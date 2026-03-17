Az újépítésű ingatlanok nagyobb számban történő piacra kerülése miatt most sokan kivárnak a vásárlással.
Készülhetnek a magyar kertesház-tulajok: óriási változás élesedik, ez alól nem lehet kibújni
Jelentősen átalakul a kertészeti és erdészeti gépek piaca. A súlyos munkaerőhiány és a generációváltás miatt a bonyolult belső égésű motoros eszközöket egyre inkább felváltják a könnyen kezelhető, környezetbarát akkumulátoros berendezések. Míg a városi zöldterületeken már a csendes technológia dominál, az erdészetben a fizikai munka gépesítése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jelenti a legnagyobb kihívást a szakemberek számára - írta meg az Agrárszektor.
Bakon Gábor, az Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója az Agrárszektornak rámutatott, hogy a fiatalabb felhasználók már nem akarnak az üzemanyag-keveréssel, az indítási nehézségekkel és a bonyolult karbantartással bajlódni. Olyan eszközöket keresnek, amelyekbe csak bepattintják az akkumulátort, és már indulhat is a munka. Ez a generációs igényváltozás a kertfenntartásban rohamosan szorítja háttérbe a korábban egyeduralkodó, komolyabb műszaki ismereteket igénylő benzinmotoros technológiát.
A technológiai váltás különösen a városi zöldfelületek, parkok és kórházak környékének gondozásában látványos. A szigorodó zaj- és környezetvédelmi előírások miatt a professzionális parkfenntartók ma már egyre inkább az akkumulátoros gépeket részesítik előnyben. Ezek a csendes eszközök ugyanis sokkal kevésbé zavarják a lakosságot. Az erdészeti munkáknál azonban más a helyzet. A nagy teljesítményigény és a nehéz terepviszonyok miatt ott egyelőre elengedhetetlenek a hagyományos, belső égésű motorral hajtott gépek.
Az erdészetben és a közterületek fenntartásában ugyanakkor nemcsak a technológiai fejlődés, hanem a súlyos munkaerőhiány is diktálja a tempót. A fizikailag megterhelő, sokszor veszélyes feladatokat ma már egyre kevesebben vállalják. Ennek következtében az autópályák menti kaszálást vagy a nagyobb infrastrukturális munkákat a nagy létszámú brigádok helyett gyakran távvezérelt rézsűnyírók és speciális célgépek végzik. A gépesítés fő mozgatórugója tehát sok esetben már nem csupán a hatékonyságnövelés, hanem a hiányzó fizikai munkaerő pótlása.
A modernizáció a digitalizációt is magával hozta. Ma már okostelefonos alkalmazások és flottakövető rendszerek segítik a gépek állapotának, akkumulátor-töltöttségének és szervizigényének nyomon követését. Bár ez a funkció egyelőre leginkább a robotfűnyíróknál és a nagyobb vállalati gépparkoknál élvez prioritást, a jövőben várhatóan egyre szélesebb körben elterjed. Az erdőgazdálkodóknak eközben a klímaváltozás kézzelfogható hatásaival is számolniuk kell. A hazai növényvilág átalakulása miatt az erdészeknek már most olyan fafajok telepítésében kell gondolkodniuk, amelyek jól bírják a jövő megváltozott éghajlati viszonyait.
Kereskedelmi szempontból a gépép piac továbbra is erősen szezonális. A forgalom oroszlánrésze márciustól kora nyárig, valamint az őszi kerti munkák és az őszi-téli fakitermelések idején realizálódik. A vásárlási szokások szintén átalakulóban vannak. Az e-kereskedelem egyre hangsúlyosabbá válik, a döntéseknél pedig a fiatalabb generációk körében már a környezettudatosság dominál. Az árérzékenység mellett a tartósság is sokat nyom a latban. Míg a professzionális felhasználók a mindennapi munkához egyértelműen a megbízható prémium kategóriát választják, addig a magánfelhasználók a feladataik méretétől és az anyagi lehetőségeiktől függően döntenek a belépő szintű vagy a komolyabb, ergonomikus eszközök mellett.
Sok lakásvásárló álma valósulhat meg hamarosan? Kiderült, mítosz-e a lufi kipukkadása, jöhet-e árcsökkenés
A hitelprogramhoz kapcsolódó kezdeti roham mára egyértelműen lecsengett, amit a tranzakciószámok jelentős visszaesése is mutat.
A háztartások villanyszámlája sokszor magasabb a szükségesnél, pedig néhány egyszerű változtatással jelentős megtakarítás érhető el.
Hiába reménykedtek a magyarok, átmeneti volt a fellendülés: komoly figyelmeztetés érkezett, ebbe beleremeghet a gazdaság
Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent.
Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: áresés indult ennél a keresett ingatlantípusnál, dörzsölhetik a tenyerüket a vásárlók
A legfrissebb adatok és az állami otthonteremtési programok hatásai alapján a lakótelepi lakások piacán már most egyértelműen érezhető a drágulás lassulása.
A MOHU célja, hogy minden szükséges információ egy helyen, áttekinthetően és felhasználóra szabottan jusson el a háztartásokhoz.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 7 körzetben 2026-ban
A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 9,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
A tél nyomot hagy a kertben, ezt ne feledjük. Elsárgult levelek, letört ágak, elöregedett növényi részek gyűlnek össze mindenhol.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.
Hihetetlen fordulat az albérletpiacon, olyan történik az árakkal, amire sokan nem voltak felkészülve
Budapesten az elmúlt hat hónapból négyben csökkentek a bérleti díjak havi összevetésben.
Végre fellélegezhetnek a magyar vásárlók: megérkezett a várva várt árzuhanás az ingatlanpiacon, azonnal megindult a roham
A tavalyi, hektikus lakáspiaci év után 2026-ban nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb működés jöhet a magyar ingatlanpiacon az OTP szerint.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan működik az előtörlesztés az Otthon Start hitelnél, és pénzügyileg mikor lehet ésszerű döntés a hitel idő előtti visszafizetése.
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
A MOHU információi szerint három kerületben már lezárult a lomtalanítás 2026-ra és további háromban a tavasz folyamán történik majd.
Több támogatási programot is elindított a társasházak számára az egyik fővárosi önkormányzat.
Olyan hírt kaptak a lakásvásárlók, amire aligha számíthattak: elkezdtek esni az árak - ezek az ingatlanok érintettek
A piaci erőviszonyok egyértelműen a vásárlóknak kedveznek.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum került ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 6 körzetben 2026-ban
A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Hajszálon múlt a tragédia: a semmiből szakadt be az úttest a gyanútlan sofőr alatt, megbénult a forgalom
Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.
Hatalmasat fordult a kocka a hazai lakáspiacon: a fővárosban esnek a díjak, de a vízparton elképesztő a drágulás
Az elmúlt időszakban megtört a bérleti díjak növekedési üteme, sőt, több hónapos árcsökkenés is tapasztalható volt.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.