2026. március 27. péntek Hajnalka
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fortepan / FŐFOTÓ
Otthon

Eladósorba került a legendás pesti mozi, 1901 óta működött: elképesztő, mennyit kérnek érte

Pénzcentrum
2026. március 27. 14:33

Eladósorba került Budapest egyik legendás mozija: a Rákóczi úti, 1901 óta működő vetítőhely most 350 millió forintért keres új gazdát. A kétszintes, 351 négyzetméteres tér ma is őrzi a régi mozi atmoszféráját, és a hirdetés szerint akár új kulturális központ, kreatív stúdió vagy privát klub is születhet belőle.

A Keleti pályaudvar közelében eladóvá vált egy ikonikus pesti mozi, amely több mint egy évszázadon át működött a Rákóczi úton. A 351 négyzetméteres, kétszintes ingatlanért 350 millió forintot kérnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hely 1901-ben Sport Kávéházként indult, ahol már akkor is tartottak vetítéseket. 1917-ben Roxy néven nyílt meg a mozi, később Honvédként működött tovább. A nyolcvanas években kéttermessé alakították, végül 2011. május 11-én zárt be a Wikipédia szerint. Bezárása után iskola költözött a falak közé, de a mozis elrendezés máig jól felismerhető.

A mostani hirdetés szerint, amit egy Facebook csoportban szúrtink ki, a tér alkalmas lehet céges központnak, kreatív stúdiónak, klubnak vagy akár új kulturális helyszínnek is. A környék forgalma miatt a lokáció továbbra is erős, és a hirdetés arra utal, hogy az ilyen méretű, speciális ingatlanok gyorsan gazdára találnak.

A legendás mozi tehát új tulajdonost keres, és kérdés, hogy visszatér-e valamilyen formában a vetítések világa, vagy teljesen új funkciót kap a több mint százéves tér.

Címlapkép: Fortepan / FŐFOTÓ
#otthon #ingatlan #Budapest #város #ingatlanpiac #kultúra #szórakozás #eladás #ingatlanárak #ingatlanok #eladások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:45
14:33
14:23
14:12
14:02
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 27. péntek
Hajnalka
13. hét
Március 27.
Színházi világnap
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
