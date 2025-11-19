Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?

Bankár körökből származó becslés szerint az Otthon Start hitel 1300-1500 milliárd forint többlet hitelezést jelenthet 2026 végéig a magyar lakáspiacon. Ez hatalmas összeg, de jelentős része a használtlakás piacra áramlik, így az építőipar inkább óvatos optimizmussal várja a hatást. Ennek ellenére sokan tartanak az építőanyagok árának felfutásától, vagy hiányjelenségektől. Milyen állapotban várja az építőanyag kereskedelem a felfutást?

Óriási többletforrás áramlik a következő 1-1,5 évben a magyar lakáspiacra. Banki becslések szerint csak az Otthon Start hitel a 2026-os év végéig 1300-1500 milliárd forint többlet hitelt zúdít erre a szegmensre, ami lényegében a jelenlegi – már nem alacsony – hitelezési szintek megduplázódását jelenti.

Emellett számos egyéb kedvezményes, vagy támogatott konstrukció érhető el a piacon, a Vidéki Otthonfelújítási Támogatástól, az energiahatékonysági támogatásokig, amelyek további olcsó beruházási lehetőséget kínálak mindazoknak, akik szeretnék javítani meglevő ingatlanuk műszaki állapotát, és növelni annak értékét és komfortfokozatát.

Mindezek ellenére vannak jelei annak, hogy a magyar lakosság óvatosan vág bele a fejlesztésekbe, kerüli a nagyobb beruházásokat, így a finanszírozási források zöme a használtlakás piacon, illetve felújításokban, korszerűsítésekben csapódik le, nem annyira az újlakás építésekben.

A korábban meghirdetett támogatási programok nem hozták az előzetes várakozásokat, a szektor ezért óvatos a várható fellenülés mértékét illetően, mégis vannak, akik várható építőanyaghiányról, vagy elszaladó árakról beszélnek.

Ennek eddig semmi jele. Az építőanyagok jelenleg a tavalyi árszinteken mozognak a piacon, és bár néhány árucsoport minimális mértékben drágult, az összkép jó, hiszen sok termékkör esetében árcsökkenést történt.

Az Újház építőanyag kereskedelmi hálózat idei év első nyolc havi értékesítési adatai alapján átlagosan fél százalékos árcsökkenés volt tapasztalható az építőanyagok átlagárában a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva.

Egyes termékcsoportokban a forgalom dinamikusan bővült az elmúlt időszakban, de áremelkedés ezeknél sem volt tapasztalható. Ilyenek voltak a burkolati anyagok, szaniterek, vagy éppen a felületképző anyagok. Az ábrán jól látszik, hogy az értékesített építőanyagok értéke és mennyisége ritkán szakadt el érdemben egymástól, és ahol ez megtörtént, ott is a mennyiség növekedett gyorsabban, vagyis az értékesítési árak csökkentek, mint például a szigetelőanyagok és a szerkezetépítési anyagok (pl. téglák) esetében.

Az ellátás biztonságra és az árak moderált keretek között maradására a piac állapota, és a piaci verseny a garancia. A 2021-2022-es évre jellemző keresleti felfutás óta az építőanyag forgalom egy erős 20 százalék körüli csökkenés után lényegében a pangás állapotában van, a magas kamatok, valamint az állami és a vállalati beruházások elmaradása elszívta a levegőt a piac elől.

Az építőanyag gyártóknál az egekbe szöktek a szabad kapacitások, volt idő, amikor az összes magyarországi égetett kerámiacserép gyár leállt. A kereskedők is összehúzták magukat, a kevés vevőért zajló versenyben az árakkal és a szolgálatások minőségével versengtek a fogyasztókért.

Szolgáltatások az építőanyag kereskedelemben Természetesnek vesszük, ezért kevesen veszik észre, de az építőanyag kereskedelem lassan, de biztosan szolgáltató centrummá alakul. A mintegy 300 milliárd forint értékű árú készleten tartása ennek a szolgáltatás rendszernek csak az alapja. Ezen felül a kereskedők több ezer tehergépjármű üzemben tartásával, szűk és precíz szállítási időkkel, valamint finanszírozással, tanácsadással, pályázatírással, és más kiegészítő tevékenységekkel versenyeznek a fogyasztók kegyeiért. Sőt, ma már sokan foglalkoznak azzal is, hogy összehozzák az építtetőket a kivitelezőkkel, ami pedig erősen bizalmi feladat, vagyis a kereskedő nézőpontjából nagyon magas a kockázata.

Ebben a távolról sem kedvező közegben az építőanyag-kereskedelem konszolidációja lezajlott, de ez nem vezetett monopolisztikus helyzetekhez, sőt, nem érintette érdemben a foglalkoztatotti létszámot sem.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A következő ábrán világosan látszik, hogy 2025 első felében Magyarországon nincsenek domináns, piactorzító erővel bíró csoportosulások az építőanyag kereskedelemben. Az országot nagyságrendileg 1000 kereskedési pont fedi le, ezeknek megközelítőleg a fele eleve független önálló piaci szereplő, másik fele különböző értékesítési és beszerzési hálózatokba tömörült kereskedés, de a hálózatok között sem találni igazán domináns szereplőt, legalább 10 csoport verseng a fogyasztók kegyeiért.

Pozitív, hogy ezen a területen szemben például az élelmiszer kereskedelmi piaccal megmaradt a hazai tulajdonú cégek piaci súlya, hiszen az értékesítés 85-90%-át ezen a vállalkozások forgalma teszi ki.

Telephelyek száma

Sok más szektorral szemben az építőanyag-kereskedelemben nem várható munkaerőhiány sem. Ha a teljes építőipart kiszolgáló kereskedelmi szektorról beszélünk, amelybe beleértendő a gépész és villanyszerelési szaküzletek, a burkolat és belsőépítészeti kereskedések, a barkács és festékboltok, a nyílászáró szaküzletek megközelítőleg 30 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Ennek megközelítőleg a 40 százaléka dolgozik az építőanyag kereskedésekben.

A legnagyobb hálózatok dolgozói létszáma

A következő ábrán az látszik, hogy a covid utáni fellenüléshez képest, 2023-ban és 2024-ben az építőanyag kereskedésekben dolgozók száma lényegében nem változott, miközben az árbevételük több mint 20 százalékot zuhant.

Amint azt korábban láttuk, a kereskedések a szolgáltató jelleg erősítésével reagáltak a pangó piac kihívásaira, és – különös tekintettel a hazai szereplőkre – nem éltek az létszámleépítés lehetőségével. Ehelyett megőrizték legnagyobb értéküket, a szakképzett munkaerőt, képezték, átképezték a meglevő állományt, így most felkészülten várják a fellendülést.

Építőanyag-kereskedelmi hálózatok árbevétel-arányos eredménye

Nem jó tendencia, hogy soha nem látott mértékűre csökkent az építőanyag kereskedelmi cégek eredményessége. A szektor tavalyi, 4,2 százalékos átlagos árbevétel arányos eredménye a 2008-at követő gazdasági válságot követő időszakot idézi. Sok vállalkozás a tartalékait éli fel, ami azért aggasztó, mert így az elmúlt 2 éveben elmaradtak az infrastrukturális, jármű és eszköz, IT, valamint képzési fejlesztések és beruházások.

A forgalomhoz viszonyítva 5-8 százalék közötti eredménycél elérése teremtené meg azt a biztonságot, ami lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy betöltsék azokat az ügyfélbarát szolgáltatási funkciókat, amelyek a kiskereskedelem létét megalapozzák. Az előrejelzések alapján idén 10 százalék körül nőhet a szektor forgalma 2024-hez képest, de mivel a költségek – ezen belül a bérek – is jelentős mértékben nőttek, az eredményességre idén sem lesz büszke az iparág.

Ami mérsékelt optimizmusra adhat okot, az az Otthon Start program, amelynek hatására sok társasház, valamint családi ház építésének a megkezdése várható a soron következő hónapokban, valamint a különböző lakossági felújítási programok által generált kereslet növekedésre is számít a szakma. Pozitív hír az építőipar szempontjából a frissen bejelentett fix kamatozású 3 százalékos kis- és középvállalkozásokat érintő hitel lehetősége, amely felpörgetheti a vállalati szektor beruházásait, amely a legtöbb esetben építéssel és felújítással is együtt fog járni.