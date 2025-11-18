2025. november 18. kedd Jenő
Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
Otthon

Elképesztően pörögnek ezek a lakások a pesti ingatlanpiacon: aranyárat lehet kérni értük, most érdemes lépni

Pénzcentrum
2025. november 18. 16:27

Budapesten továbbra is élénk a kereslet a minilakások iránt. A 16 és 22 négyzetméter közötti ingatlanok sajátos szegmenst alkotnak és főként befektetési célból cserélnek gazdát.

A Duna House adatai szerint a 2025 harmadik negyedévében eladott minilakások többsége korábbi befektetések lezárásához kapcsolódott. Ebben szerepet játszott az Otthon Start Program bérleti díjakra gyakorolt hatása és a VI. kerület Airbnb-tilalma is, amely sok befektetőt újragondolásra késztetett.

A minilakások ára 24 és 48 millió forint között alakult. A négyzetméterárak 1,2 és 2,2 millió forint között mozogtak. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint ez a szegmens érzékenyen reagál a szabályozási és finanszírozási környezet változásaira.

A tranzakciók megoszlása alapján a minilakások 32 százaléka a VII., 30 százaléka a VIII., 20 százaléka pedig a XIII. kerületben talált vevőre. Kisebb arányban megjelentek a II. és a XX. kerületben is. Az állapot szerinti megoszlás kiegyenlített volt. A lakások fele nagyon jó állapotú volt, 30 százalék jó állapotúnak számított. Felújítandó minilakás csak ritkán jelent meg.

Szegő Péter szerint a vásárlói kör is változott. Korábban szinte kizárólag befektetők keresték ezeket az ingatlanokat rövid távú kiadásra. 2024-től azonban egyre több első lakásvásárló és kisebb otthonba költöző jelenik meg a piacon. A magasabb fővárosi árak miatt a minilakások sokak számára elérhetőbb alternatívát jelentenek.
Címlapkép: Getty Images
