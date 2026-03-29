A Pénzcentrum 2026. március 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Meglátogattuk a magyar Robinsont: egyedül él az erdő közepén, devizahitele elől költözött kunyhóba
Egyre többen fordulnak el a városi életformától, de kevesen lépnek olyan messzire, mint az a magyar férfi, aki teljesen egyedül, a természetben rendezkedett be. A magyar „Robinson Crusoe” azt az utat választotta, hogy kiköltözik a természetbe. A Pénzcentrum videóblogjában, a CashTag legújabb adásában az ő történetét mutatták be, amely egyszerre szól pénzről, életstratégiáról és tudatos kivonulásról.
A videó főszereplője évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy hátat fordít a hagyományos életnek. Nem albérletben, nem hitelből vásárolt lakásban él, hanem saját maga által kialakított környezetben, a természet közvetlen közelében. Nincsenek klasszikus rezsiköltségei, nem fizet lakbért, és a mindennapi kiadásait minimálisra szorította.
A CashTag adásából kiderül, hogy a döntés mögött nem egy hirtelen ötlet állt. Tudatos folyamat vezetett oda, hogy elengedje a fogyasztásra épülő életformát. Saját bevallása szerint a célja az volt, hogy kiszálljon abból a körforgásból, ahol az emberek jövedelmük nagy részét fix kiadásokra költik.
A költségek radikális csökkentése látványos eredményt hozott. Míg egy átlagos magyar háztartás havi kiadásai 2025-ben már sok esetben meghaladják a 300–400 ezer forintot, addig ő ennek töredékéből él. A legnagyobb tétel, a lakhatás gyakorlatilag eltűnt a büdzséből.
A bevételei sem klasszikus értelemben vett fizetésből származnak. Időszakos munkákból, alkalmi lehetőségekből tartja fenn magát. Nem törekszik folyamatos jövedelemre, inkább a kiadások alacsonyan tartására épít. Ez a megközelítés alapjaiban eltér attól a modelltől, amelyben a jövedelemnövelés áll a középpontban.
A Facebookos videómban is elmondtam, hogy a nagyszüleim egy áram és komfort nélküli tanyán éltek. Ez biztosan nyomot hagyott bennem. Nem láttam lehetetlennek ezt az életet, sőt szerettem ott lenni. Amikor mentünk hozzájuk, mindig az erdőbe rohantam, ez az élmény meghatározó volt. Gyerekként a Robinson-történet is mélyen megmaradt bennem, és kialakult bennem a vágy, hogy hasonló körülmények között éljek, hogy a nulláról építsem fel a saját kuckómat valahol az erdőben. Amikor az élethelyzetem úgy alakult, hogy a gyerekeim felnőttek, túl voltam egy váláson, és el tudtam adni a hitellel terhelt ingatlanomat, akkor lett lehetőségem megvalósítani ezt az álmot. Nem teljesen tőke nélkül vágtam bele
- mondta el a magyar Robinson Crusoe.
A videóban szóba kerül az is, milyen érzés ott élni. A főszereplő nem érzi magát magányosnak, annak ellenére, hogy fizikailag elszigetelten él. Azt mondja, a természet közelsége és az egyszerűbb életforma kiegyensúlyozottabbá tette.
Elmondta a kunyhólakó, hogy fontos számára a mozgási szabadság, nem tartja magát antiszociálisnak, és nem azért él a természetben, mert elege lenne az emberekből vagy haragudna a civilizációra. Inkább kalandként tekint az életformájára, ezért igénye van arra, hogy találkozzon másokkal és programokat szervezzen magának.
Azt is hangsúlyozta, hogy nem akarja egy farm jellegű életmóddal lekötni magát annyira, hogy elveszítse azt a szabadságot, hogy ott aludjon, ahol szeretne. Van egy kis Toyota Yaris autója, amelybe be tud tenni egy ágyat, így akár útközben is tud kempingezni.
Címlapkép: Gosztola Judit
