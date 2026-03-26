Kiadták a narancs riasztást: viharos szél, eső jön, itt kell leginkább számítani a brutális időre

Másodfokú (narancs) riasztást adott ki a Nyugat-Dunántúl több járására a viharos széllökések miatt a HungaroMet. A térségben óránkénti 90 kilométert meghaladó szélre, jelentős mennyiségű esőre, a magasabban fekvő területeken pedig havazásra kell számítani. A katasztrófavédelem ezért fokozott óvatosságra kéri a lakosságot.

Csütörtök este a Dunántúl nyugati részén egyre inkább megerősödik az északi szél. Késő estétől Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban a széllökések sebessége esetenként az óránkénti 90-95 kilométert is meghaladhatja. Pénteken az erős szél már az északkeleti országrészt, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét is eléri. Erejéből várhatóan csak az éjféli óráktól kezd veszíteni.

A viharos szelet kiadós esőzés kíséri. A Dunántúl nyugati felén péntek reggelig átlagosan 20-30, helyenként akár 40 milliméter csapadék is hullhat. A jelentős mennyiségű eső miatt Győr-Moson-Sopron vármegyében csütörtök éjfélig szintén másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Péntek napközben a csapadék intenzitása várhatóan csökken majd.

A Nyugat-Dunántúlon és Veszprém vármegyében az esőt helyenként nedves, tapadó hó válthatja fel. Emiatt Veszprémben elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben. A Bakony, valamint a Soproni- és Kőszegi-hegység magasabb pontjain akár 10-15 centiméteres hóréteg is kialakulhat. Pénteken a havazást ismét eső váltja fel, így a lehullott hó gyorsan elolvad majd.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri a lakosságot, hogy a riasztással érintett területeken mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen a fák és állványzatok közelében. A ház körüli, szélre érzékeny tárgyakat vigyék védett helyre. Javasolják továbbá, hogy senki ne parkoljon fák vagy villanyvezetékek alá. Aki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, azonnal jelezze a 112-es segélyhívó számon.