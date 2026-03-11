A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan működik az előtörlesztés az Otthon Start hitelnél, és pénzügyileg mikor lehet ésszerű döntés a hitel idő előtti visszafizetése.
Élesedik verseny a bankok között: 2,79%-os Otthon Start lakáshitelt kínál az egyik pénzintézet
Március 11-től rendkívül kedvező, 2,79%-os kamatszinttel érhető el a Gránit Banknál az Otthon Start Lakáshitel. A kamatcsökkentés mellett a korábbi előnyök is változatlanul igénybe vehetők: az ügyfelek továbbra is élhetnek az akár 320 000 forintos jóváírással, a különféle díjelengedésekkel, valamint a 10%-os lakásbiztosítási díjkedvezménnyel.
A Gránit Hitelmix kalkulátor segítségével az Otthon Start Lakáshitel rugalmasan kombinálható a bank piaci kamatozású jelzáloghiteleivel, valamint az olyan állami támogatásokkal, mint a Babaváró hitel vagy a CSOK Plusz lakáshitel.
A kalkulátor személyre szabottan számítja ki az igényelhető hitelösszeget és a várható törlesztőrészleteket, segítve az ügyfeleket a legoptimálisabb hitelkonstrukció összeállításában.
Az ügyintézést és a tájékozódást a Gránit Guru, a bank mesterséges intelligencia alapú virtuális asszisztense teszi könnyűvé, aki azonnal válaszol a felmerülő kérdésekre, és egyedi javaslatokkal segíti a látogatókat. A honlapon regisztráló érdeklődőket a bank hitelszakértői néhány órán belül visszahívják.
„Továbbra is kiemelten erős az érdeklődés az Otthon Start Lakáshitel iránt. Az adatok azt mutatják, hogy nagyon sokan használják a többféle hiteltípussal is számolni tudó kalkulátorunkat, az ügyintézésbe pedig szívesen vonják be a Gránit Gurut” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.
A digitális csatornákon szolgáltató Gránit Bank, az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start Lakáshitel esetében is biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez szükséges személyesen megjelenni. A bank várakozásai szerint a következő időszakban is rendkívül erős marad az érdeklődés a konstrukció iránt.
A 2.79%-os kamatot visszavonásig, a 2026. 03.11-től de legkésőbb 2026. 05. 31-ig befogadott Otthon Start lakáshitel esetén nyújtja a Bank.
Címlapi kép forrása: Gránit Bank
Október óta 71–73 százalék között mozog az Otthon Start részesedése a lakáshitelezésben, miközben a piaci lakáshitelek aránya 20 százalék alá esett.
A kedd délutáni jegyzésén a forint mindhárom devizával szemben gyengébben állt az év eleji kezdésnél.
Európa és Japán jóval kiszolgáltatottabb a magasabb energiaárakkal szemben, mint a nettó energiaexportőr Egyesült Államok.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
A Pénzcentrum utánajárt, tényleg szigorítottak-e a hitelbírálati eljárásokon a hazai bankok. Csak egy pénzintézet árulta el: februárban valóban "finomhangolták" a feltételeket.
Az árfolyam javulását kiváltó legfőbb tényező, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden hosszú idő után újra lépett, és 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
A 2025-ös év rekordot hozott a lakáshitelezésben, ahol a közel 2000 milliárd forintos új szerződéses volumen felét a támogatott hitelek tették ki.
Lakáspiaci fordulat, pénzügyi csapdák, hitelkönnyítések és társadalmi kérdések, amelyek már most meghatározzák a következő évek döntéseit.
A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a módosítás nem befolyásolja az effektív monetáris kondíciókat.
Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy az alapszámla díjmentes szolgáltatásai nem írják felül a törvény által garantált készpénzfelvételi jogot.
Magyarországon jelentősen, 18 százalékkal csökkent a fizetési meghagyások száma tavaly az előző évhez képest.
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad.
A korábbi BB Netbank működik egyedül, de a fiókokban sem lehet most ügyet intézni.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.