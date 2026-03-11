Élesedik verseny a bankok között: 2,79%-os Otthon Start lakáshitelt kínál az egyik pénzintézet

Március 11-től rendkívül kedvező, 2,79%-os kamatszinttel érhető el a Gránit Banknál az Otthon Start Lakáshitel. A kamatcsökkentés mellett a korábbi előnyök is változatlanul igénybe vehetők: az ügyfelek továbbra is élhetnek az akár 320 000 forintos jóváírással, a különféle díjelengedésekkel, valamint a 10%-os lakásbiztosítási díjkedvezménnyel.

A Gránit Hitelmix kalkulátor segítségével az Otthon Start Lakáshitel rugalmasan kombinálható a bank piaci kamatozású jelzáloghiteleivel, valamint az olyan állami támogatásokkal, mint a Babaváró hitel vagy a CSOK Plusz lakáshitel.

A kalkulátor személyre szabottan számítja ki az igényelhető hitelösszeget és a várható törlesztőrészleteket, segítve az ügyfeleket a legoptimálisabb hitelkonstrukció összeállításában.

Az ügyintézést és a tájékozódást a Gránit Guru, a bank mesterséges intelligencia alapú virtuális asszisztense teszi könnyűvé, aki azonnal válaszol a felmerülő kérdésekre, és egyedi javaslatokkal segíti a látogatókat. A honlapon regisztráló érdeklődőket a bank hitelszakértői néhány órán belül visszahívják.

„Továbbra is kiemelten erős az érdeklődés az Otthon Start Lakáshitel iránt. Az adatok azt mutatják, hogy nagyon sokan használják a többféle hiteltípussal is számolni tudó kalkulátorunkat, az ügyintézésbe pedig szívesen vonják be a Gránit Gurut” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A digitális csatornákon szolgáltató Gránit Bank, az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start Lakáshitel esetében is biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez szükséges személyesen megjelenni. A bank várakozásai szerint a következő időszakban is rendkívül erős marad az érdeklődés a konstrukció iránt.

A 2.79%-os kamatot visszavonásig, a 2026. 03.11-től de legkésőbb 2026. 05. 31-ig befogadott Otthon Start lakáshitel esetén nyújtja a Bank.

