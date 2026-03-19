Ház alakú kulcsok lógnak az új otthon ajtógombján, amelyek az ingatlan megszerzésének és egy új fejezet kezdetének izgalmas pillanatát jelképezik.
Otthon

Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: elképesztő összegeket engednek az eladók, tízmilliókat spórolhat a vevő

Pénzcentrum
2026. március 19. 15:31

Az Otthon Start hitelprogram első hulláma kifutott, ezzel párhuzamosan mérséklődött a kereslet a lakáspiacon. Az OTP Ingatlanpont adatai szerint ez azonnal megjelent az árakban is, a vevők nagyobb alkut tudtak elérni.

2025 december és 2026 február között országosan átlagosan 5,9 százalékkal mentek lejjebb a végső árak az irányárhoz képest. Ez emelkedés az előző három hónap 4,9 százalékos szintjéhez képest. Ennél nagyobb alkura utoljára 2024 őszén volt példa. A legnagyobb engedményt a családi házaknál érték el a vevők, átlagosan 7,6 százalékot. A nem panel lakásoknál 3,9 százalék, a paneleknél pedig mindössze 2,3 százalék volt az alku mértéke.

Jelentős különbségek látszanak a településtípusok között. Budapesten továbbra is a legszűkebb az alkutér, átlagosan 2,9 százalék. A fővárosi házaknál alig 1,4 százalékos engedményt értek el a vevők, ami 2020 óta a legalacsonyabb érték. A panellakásoknál 1,7 százalék, a nem panel lakásoknál 3,6 százalék volt az átlagos alku.

A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 4,1 százalékos átlagos alkut mértek. A házaknál itt is magasabb, 7 százalékos volt az engedmény, míg a panelek esetében 2,4 százalék, ami szintén többéves mélypont.

A kisebb városokban már jóval nagyobb mozgástér látszik. Itt átlagosan 6,6 százalékot engedtek az eladók, a községekben pedig a családi házaknál 8,5 százalékos alku volt jellemző. Az adatok szerint a kereslet visszaesése javította a vevők pozícióját. Az Otthon Start program indulása után gyorsan felfutott az érdeklődés, majd az év végére mérséklődött, így egyre több esetben sikerült nagyobb árengedményt elérni.

A legnagyobb alkuk jellemzően rossz állapotú, vidéki házaknál jelentek meg. Volt olyan Veszprém vármegyei ingatlan, amelyet 10 millió forint helyett 4 millióért adtak el. Egy Csongrád vármegyei ház esetében közel 60 százalékos árengedményt értek el, 85 millióról 35 millió forintra csökkent az ár.

Budapesten ritkábbak az ilyen extrém esetek, de most itt is akadt példa. Egy 2019-es építésű budai lakás 122 millió forint helyett 70 millióért kelt el, ami jelentős engedménynek számít.

A panellakásoknál továbbra is szűk a mozgástér. A téli hónapokban egyetlen esetben sem haladta meg az alku a 10 százalékot, Budapesten pedig a legnagyobb engedmény is csak 5,8 százalék volt. Előfordultak ellenpéldák is, amikor a lakások az irányár felett keltek el. Ez jellemzően licithelyzetben történik. Egy Borsod vármegyei lakás például 32 millió helyett 40 millió forintért talált gazdára.

A következő hónapokban ismét élénkülhet a piac. A kereslet már most erősödni kezdett, és egyre több új építésű lakás jelenik meg, amelyek megfelelnek az Otthon Start feltételeinek. Ez növelheti a kínálatot és tovább alakíthatja az alku lehetőségeit.
