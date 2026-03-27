Eladósorba került a legendás pesti mozi, 1901 óta működött: elképesztő, mennyit kérnek érte

Eladósorba került Budapest egyik legendás mozija: a Rákóczi úti, 1901 óta működő vetítőhely most 350 millió forintért keres új gazdát. A kétszintes, 351 négyzetméteres tér ma is őrzi a régi mozi atmoszféráját, és a hirdetés szerint akár új kulturális központ, kreatív stúdió vagy privát klub is születhet belőle.

A Keleti pályaudvar közelében eladóvá vált egy ikonikus pesti mozi, amely több mint egy évszázadon át működött a Rákóczi úton. A 351 négyzetméteres, kétszintes ingatlanért 350 millió forintot kérnek.

A hely 1901-ben Sport Kávéházként indult, ahol már akkor is tartottak vetítéseket. 1917-ben Roxy néven nyílt meg a mozi, később Honvédként működött tovább. A nyolcvanas években kéttermessé alakították, végül 2011. május 11-én zárt be a Wikipédia szerint. Bezárása után iskola költözött a falak közé, de a mozis elrendezés máig jól felismerhető.

A mostani hirdetés szerint, amit egy Facebook csoportban szúrtink ki, a tér alkalmas lehet céges központnak, kreatív stúdiónak, klubnak vagy akár új kulturális helyszínnek is. A környék forgalma miatt a lokáció továbbra is erős, és a hirdetés arra utal, hogy az ilyen méretű, speciális ingatlanok gyorsan gazdára találnak.

A legendás mozi tehát új tulajdonost keres, és kérdés, hogy visszatér-e valamilyen formában a vetítések világa, vagy teljesen új funkciót kap a több mint százéves tér.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Fortepan / FŐFOTÓ