2026. március 26. csütörtök Emánuel
Kiadták a narancs riasztást: viharos szél, eső jön, itt kell leginkább számítani a brutális időre

Pénzcentrum
2026. március 26. 19:35

Másodfokú (narancs) riasztást adott ki a Nyugat-Dunántúl több járására a viharos széllökések miatt a HungaroMet. A térségben óránkénti 90 kilométert meghaladó szélre, jelentős mennyiségű esőre, a magasabban fekvő területeken pedig havazásra kell számítani. A katasztrófavédelem ezért fokozott óvatosságra kéri a lakosságot.

Csütörtök este a Dunántúl nyugati részén egyre inkább megerősödik az északi szél. Késő estétől Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban a széllökések sebessége esetenként az óránkénti 90-95 kilométert is meghaladhatja. Pénteken az erős szél már az északkeleti országrészt, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét is eléri. Erejéből várhatóan csak az éjféli óráktól kezd veszíteni.

A viharos szelet kiadós esőzés kíséri. A Dunántúl nyugati felén péntek reggelig átlagosan 20-30, helyenként akár 40 milliméter csapadék is hullhat. A jelentős mennyiségű eső miatt Győr-Moson-Sopron vármegyében csütörtök éjfélig szintén másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Péntek napközben a csapadék intenzitása várhatóan csökken majd.

A Nyugat-Dunántúlon és Veszprém vármegyében az esőt helyenként nedves, tapadó hó válthatja fel. Emiatt Veszprémben elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben. A Bakony, valamint a Soproni- és Kőszegi-hegység magasabb pontjain akár 10-15 centiméteres hóréteg is kialakulhat. Pénteken a havazást ismét eső váltja fel, így a lehullott hó gyorsan elolvad majd.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri a lakosságot, hogy a riasztással érintett területeken mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen a fák és állványzatok közelében. A ház körüli, szélre érzékeny tárgyakat vigyék védett helyre. Javasolják továbbá, hogy senki ne parkoljon fák vagy villanyvezetékek alá. Aki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, azonnal jelezze a 112-es segélyhívó számon.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
2026. március 26.
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
2026. március 26.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2
1 hónapja
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
3
3 hete
Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda
4
3 hete
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
5
1 hónapja
Meglepő, de így fűti már rengeteg magyar az otthonát: garantáltan keveset fizetnek, rezsicsökkentés se kell
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 19:01
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 18:03
Kvíz: Színház az egész világ? Lássuk, mit tudsz a színházakról, darabokról, drámaírókról!
Agrárszektor  |  2026. március 26. 19:29
Megérkezett az előrejelzés: rég nem látott időjárás jön itthon