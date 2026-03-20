2026. március 20. péntek Klaudia
8 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. február 6.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. feb
Otthon

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: hamarosan bővül a kedvezményezettek köre, ők is felvehetik

Pénzcentrum
2026. március 20. 20:47

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcsot követően Szentendrén tartott beszédet, ahol bejelentette az Otthon Start program kiterjesztését a külföldön dolgozó fiatalokra.

A kormányfő beszédében felidézte, hogy a háború gazdasági hatásai miatt az elmúlt négy év rendkívül nehéz volt. A kabinet azonban így is teljesítette legfőbb vállalásait. Sikerült visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, megduplázták a családi adókedvezményt, és bevezették az édesanyák szja-mentességét - sorolta Orbán Viktor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterelnök emellett a fiatalok lakhatásának megkönnyítését célzó, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programról is beszélt:

bejelentette, hogy a lehetőséget a külföldön dolgozó magyar fiatalokra is kiterjesztik.

További részleteket a miniszterelnök nem közölt: nem derült ki, pontosabban kikre vonatkozik a kedvezmény "megnyújtása", kik vehetik majd fel a kedvezményes hitelt. Azt sem mondta el, mikortól lép életbe a kedvezményezettek körének megnövelése, vagy hogy itthoni lakcímmel kell-e rendelkezni ahhoz, hogy valaki felvehesse az Otthon Startot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA 
#otthon #kormány #külföldi munka #otthonteremtés #fiatalok #bejelentés #miniszterelnök #13. havi nyugdíj #orbán viktor #támogatott hitelek #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
21:30
21:02
20:47
20:33
20:12
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 20. péntek
Klaudia
12. hét
Március 20.
A boldogság világnapja
Március 20.
A verebek világnapja
Március 20.
Tavaszi napéjegyenlőség
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
