| |
|
| | |
| | |
| |
| | | |
|
| | |
| | |
| |
| | | |
A bakonyi Robinson Crusoe kunyhója, Fotó: Gosztola Judit
Otthon

Meglátogattuk a magyar Robinsont: egyedül él az erdő közepén, devizahitele elől költözött kunyhóba

2026. március 29. 13:03

Egyre többen fordulnak el a városi életformától, de kevesen lépnek olyan messzire, mint az a magyar férfi, aki teljesen egyedül, a természetben rendezkedett be. A magyar „Robinson Crusoe” azt az utat választotta, hogy kiköltözik a természetbe. A Pénzcentrum videóblogjában, a CashTag legújabb adásában az ő történetét mutatták be, amely egyszerre szól pénzről, életstratégiáról és tudatos kivonulásról.

A videó főszereplője évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy hátat fordít a hagyományos életnek. Nem albérletben, nem hitelből vásárolt lakásban él, hanem saját maga által kialakított környezetben, a természet közvetlen közelében. Nincsenek klasszikus rezsiköltségei, nem fizet lakbért, és a mindennapi kiadásait minimálisra szorította.

A CashTag adásából kiderül, hogy a döntés mögött nem egy hirtelen ötlet állt. Tudatos folyamat vezetett oda, hogy elengedje a fogyasztásra épülő életformát. Saját bevallása szerint a célja az volt, hogy kiszálljon abból a körforgásból, ahol az emberek jövedelmük nagy részét fix kiadásokra költik.

A költségek radikális csökkentése látványos eredményt hozott. Míg egy átlagos magyar háztartás havi kiadásai 2025-ben már sok esetben meghaladják a 300–400 ezer forintot, addig ő ennek töredékéből él. A legnagyobb tétel, a lakhatás gyakorlatilag eltűnt a büdzséből.

A bevételei sem klasszikus értelemben vett fizetésből származnak. Időszakos munkákból, alkalmi lehetőségekből tartja fenn magát. Nem törekszik folyamatos jövedelemre, inkább a kiadások alacsonyan tartására épít. Ez a megközelítés alapjaiban eltér attól a modelltől, amelyben a jövedelemnövelés áll a középpontban.

A Facebookos videómban is elmondtam, hogy a nagyszüleim egy áram és komfort nélküli tanyán éltek. Ez biztosan nyomot hagyott bennem. Nem láttam lehetetlennek ezt az életet, sőt szerettem ott lenni. Amikor mentünk hozzájuk, mindig az erdőbe rohantam, ez az élmény meghatározó volt. Gyerekként a Robinson-történet is mélyen megmaradt bennem, és kialakult bennem a vágy, hogy hasonló körülmények között éljek, hogy a nulláról építsem fel a saját kuckómat valahol az erdőben. Amikor az élethelyzetem úgy alakult, hogy a gyerekeim felnőttek, túl voltam egy váláson, és el tudtam adni a hitellel terhelt ingatlanomat, akkor lett lehetőségem megvalósítani ezt az álmot. Nem teljesen tőke nélkül vágtam bele

- mondta el a magyar Robinson Crusoe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A videóban szóba kerül az is, milyen érzés ott élni. A főszereplő nem érzi magát magányosnak, annak ellenére, hogy fizikailag elszigetelten él. Azt mondja, a természet közelsége és az egyszerűbb életforma kiegyensúlyozottabbá tette.

Gerzson, az erdőlakó (23 kép)

Elmondta a kunyhólakó, hogy fontos számára a mozgási szabadság, nem tartja magát antiszociálisnak, és nem azért él a természetben, mert elege lenne az emberekből vagy haragudna a civilizációra. Inkább kalandként tekint az életformájára, ezért igénye van arra, hogy találkozzon másokkal és programokat szervezzen magának.

Azt is hangsúlyozta, hogy nem akarja egy farm jellegű életmóddal lekötni magát annyira, hogy elveszítse azt a szabadságot, hogy ott aludjon, ahol szeretne. Van egy kis Toyota Yaris autója, amelybe be tud tenni egy ágyat, így akár útközben is tud kempingezni.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:46
12:05
11:33
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 28.
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
2026. március 28.
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
1
2 hete
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2
1 hónapja
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
3
1 napja
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
4 hete
Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda
5
3 hete
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 29. 11:01
Hatalmas hibát vétett a hazai vasúttársaság: váratlan kártérítés hullhat a magyar utasok ölébe az óraátállítás miatt
Pénzcentrum  |  2026. március 29. 09:33
Kiderült Trump kíméletlen terve: teljesen átírná a NATO szabályait, Magyarország is megütheti a bokáját
Agrárszektor  |  2026. március 29. 11:34
Trump váratlanul odalépett a gigacégeknek: azonnal estek az árfolyamok