Évente 55 milliárd forint úszik el a feketegazdaságban: ezért szenved Magyarország egykori húzóágazata?
Az adórendszer is kulcsszerepet játszhat az építőipar élénkítésében – reagált a Niveus az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) friss szakmai javaslataira. A tanácsadó cég szerint a lakásépítéseket ösztönző adópolitikai eszközök, például a kedvezményes lakásáfa stabil fenntartása és a bérlakáspiac kifehérítése érdemben hozzájárulhatnak az ágazat élénküléséhez.
Az ÉVOSZ becslése szerint évente mintegy 200 milliárd forint értékű lakásfelújítás és lakásépítés történik informális, sok esetben szerződés nélküli megállapodások alapján, ami hozzávetőleg 55 milliárd forintnyi elmaradt adó- és járulékbevételt jelenthetne a költségvetés számára.
Az építőipar az elmúlt években jelentős kihívásokkal szembesült: a beruházások visszaesése, a finanszírozási nehézségek és a munkaerőpiaci problémák egyaránt lassították az ágazat teljesítményét. A Niveus szerint ugyanakkor az adózási környezet kiszámíthatósága kulcsfontosságú lehet a lakásépítések és felújítások élénkítésében.
„Az építőipar teljesítményére nemcsak a beruházások volumene vagy a gazdasági ciklusok hatnak, hanem az is, hogy mennyire stabil és kiszámítható az adózási környezet. A lakásépítéseket és felújításokat ösztönző adópolitikai eszközök komoly lendületet adhatnak az ágazatnak” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
Az okleveles adószakértő szerint az egyik legfontosabb kérdés a kedvezményes lakásáfa hosszú távú fenntartása. Az új lakások esetében alkalmazott 5 százalékos áfakulcs jelentős hatással van a beruházási döntésekre és a lakásárak alakulására is.
„A lakásáfa kedvezményes kulcsának stabil alkalmazása segíthet abban, hogy a kereslet és a kínálat kiegyensúlyozottabban alakuljon, és ne jelenjenek meg a szabályozási határidők miatt időszakos keresleti hullámok a piacon” – tette hozzá Bagdi Lajos. A Niveus szerint az új építésű lakóingatlanok esetleges építményadó-mentessége szintén ösztönözheti a beruházásokat, mivel mérsékelheti a fejlesztők és a lakásvásárlók költségeit.
A lakásállomány korszerűsítése szintén komoly gazdasági kihívás: szakmai becslések szerint a magyar lakások mintegy 70 százaléka nem felel meg a korszerű energetikai követelményeknek.
Korszerű megoldások
„Ha a szabályozás a legális lakásfelújítást és bérbeadást átláthatóbb és kiszámíthatóbb adózási feltételekkel támogatja, az egyszerre növelheti a piac átláthatóságát és a lakáspiaci kínálatot” – mondta Bagdi Lajos.
Itt lehet gondolni esetleges magánszemélyek részére történő áfavisszatérítésre, vagy akár a bérbeadásból származó jövedelem utáni magánszemélyeket terhelő személyi jövedelemadó kedvezményére (alacsonyabb adókulcsra).
A Niveus szerint az építőipar stabil működéséhez nemcsak a beruházási programok és a finanszírozási lehetőségek fontosak, hanem az is, hogy az ágazatot érintő adózási szabályok hosszabb távon kiszámíthatóak legyenek. A lakásépítések és felújítások ösztönzése adópolitikai eszközökkel a gazdasági növekedéshez és a lakhatási problémák enyhítéséhez egyaránt hozzájárulhat.
