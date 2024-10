Komoly adóemelést jelentettek be: érkezik a kemény Airbnb korlátozás Budapesten is

Rekordév felé tart a magyar turizmus, Budapest és a vidéki térségek egyaránt növekedést mutatnak. A turisztikai szektor GDP-hez való hozzájárulása tovább nő, 2024-ben elérheti a 12%-ot, míg az adóbevételek több mint 10%-a már innen származik. A versenyképesség érdekében a kormány 14+2 pontban javasol deregulációs intézkedéseket, amelyek célja a bürokrácia csökkentése és a turizmus modernizálása. Az Airbnb kérdéséről a miniszer elmondta, a kormány csak Budapesten fog szabályozni, vidéken nem, méghozzá moratórium és adóemelés formájában, azaz új engedélyeket már nem adnak ki a jövőben - mondta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter „ A turisztikai deregulációról” címmel tartott sajtótájékoztatón.

Kirobbanó formában van a magyar turizmus, Budapesten és vidéken is. A belföldi turizmus is hasít, sosem nyaralt még ennyi magyar belföldön, mint idén, ám a költések összege csökkent. Már most rekordokat dönt a Budapest Airport, idén a 17,5 milliós utasszámot is elérhetik. A turisztikai szektor folyamatosan növeli a GDP hozzájárulását, 2024-ben eléri a 12%-t. Az adóbevételek több mint 10 százaléka már ebből a szektorból származik.

Év elején a minisztérium az MTÜ-vel közösen létrehozott egy tanácsadó testületet, melynek 33 szervezet a tagja. Arra kíváncsiak, mit gondolnak arról, hogy a turizmus ágazatot hogyan lehetne versenyképesebbé tenni – mondta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter„ A turisztikai deregulációról” címmel tartott sajtótájékoztatón hétfő délután.

Az első csomaggal a fejlesztésen kívül a bürokrácia csökkentése is a cél.

A turisztika deregulációjának 14+2 pontja:

Rendőri jelenlét fokozása a bulinegyed területein Rövidtávú lakáskiadás szabályozása Szálláshelyek magánszálláshelyként történő használata Szálláshelyek üzemelő medencék szabályozásának felülvizsgálata Készpénzmentes fizetési mód szabályozása Felszolgálási díj maximalizálása Hivatásos turisztikai rendezvények szervezéséhez kötődő szabályozás módosítása Állatkerti belépő, mint adómentes természetbeni juttatás szabályozása Idegenvezetési tevékenységek tudásszintű képzés kialakítása Idegenvezetési tevékenységek szervezésének szabályozása Digitális SZÉP kártya felülvizsgálata Éttermek előtti parkolók biztosításának felülvizsgálata NTAK attrakciók körének bővítése az éttermek esetében Repülőtéri aktivitásokra vonatkozó szabályozás átfogó vizsgálata

+1. Élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó vendéglátási szabályok felülvizsgálata

+2. Termálvíz kísérőgáz jövedéki adójának tisztázása

A miniszter részletezte a csomagot:

A rendőri jelenlétet 48 főről, 58-ra növelnék, önálló rendőrőrs is lesz. Fontos, hogy a biztonságot garantálják ebben a negyedben.

Rövidtávú lakáskiadás: a kormány nem úgy akar döntést hozni, hogy nem hallgatja meg a szervezetek véleményét, hiszen az Airbnb lakáspolitikai kérdés. Terézvárosban teljes tiltás lesz,

a kormány csak Budapesten fog szabályozni, vidéken nem. Moratóriumot alkalmaznak, azaz nem lesz több engedélykiadás, az adókat pedig meg fogják emelni, hiszen a normatív adó az elmúlt időszakban nem emelkedett. Vidéken semmiféle korlátozást nem tervez a kormány.

Gazdasági épületek: a falusi turizmusban a családi gazdaságok pincét, pajtát is kiadnának turistáknak, erre lehetőséget kell adni, be kell vonni a turizmusban az ilyen szálláshelyeket.

Medencék szabályozása: ha egy medencében 20 főnél kevesebb vendég fér el, általános felügyeletet is lehet biztosítani, nem kell úszómestert alkalmazni.

Készpénzmentes borravaló: minden bank köteles lesz a vendéglátóhely számára biztosítani az adómentes borravaló lehetőségét. pl. legyen a terminálon borravaló gomb, ami azonnal a felszolgáló számlájára utalja a pénzt.

A felszolgálási díjat 12 százalékban maximalizálják majd.

Hivatásturisztikai rendezvények szervezésének elősegítése: főleg a gyógyászati és orvostudományi rendezvényeket értik ezalatt. Ha külföldi cég szervez ilyet, 39 ezer forintig lehet támogatni a résztvevőket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Állatkerti belépő: nem volt egyértelmű az adómentessége, a jövőben az lesz, ezért az szja törvényt fogják módosítani

Idegenvezetési tevékenység szabályozása: sokkal kevesebben aktívak, mint a kiadott engedélyek száma. A jövőben fontos lenne szabályozni, milyen tudással, milyen tapasztalattal végezhető ez a tevékenység.

Idegenvezetési képzés megújítása: a tananyagból le kell vizsgáznia, sőt a tudásnak frissességének érdekében meg is kel újítani a vizsgát időnként.

Digitális szép kártya: a telefonból is el lehet majd érni a jövőben – ez növelné a szép kártyás költések mennyiségét

Éttermek előtti parkolók biztosítás: nem életszerű a kötelezővé tételt, ezt felül kell vizsgálni. 100%-os felmentést is kaphatnak egyes éttermek.

NTAK attrakciók: bővítik a rendszert, pl országház, Bazilika, Sikló is bekerül – ezekről is szeretnének információkat gyűjteni.

CO2 adó megszűnik, hiszen a Budapest Airport új kezekben van, ezért a versenyképességének növelése fontos. Valamint fel fogják újítani a gyorsforgalmi utat.

Élelmiszer-biztonság: az MTÜ egy kiskönyvet ad ki, melyben leírja, hogy amunkavégzés során milyen szabályokat kell betartani.

Termálvíz kísérőgáz jövedéki adójának tisztázása: ezt a gázt senki nem használja fel, nem adják el, éppen ezért a jövőben már nem lesz jövedékiadó köteles - ezzel az intézkedéssel a termálfürdőket segítik.

Ennél sokkal több csomag érkezik majd a jövőben, a turiuzmus versenyképességének növelése érdekében

- zárta tájékoztatóját Nagy Márton.