Tech

Drónokkal támadtak az Amazon közel-keleti adatközpontjára: mindenkitől azt kérik, mentsenek

Pénzcentrum
2026. március 3. 13:44

Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében, ami az AWS felhőszolgáltatások jelentős kieséséhez vezetett a térségben - közölte a Business Insider.

A vállalat hétfő délután kiadott tájékoztatása szerint két, az Egyesült Arab Emírségekben található létesítményt közvetlen találat ért, egy harmadik, bahreini adatközpont pedig a közelben becsapódó drón okozta károk miatt sérült meg. A csapások szerkezeti károkat okoztak, megzavarták az áramellátást, és egyes esetekben a tűzoltási munkálatok további vízkárral jártak. Az Amazon a munkatársak biztonságát helyezte előtérbe, és a helyi hatóságokkal szorosan együttműködve dolgozik a helyreállításon - közölte a Business Insider.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiesés az AWS alapvető szolgáltatásait érintette: az EC2 számítási kapacitást, az S3 felhőalapú tárhelyet és a DynamoDB adatbázis-szolgáltatást egyaránt. Az Amazon hétfő estére "fokozatos előrelépésről" számolt be a DynamoDB és az S3 vezérlősíkjainak helyreállításában, de legalább egy napra becsülte az áramellátás és a hálózati kapcsolatok teljes visszaállításának idejét. A cég azt javasolta ügyfeleinek, hogy készítsenek biztonsági mentést adataikról, és fontolják meg munkaterheléseik áthelyezését más AWS-régiókba.

A Business Insider által megismert belső dokumentum részletesebb képet ad a károkról. A DXB62 jelű, feltehetően Dubajban található adatközpontot közvetlen találat érte, amely jelentős szerkezeti károkat okozott. A létesítményben elárasztás is történt: a vízszint kezdetben 3–4 centiméter volt, majd 1 centiméter alá csökkent. A csapás 14 EC2-szerverállványt és további öt üzemi állványt ütött ki. A hűtőrendszerek szintén megsérültek: az áramkimaradás miatt a légkezelő berendezések leálltak, és egyes egységeknél mechanikai meghibásodás is történt.

Egy második adatközpont, a DXB61 vasárnap állt le "közvetett becsapódás" miatt: kisebb tüzet oltottak el, és a létesítménybe csak hatósági engedéllyel lehetett belépni. Egy harmadik helyszínen, a DXB60-ban WiFi-kiesést regisztráltak, de a hatás lokális maradt. Az Amazon emellett az e-kereskedelmi szállításokat is felfüggesztette Abu-Dzabiban a fokozódó feszültség miatt.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #egyesült államok #amazon #áramellátás #áramkimaradás #drón #adat #irán #geopolitika #Közel-Kelet

