szektor előtt álló lehetséges kitörési pontokról. A hazai védelmi ipar aktuális állapotáról, versenyképességéről és finanszírozási kihívásairól ugyanis csak korlátozottan állnak rendelkezésre nyilvános, rendszerezett információk, a GKI elsőként végzett átfogó, primer és szekunder forrásokra épülő piackutatást a területen. A legfrissebb adatok alapján a szektor több olyan fejlődési irányt és kitörési lehetőséget is felmutat, amelyek megfelelő szakpolitikai és finanszírozási háttér mellett érdemi növekedési pályát alapozhatnak meg.

A védelmi szektor fejlődését alapvetően a megváltozott európai biztonsági környezet határozza meg: az orosz–ukrán háború óta a NATO-tagállamok védelmi kiadásai emelkednek, és a védelmi ipar újra stratégiai jelentőségűvé vált. A globális védelmi kiadások 2024-ben történelmi csúcsot értek el, meghaladva a 2,46 billió USD-t, ami 7,4%-os reálértékű növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Európa védelmi ráfordításai szintén dinamikusan bővültek: a kontinens teljes katonai költése megközelítette a 693 milliárd USD-t, ami 17%-os éves növekedést és az elmúlt évtizedben összességében mintegy 83%-os emelkedést tükröz. Ezzel párhuzamosan az EU27 tagállamok fegyverzeti beruházásai 2021 és 2024 között jelentősen nőttek, 59 milliárd euróról 100 milliárd euró fölé emelkedve. Számos EU-s ország szerepel a védelemre legtöbbet költő országok között, ami jól érzékelteti az európai védelmi ipar már most is jelentős méretét.

Néhány kiemelkedő védelmi kiadással rendelkező ország és Magyarország
védelmi költései 2024-ben (milliárd USD)

Forrás: ISIS, 2025

A kiadások gyors bővülése szorosan összefügg a megváltozott biztonsági környezettel, mindenekelőtt az orosz–ukrán háborúval, amely felgyorsította a védelmi beszerzéseket Európában és globálisan egyaránt. A költési szerkezetben egyértelmű elmozdulás figyelhető meg a korszerű haditechnikai eszközök – különösen a lég- és rakétavédelmi rendszerek, páncélozott platformok és dróntechnológiák – irányába, miközben az európai országok párhuzamosan törekednek hadiipari kapacitásaik bővítésére és stratégiai autonómiájuk erősítésére.

A növekvő nemzetközi védelmi kiadások a keresleti oldal tartós erősödését jelenti, ami közvetlenül kedvez a magyarországi fejlesztéseknek is. A magyar védelmi ipar egyszerre újraépülő és szerkezetváltó ágazat. Az elmúlt években jelentős kapacitásbővítések indultak el a páncélozott járműgyártás, a lőszer- és robbanóanyag-előállítás, a kézifegyverek, valamint a repülőipari beszállítás területén. Magyarország az elmúlt évek védelmi kiadásnövelésének eredményeként 2024-re elérte és teljesíti a NATO által elvárt, GDP-arányos 2%-os védelmi ráfordítási szintet.

Védelmi kiadások Közép-Kelet-Európában 2024-ben (GDP százalékában)

Forrás: NATO

A magyar védelmi ipar jelenlegi helyzetének egyik fő jellemzője, hogy a fejlesztések egyszerre szolgálják a hazai haderő igényeit és törekednek a nemzetközi ellátási láncokba való bekapcsolódásra. Az állam által támogatott beruházások eredeti célja nem csupán a haditechnikai eszközök beszerzése volt, hanem azok részbeni hazai előállítása, ami hosszabb távon munkahelyteremtéssel, technológiai tudás felhalmozásával és exportlehetőségekkel járhat. Fontos kérdés ugyanakkor, hogy a gyártás mennyiben jelent valódi hozzáadott értéket, és nem csupán összeszerelő kapacitást.

A legfontosabb trend a szárazföldi haditechnikai gyártás felfutása. Magyarországon az utóbbi időszakban megjelentek olyan modern üzemek, amelyek képesek páncélozott járművek sorozatgyártására, illetve ezek alkatrészellátásának biztosítására. Ez a képesség stratégiai szempontból azért jelentős, mert egyfelől a szárazföldi eszközök iránti igény Európában tartósan magas marad, másfelől pedig összhangban van a NATO Magyarországgal kapcsolatos elvárásaival. Fontos feladat marad továbbra is ugyanakkor, hogy a hazai beszállítói kör bővüljön, és minél több alkatrész előállítási, javítási és fejlesztési kompetencia települjön Magyarországra. Kijelenthető ugyanis, hogy a magyar védelmi ipar jelenleg még összességében nem tekinthető eléggé versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon. A védelmi export bővítése érdekében célszerű olyan, alacsonyabb belépési költségű részpiacokra fókuszálni, ahol a hazai hozzáadott érték – különösen a mérnöki és fejlesztési kompetenciák révén – nagyobb súllyal jelenhet meg.

Az előbbiek alapján a védelmi ipar fejlődésének egyik legfontosabb iránya a dual-use, azaz kettős felhasználású technológiák erősödése. Ez a trend különösen fontos Magyarország számára, mert a civil ipari tapasztalatok és a magas minőségi követelmények átvétele segítheti a védelmi szektor versenyképességét. Itthon több olyan ipari és tudásbázisra épülő lehetőség is adott, amely egyszerre szolgálhatja a civil gazdaságot és a védelmi szektort, többek között a járműipari, illetve a repülőipari beszállítás, a precíziós gépgyártás, a szenzortechnológia vagy a kiberbiztonsági területeken.

Az egyik legígéretesebb irány a járműipari és gépgyártási kompetenciák védelmi alkalmazása. Magyarország hagyományosan erős autóipari beszállítói háttérrel rendelkezik, amely megfelelő fejlesztésekkel képes lehet speciális katonai járműalkatrészek, hajtáslánc-elemek, páncélvédelmi komponensek vagy karbantartási rendszerek előállítására is. A kettős felhasználás itt abban rejlik, hogy ugyanazok a precíziós gyártási eljárások a civil és katonai piacokon egyaránt értékesek. Az autóipari kapacitások védelmi ipari hasznosítása különösen időszerűvé vált, mivel az európai autógyártás jelenlegi visszaesése a beszállítói kereslet mérséklődésével is együtt jár, ennek következtében a beszállítói szektor számára egyre fontosabbá válik új, stabil piacok és alkalmazási területek felkutatása, amelyben a védelmi ipar potenciális alternatívát jelenthet.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szintén nagy potenciál rejlik a repülőipari és dróntechnológiai szegmensben. A repülőgépipari beszállítás magas minőségbiztosítási és tanúsítási kultúrát igényel, amely hosszú távon a magyar ipar technológiai színvonalát is emeli. A drónok és pilóta nélküli rendszerek pedig különösen gyorsan növekvő piacot jelentenek: a mezőgazdasági, logisztikai vagy ipari felhasználások mellett a katonai megfigyelés, felderítés és határvédelem is egyre inkább támaszkodik ezekre. Magyarország akkor lehet erős ezen a területen, ha nemcsak összeszerelésben, hanem szoftveres irányításban, szenzortechnikában és integrációban is képességeket épít.

A harmadik kiemelt dual-use terület a kiberbiztonság és a digitális védelmi technológiák köre. A modern hadviselésben a hálózati rendszerek védelme, a kritikus infrastruktúrák kibervédelme és az adatbiztonság ugyanolyan jelentős, mint a klasszikus fegyverrendszerek. Magyarország informatikai és mérnöki munkaerőbázisa kedvező alapot adhat ahhoz, hogy a kiberbiztonsági fejlesztések a civil gazdaság mellett a védelmi szektorban is versenyképesek legyenek. Ehhez azonban erős kutatás-fejlesztési háttérre, nemzetközi szabványokhoz való igazodásra és a bizalmi (minősített) rendszerek kiépítésére van szükség.

Egy további fontos lehetőség a szenzortechnológia, elektronika és kommunikációs rendszerek fejlesztése. A radarok, optikai eszközök, navigációs rendszerek vagy titkosított kommunikációs megoldások mind olyan területek, amelyek egyszerre hasznosíthatók polgári célokra (ipari automatizálás, közlekedés, távközlés) és katonai alkalmazásokban. Magyarország számára a feladat itt az, hogy az elektronikai ipar és a kutatóintézeti kapacitások összekapcsolásával magasabb hozzáadott értékű termékek jöjjenek létre, illetve célzottan erősítse az eddig elért vállalati eredmények további fejlődését.

Ahhoz, hogy ezek a kettős felhasználású szegmensek valóban magyar erősséggé váljanak, több feltételnek is teljesülnie kell. Mindenekelőtt szükség van stabil és kiszámítható iparstratégiára, amely nemcsak beruházásokat vonz, hanem hosszú távú fejlesztési irányokat is kijelöl a kettős felhasználású szegmens számára. Emellett kulcsfontosságú a munkaerő és a tudásbázis fejlesztése: mérnökképzés, minőségi duális szakképzés, kutatás-fejlesztési programok nélkül nem lehet tartósan versenyképes ipart építeni. A magyar vállalatok védelmi ipari versenyképességének erősítéséhez – mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon – kulcsfontosságú olyan célzott finanszírozási konstrukciók kialakítása, amelyek támogatják az ágazat sajátos beruházási és működési igényeit. Ha mindez megvalósul, a kettős felhasználású technológiák a magyar védelmi ipar egyik legstabilabb és leginnovatívabb pillérévé válhatnak.

A finanszírozási feltételek alakulása szempontjából meghatározó lehet az Európai Unió SAFE hitelprogramja, amelyhez Magyarország is igyekszik hozzáférni a védelmi ipari beruházások és kapacitásbővítés támogatása érdekében. Amennyiben az új kormány sikerrel jár a hitel lehívásában, akkor a SAFE-program érdemben hozzájárulhat a hazai védelmi ipar finanszírozási környezetének javításához, akár az olyan kettős felhasználású fejlesztések területén is, mint pl. a vasúti infrastruktúra, a kombinált fuvarozást kiszolgáló terminálok vagy a logisztikai hálózatok fejlesztése. Ezek a beruházások nemcsak a katonai mobilitás és ellátási láncok hatékonyságát javíthatják, hanem közvetlen és közvetett módon is hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez és a versenyképesség erősítéséhez. A SAFE-források emellett jól kiegészíthetők az Európai Beruházási Bank finanszírozási programjaival, amelyek további lehetőséget teremtenek a stratégiai jelentőségű infrastruktúra-fejlesztések felgyorsítására.

Nemzetközi tapasztalatok alapján a védelmi és kapcsolódó iparágak finanszírozása egyre inkább több lábon áll, az állami és uniós források mellett megjelennek az államháztartáson kívüli konstrukciók, valamint a kereskedelmi bankok is növekvő nyitottságot mutatnak az ágazat iránt. Ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy a rendelkezésre álló támogatások és hitelprogramok felhasználásának stratégiai irányítása állami kézben maradjon, biztosítva ezzel az egységes, hosszú távú fejlesztési irányokat és azt, hogy a beruházások a Magyar Honvédség és a hazai védelmi ipar tényleges igényeivel összhangban valósuljanak meg.

A magyar védelmi ipar előtt álló legfontosabb feladat tehát a kettős felhasználású szegmensben lévő lehetőségek kiaknázása, a technológiai mélyülés, a beszállítói hálózat fejlesztése, a munkaerő képzése és a nemzetközi piacokhoz való hozzáférés erősítése. Ha ezek teljesülnek, akkor Magyarország a következő évtizedben nemcsak felhasználója, hanem részben alakítója is lehet a közép-európai védelmi ipari térségnek.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #magyarország #európai unió #gazdaság #finanszírozás #ipar #drón #honvédelem #kiberbiztonság #orosz-ukrán háború #nato

