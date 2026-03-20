Úgy véli, a kormánynak legkésőbb a 2029-ben esedékes választások előtt újra kellene csatlakoznia legalább az európai vámunióhoz és az egységes piachoz.
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: hamarosan bővül a kedvezményezettek köre, ők is felvehetik
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcsot követően Szentendrén tartott beszédet, ahol bejelentette az Otthon Start program kiterjesztését a külföldön dolgozó fiatalokra.
A kormányfő beszédében felidézte, hogy a háború gazdasági hatásai miatt az elmúlt négy év rendkívül nehéz volt. A kabinet azonban így is teljesítette legfőbb vállalásait. Sikerült visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, megduplázták a családi adókedvezményt, és bevezették az édesanyák szja-mentességét - sorolta Orbán Viktor.
A miniszterelnök emellett a fiatalok lakhatásának megkönnyítését célzó, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programról is beszélt:
bejelentette, hogy a lehetőséget a külföldön dolgozó magyar fiatalokra is kiterjesztik.
További részleteket a miniszterelnök nem közölt: nem derült ki, pontosabban kikre vonatkozik a kedvezmény "megnyújtása", kik vehetik majd fel a kedvezményes hitelt. Azt sem mondta el, mikortól lép életbe a kedvezményezettek körének megnövelése, vagy hogy itthoni lakcímmel kell-e rendelkezni ahhoz, hogy valaki felvehesse az Otthon Startot.
címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
