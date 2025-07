Nálad is így szerelték fel a klímát a lakásban? A kánikulában se használd, simán kigyulladhat

Újabb hőhullám érte el Magyarországot, a hőségriasztás csütörtökig van érvényben. Hétfőn sok helyen 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, ami nemcsak az embereket, de a háztartási eszközöket is extrém terhelés alá helyezi. A folyamatosan működő, elöregedett vagy szakszerűtlenül beszerelt klímaberendezések ilyenkor akár ki is gyulladhatnak. Évente 30–40 ilyen tűzeset történik Magyarországon, gyakran a túlterhelt elektromos hálózat miatt. A Pénzcentrum utánajárt, hogyan előzhetjük meg a klímatüzeket a kánikulában.

Ismét beköszöntött a kánikula, az ország nagy részén hőségriasztás van érvényben csütörtökig. A hét első napján sok helyen 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, ami komoly megterhelést jelenthet nemcsak az emberek szervezetére, hanem az elektromos berendezésekre is. A nagy melegben sok helyen folyamatosan, teljes kapacitással működnek a légkondicionálók, ami jelentősen növeli a túlmelegedés és a műszaki meghibásodás kockázatát.

Az elöregedett, nem karbantartott klímaberendezések akár tüzet is okozhatnak. Magyarországon évente 30-40 ilyen jellegű tűzeset történik, amikor a meghibásodott vagy rosszul beszerelt klíma berendezés gyullad ki. A Pénzcentrum az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segítségével járt utána, pontosan mitől is gyulladhatnak ki a klímaberendezések a kánikulában, és mit tehetünk a megelőzés érdekében.

Így gyullad ki semmi perc alatt a klíma

Egy légkondicionáló beépítéséhez nem kell külön engedélyt kérni, azonban ez nem azt jelenti, hogy bárhová, bármilyen módon elhelyezhető a készülék. A klímákkal kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében csak megbízható forrásból származó készüléket szereltessünk be, a telepítést és karbantartást pedig bízzuk szakemberre - hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ha régi, alulméretezett hálózatra, vagy nem hozzáértő módon kötik be a klímát, az könnyen tűzhöz vezethet. Idén eddig tizenkét tűzeset köthető klímaberendezéshez, néhány alkalommal pedig a rosszul rögzített kültéri egység miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. A legtöbb esetben kis területen égett a légkondicionáló kültéri egysége. A légkondicionálókban keletkezett tüzek elektromos meghibásodásra, vagy mechanikai hibára vezethetők vissza

- közölték a Pénzcentrum kérdésére. Emlékeztettek: évtizedekkel ezelőtt épült társasházakban, panelházakban, családi házakban előfordul, hogy az elektromos rendszer alulméretezett, hiszen régebben kevesebb elektromos eszközt használtak.

A régen beépített vezetékek átmérője és a kötések nem mindenhol alkalmasak a jelenlegi energiafelhasználás kiszolgálására. Több elektromos gép együttes működése könnyen túlterhelheti a rendszert. A vékony, alulméretezett vezetékekben megnő az átmeneti ellenállás, ami hőt termel, a vezetékek pedig annyira felforrósodnak, hogy meggyullad rajtuk a szigetelés, a tűz pedig átterjed a környező tárgyakra

- húzták alá.

Sok ház lehet időzített bomba

Az OKF különösen felhívta a figyelmet arra, hogy

a korábbi, hibás kötési gyakorlat szerint összesodort réz és alumínium vezetékek idővel ugyancsak tüzet okozhatnak.

Az ilyen kötés idővel melegedni kezd, egészen addig, amíg meg nem gyullad a szigetelés, ami lakástűzhöz vezet.

Egy régi épületbe újonnan felszerelt klímaberendezés is könnyen túlterhelheti a régi hálózatot. Ezért csak a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra szabad klímaberendezést csatlakoztatni, mert ezek használata a nagy melegben fokozott áramfelvétellel jár - emelték ki, valamint érdemes figyelmi többek között arra is, hogy

a telepítésnél érdemes gondoskodjunk megfelelő áramköri védelemről is, hogy baj esetén magától lekapcsoljon, illetve könnyen áramtalanítani lehessen.

És az éghető dolgokat távolítsuk el a kültéri egység közeléből.

Társasházak falán egymáshoz közel több kültéri egység is helyet kaphat. Ezeket úgy érdemes elhelyezni, hogy ha az egyik kigyulladna, a tűz ne tudjon átterjedni a másikra.

A mechanikai hibák elkerülése érdekében a karbantartásra is hangsúlyt kell fektetni, megfelelő zsírozás, olajozás hiányában, vagy a csapágy kopásával hő keletkezik a súrlódástól, és könnyen leéghet a légkondicionáló motorja.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kültéri egység gyakran a tűző napon van, és kánikulában szinte egész nap maximális teljesítményen üzemel. Ilyen körülmények között könnyen károsodhat, túlhevülhet, meggyulladhat. Időnként érdemes tehát nemcsak tisztíttatni, hanem a tüzek elkerülése érdekében szakemberrel megnézetni a klímát.

Ezt kell tenni, ha megtörtént a baj

Ha feszültség alatt lévő klíma kigyullad, tilos vízzel oltani. A legtöbb tűzoltó készülék alkalmas elektromos tüzek oltására is, az ilyen berendezést egy porral oltó tűzoltó készülékkel érdemes oltani.

A tűzoltó készülékeken fel van tüntetve, hogy használható-e elektromos tüzekhez.

Otthonra a legjobb megoldás egy hat kilogrammos ABC porral oltó tűzoltó készülék, ezzel szinte minden ház körüli tűz biztonsággal oltható. Ha gyermekek, vagy idősek is laknak az épületben, érdemes lehet egy két kilogrammos tűzoltó készüléket is vásárolni, amelyet ők is elbírnak. Egy tűzoltó készülékkel a kezdődő tüzeket kiválóan el lehet oltani, megelőzve egy nagyobb tüzet, komolyabb károkat és a személyi sérülést.

Bármilyen tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelmérés. A tűz másodpercek alatt rohamosan terjedhet, így ha látunk esélyt a tűz sérülés nélküli eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg. Ha nincs ilyenre lehetőség, akkor menekülés közben az első dolgunk a tűzoltók értesítése a 112-es segélyhívószámon.

Címlapkép: Katasztrófavédelem