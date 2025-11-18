2025. november 18. kedd Jenő
Lakóépület építkezése állványokkal és nagy darukkal
Hivatalos, nagy változás jön a magyar társasházaknál: a parlament is megszavazta

MTI
2025. november 18. 15:02

Az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta a társasházi építményi jog intézményét, amely fokozott védelmet biztosít a lakásvásárlóknak és finanszírozóknak az építés alatt álló ingatlanok esetében, miközben az új építésű lakások árának mérséklését is célozza - számolt be róla az MTI.

A módosítás célja a társasházi építményi jog hatályos jogrendszerbe való bevezetése. A jogalkotó szándékai szerint ez a jogintézmény hozzájárul ahhoz, hogy a kivitelezők, a hitelintézetek és a vásárlók minden eddiginél nagyobb biztonságot élvezzenek a folyamatban lévő beruházások során, ami elősegíti azt, hogy az újépítésű lakások ára jelentősen mérséklődjön.

A közjegyzőkről szóló törvény módosítása a társasházakról szóló törvény módosításával összefüggésben az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat szabályainak és a kapcsolódó felhatalmazó rendelkezésének módosítására irányul.

Mivel az Otthon Start programban biztosított, fix 3 százalékos lakáshitel az otthonteremtést segítő, államilag támogatott konstrukció, a családtámogatási törvényben meghatározott, kedvező adózási szabályok erre is kiterjednek, biztosítva ezzel az átalányadózó vállalkozók és őstermelők számára a többi támogatott hitellel azonos elbírálást.

A társasházi építményi jog jogintézményének speciális szabályai a társasházi törvénybe kerülnek, egyebekben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény építményi jogra vonatkozó szabályai alkalmazandók. A törvényjavaslat a társasházi törvényt módosítja az új dologi jog speciális szabályainak bevezetése érdekében, ezzel biztosítva az építés alatt álló társasházban egy ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető, megterhelhető dologi jog alapításának lehetőségét a lakást vásárlók, valamint a finanszírozók védelme céljából.

A társasházi építményi jog alapításának feltétele a társasház előzetes alapítása tényének bejegyzése az ingatlannyilvántartásba. A társasházi építményi jog a felépítendő épületben kialakítandó lakásra vonatkozó adásvételi szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó külön szerződésben alapítható, a vevő javára. A társasházi építményi jog védelmet nyújt a vevőnek az ingatlanra vezetett végrehajtás, illetve a tulajdonos felszámolása esetén, ugyanis ez esetben a jelzálogjogosultat megillető jogokat gyakorolhatja az általa kifizetett vételár vagy vételárrészlet tekintetében fennálló követelése erejéig.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben a jövőbeli épületre vonatkozó vevői jog szabályai is módosulnak annak érdekében, hogy ez a jog is - hasonlóan a tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői joghoz - legfeljebb hat hónapra felfüggesztés hatályával bírjon a később benyújtott ingatlan-nyilvántartási kérelmekre vonatkozóan.
Címlapkép: Getty Images
