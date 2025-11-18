2025. november 18. kedd Jenő
Egy móló a Velencei-tó partján, Magyarország
Meglepő változásokat hozott az Otthon Start: erre senki sem számított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Pénzcentrum
2025. november 18. 18:33

Miközben elszállt az Otthon Start hitellel megvásárolható ingatlanok ára a Velencei-tónál, addig a hétvégi házak, nyaralók piaca nyomottabbá vált, így ott most jóval kedvezőbbek az árak és komoly alkuk érhetők el. Ezért Kovács Csaba szakértő szerint a 3%-os kamat ellenére sem feltétlenül a támogatott hitellel vásárlás most a legjobb lehetőség a tó környékén.

Már az Otthon Start program bejelentése felfokozta a várakozásokat a Velencei-tó körüli települések ingatlanpiacán, innentől kezdve pedig elkezdtek emelkedni az árak is - mondta dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője. Sokszor lehetett azzal találkozni, hogy akik már korábban is hirdették eladásra az ingatlanjukat, azok ekkor visszavonták a hirdetést, majd később egy magasabb árral léptek ismét piacra.

Az Otthon Start egy másik hatását is érzékelte azonban a szakértő, mégpedig azt, hogy mivel a kamattámogatott hitelt lakóingatlanokra lehet csak felvenni, így a Velencei-tónál nagy számban előforduló hétvégi házak, azaz nyaralók piacát erősen lenyomta: ezeknek a kereslete mintegy felére esett vissza az elmúlt néhány hónapban.

Mindez azt jelenti, hogy miközben az árak az Otthon Starttal elérhető ingatlanok esetében rövid idő alatt nagyot emelkedtek a környéken, addig az ugyanitt található, akár azonos méretű és adottságú hétvégi házak ára viszont megállt vagy akár csökkent, hiszen a kereslet szinte teljes egészében az Otthon Start-os ingatlanokra irányul.

- fogalmatott, Kovács hozzátéve: így jelenleg egy-egy hétvégi ház - mely csak piaci alapú lakáshitellel vásárolható meg - ára 35–40 millió forint környékén alakul, míg a kamattámogatott hitellel elérhető ugyanolyan méretű és adottságú, de lakóingatlanként szereplő házak ára már a 65 millió forintot közelítik - magyarázta Kovács Csaba, aki hozzátette, hogy ha magasabb is a piaci alapú hitel kamata, annyival nem kedvezőtlenebb, mint amennyivel drágábbak az Otthon Start hitellel elérhető ingatlanok.

Ugyanakkor megfigyelései szerint a vevők túlnyomó többsége most csak a 3 százalékos kamatra tud fókuszálni, és nem veszik figyelembe, hogy milyen árkülönbségek alakultak ki a hitel torzító hatása miatt az ingatlanpiacon.

A társasházi lakások esetében a szakértő egyébként mintegy 30 százalékra teszi a néhány hónap alatt bekövetkező áremelkedés mértékét, miközben az alku sem volt igazán jellemző, gyakran keltek el irányáron az ingatlanok. Mára viszont megtört az emelkedő tendencia, és úgy tűnik, hogy akik megtehették, azok korábban drágán bevásároltak.

Kovács Csaba szerint ugyan a kínálat ennek hatására egy időre erősen beszűkült, így ez is állhat a lanyhuló aktivitás mögött, azonban mára nagyon sok új tulajdonos kapott kedvet az értékesítésre a magas árakat látva. Így ismét bővülni kezdett a választék, ennek ellenére úgy tűnik, hogy lecsengőben van a roham.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a most újonnan piacra kerülő ingatlanokat az eladók már jellemzően irreálisan magas áron kínálják. Ez pedig elbizonytalanítja a vevőket, hiszen még Otthon Start hitellel sem feltétlenül éri meg nekik az elérhető árakon ingatlant vásárolni.

Különösen azért, mert az Otthon Starttal vásárolni próbáló vevőkre egyébként is az jellemző, hogy csekély önerővel próbálják realizálni a vásárlást. Gyakran találkozni azzal, hogy a minimálisan szükséges önrészt is csak nagy nehézségek árán tudják előteremteni, sokszor bizonytalan annak kimenetele, hogy egyáltalán rendelkezésükre áll-e majd a szükséges összeg a hitelfelvételnél, és így megvalósul-e egy-egy ügylet - mutatott rá Kovács Csaba.

Mindenesetre ők most azzal szembesülnek a Velencei-tó környékén, hogy rendkívül magasra kúsztak az árak, jelentősek a túlárazások, a korábbi 800 ezer forintos négyzetméterárak már 1 millió forint fölé mozdultak, de az újépítésű lakásoknál is árat emeltek a fejlesztők. Utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy a kisebb méretű, de valóban jó minőségű újépítésű lakásokat akár 1,5 milliós négyzetméteráron is elvitték a vevők, míg az újépítésű átlagár most 1–1,5 millió forint között mozog.

Ami még szembetűnő, hogy közben megélénkült a telkek piaca: a fejlesztők keresik ezeket, feltehetően azért, hogy az Otthon Start-os vevők számára lakóingatlanokat építsenek rajtuk. Ez azonban még a jövő zenéje, most egyelőre a vevők számára a legjobb lehetőségnek az látszik, hogy a méltatlanul háttérbe szorult hétvégi házak, nyaralók piacán néznek körül

- tette hozzá Kovács Csaba, aki szerint itt most annyira nyomottak az árak, hogy alkuval kifejezetten jó vételeket lehet lebonyolítani.
Címlapkép: Getty Images
