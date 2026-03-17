Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Közelkép a fűnyíró elülső részét mutatja a zöld fűben, ragyogó napsütéses időben
Otthon

Készülhetnek a magyar kertesház-tulajok: óriási változás élesedik, ez alól nem lehet kibújni

Pénzcentrum
2026. március 17. 09:22

Jelentősen átalakul a kertészeti és erdészeti gépek piaca. A súlyos munkaerőhiány és a generációváltás miatt a bonyolult belső égésű motoros eszközöket egyre inkább felváltják a könnyen kezelhető, környezetbarát akkumulátoros berendezések. Míg a városi zöldterületeken már a csendes technológia dominál, az erdészetben a fizikai munka gépesítése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jelenti a legnagyobb kihívást a szakemberek számára - írta meg az Agrárszektor.

Bakon Gábor, az Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója az Agrárszektornak rámutatott, hogy a fiatalabb felhasználók már nem akarnak az üzemanyag-keveréssel, az indítási nehézségekkel és a bonyolult karbantartással bajlódni. Olyan eszközöket keresnek, amelyekbe csak bepattintják az akkumulátort, és már indulhat is a munka. Ez a generációs igényváltozás a kertfenntartásban rohamosan szorítja háttérbe a korábban egyeduralkodó, komolyabb műszaki ismereteket igénylő benzinmotoros technológiát.

A technológiai váltás különösen a városi zöldfelületek, parkok és kórházak környékének gondozásában látványos. A szigorodó zaj- és környezetvédelmi előírások miatt a professzionális parkfenntartók ma már egyre inkább az akkumulátoros gépeket részesítik előnyben. Ezek a csendes eszközök ugyanis sokkal kevésbé zavarják a lakosságot. Az erdészeti munkáknál azonban más a helyzet. A nagy teljesítményigény és a nehéz terepviszonyok miatt ott egyelőre elengedhetetlenek a hagyományos, belső égésű motorral hajtott gépek.

Az erdészetben és a közterületek fenntartásában ugyanakkor nemcsak a technológiai fejlődés, hanem a súlyos munkaerőhiány is diktálja a tempót. A fizikailag megterhelő, sokszor veszélyes feladatokat ma már egyre kevesebben vállalják. Ennek következtében az autópályák menti kaszálást vagy a nagyobb infrastrukturális munkákat a nagy létszámú brigádok helyett gyakran távvezérelt rézsűnyírók és speciális célgépek végzik. A gépesítés fő mozgatórugója tehát sok esetben már nem csupán a hatékonyságnövelés, hanem a hiányzó fizikai munkaerő pótlása.

A modernizáció a digitalizációt is magával hozta. Ma már okostelefonos alkalmazások és flottakövető rendszerek segítik a gépek állapotának, akkumulátor-töltöttségének és szervizigényének nyomon követését. Bár ez a funkció egyelőre leginkább a robotfűnyíróknál és a nagyobb vállalati gépparkoknál élvez prioritást, a jövőben várhatóan egyre szélesebb körben elterjed. Az erdőgazdálkodóknak eközben a klímaváltozás kézzelfogható hatásaival is számolniuk kell. A hazai növényvilág átalakulása miatt az erdészeknek már most olyan fafajok telepítésében kell gondolkodniuk, amelyek jól bírják a jövő megváltozott éghajlati viszonyait.

Kereskedelmi szempontból a gépép piac továbbra is erősen szezonális. A forgalom oroszlánrésze márciustól kora nyárig, valamint az őszi kerti munkák és az őszi-téli fakitermelések idején realizálódik. A vásárlási szokások szintén átalakulóban vannak. Az e-kereskedelem egyre hangsúlyosabbá válik, a döntéseknél pedig a fiatalabb generációk körében már a környezettudatosság dominál. Az árérzékenység mellett a tartósság is sokat nyom a latban. Míg a professzionális felhasználók a mindennapi munkához egyértelműen a megbízható prémium kategóriát választják, addig a magánfelhasználók a feladataik méretétől és az anyagi lehetőségeiktől függően döntenek a belépő szintű vagy a komolyabb, ergonomikus eszközök mellett.
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

