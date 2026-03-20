Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, semmi perc alatt összeomolhat minden, ha erre nem figyelnek

A tetőtéri ablakok szakszerűtlen beépítése és az anyagokon való spórolás akár az épület teljes tartószerkezetét is tönkreteheti. A súlyos beázások és szerkezeti károk elkerülése érdekében elengedhetetlen a minőségi nyílászárók kiválasztása, a precíz szigetelés, valamint profi szakemberek megbízása - hívta fel a figyelmet Romvári Zoltán, az RS Ablak cég szakértője.

A tetőtér beépítése praktikus módja az élettér növelésének, azonban komoly kockázatokat rejt, ha nem tartják be szigorúan a technológiai előírásokat.

Míg egy hagyományos homlokzati ablak hibája általában csak helyi vizesedést okoz, a tetőnél a födém és a teljes tartószerkezet is veszélybe kerülhet.

Ezek a nyílászárók extrém környezeti terhelésnek vannak kitéve. Folyamatosan ellenállnak a közvetlen napsugárzásnak, a jégverésnek és a lezúduló esőnek, ezért a magas minőség náluk alapfeltétel.

Napjainkban a háromrétegű üvegezéssel ellátott, műanyag profilú ablakok jelentik az általános normát. Ezek a karbantartást alig igénylő termékek az energiamegtakarítás révén idővel visszahozzák az árukat. Romvári Zoltán, az RS Ablak szakértője azonban rámutat: a legtöbb problémát nem maguk a termékek, hanem a kivitelezési hibák okozzák. Alapszabály például, hogy tetőtéri ablakot csak minimum 15 fokos dőlésszögű tetőbe szabad beépíteni. Ennél laposabb tetők esetében speciális technológiára van szükség. A tökéletes vízzárás és a burkolókeret pontos illesztése minden esetben elengedhetetlen.

A tervezésnél nem csupán egy átlagos esős nappal kell számolni. Fel kell készülni a szélsőséges időjárási jelenségekre is, például a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék felgyülemlésére. A hórétegből kialakuló jégtorlaszok és a visszafagyó víz könnyen utat találnak maguknak az épületbe, ha a szigetelés nem hibátlan. Fontos tudni azt is, hogy a beépítési garancia általában csak az ablak közvetlen környezetére érvényes. Ha a tető magasabban fekvő részein, például a cserép- vagy palafedésnél van a hiba, a víz lefolyik a tetőfólián. Ez végül az ablaknál fog megjelenni beázás formájában, hiába volt tökéletes maga a beépítés.

A felújítás nemcsak műszaki, hanem munkavédelmi kérdés is. A régi, azbeszttartalmú palafedések bontása szakszerű veszélyeshulladék-kezelést igényel. Emellett a csúszós, mohás felületeken való munkavégzés rendkívül balesetveszélyes. Egyetlen rossz mozdulat is súlyos személyi sérülést okozhat, ezért kritikus fontosságú egy leinformálható, a biztonsági előírásokat szigorúan betartó kivitelezőcsapat megbízása. Végül a megfelelő komfortérzet elérése érdekében az árnyékolásról is gondoskodni kell. A nyári túlmelegedés ellen külső hővédő roló, míg a belső tér elsötétítésére fényzáró árnyékoló felszerelése javasolt.