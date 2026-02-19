Nagyon durván felpörgött a lakáspiac: ezt is elintézte az Otthon Start, napok alatt elkelnek a jó ingatlanok

A hazai ingatlanpiac dinamikája jelentősen megváltozott tavaly a második félévben: míg korábban hónapokig tartott egy-egy lakás értékesítése, addig őszre a legkeresettebb típusok akár napok alatt új tulajdonoshoz kerültek.

Az ingatlanpiaci folyamatok gyökeres fordulatot vettek tavaly nyár végén. A vásárlók körében egyre inkább tudatosult, hogy a halogatás stratégiája már nem kifizetődő, hiszen a vonzó ajánlatok villámgyorsan eltűnnek a kínálatból.

A Balla Ingatlan szakértői szerint különösen a panellakások és a támogatott hitelekre alkalmas ingatlanok esetében volt tapasztalható drasztikus gyorsulás.

A vevők számára augusztus-szeptembertől világossá vált, hogy nem érdemes kivárni a vásárlással, mert gyorsan elkel egy-egy ingatlan. Ez azt jelentette, hogy hetek, sőt napok alatt lehetett értékesíteni a támogatott hitelek feltételeinek megfelelő, jó állapotú lakásokat, különösen a panellakásokat

– fogalmazott Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

Az értékesítési időszakok radikális rövidülése valamennyi budapesti kerületet érintette. A XVIII. kerületben működő iroda szakmai vezetője, Rácz Gyula László beszámolója alapján az év végére ugyan mérséklődött valamivel a forgási sebesség augusztushoz viszonyítva. Azonban még így is átlagosan egy hónapon belül tulajdonost cseréltek a piacképes kategóriába sorolható lakások.

A külső kerületekben hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők. Kovácsné Zsichla Katalin, aki a X. és XVII. kerületi piacot követi nyomon, különösen a panellakások esetében tapasztalt kiugró eredményeket. A kedvező elhelyezkedésű, reálisan árazott panellakások mindössze egy-két hét leforgása alatt új gazdára leltek.

A belvárosi és belvároshoz közeli kerületekben ugyancsak felgyorsultak a tranzakciók. Garaba Gergely, a VI., VII., VIII. és IX. kerületi piacokért felelős szakember megfigyelései szerint a korábban megszokott két-három hónapos átfutási idő töredékére, egy-két hétre zsugorodott számos ingatlan esetében.

Az értékesítési időszakok alakulását természetesen az ingatlanok jellege is befolyásolta. Balla Frigyes elemzése rávilágít, hogy míg a piacon keresett kategóriákba tartozó lakások gyorsan vevőre találtak, az átlagos ingatlanok is jellemzően egy-három hónap alatt értékesíthetők voltak. Ezzel szemben a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező ingatlanok esetében fél-egy éves időtávval kellett számolni.

A kerületek közötti különbségek is kirajzolódtak. Pagács-Tóth Viktória összehasonlítása szerint az V. kerületben valamivel hosszabb időt vett igénybe az értékesítés, mint a XIII. kerületben. A belvárosban található, kiváló állapotú, 40-60 négyzetméteres lakások egy-két hónap alatt cseréltek gazdát, míg Angyalföldön a népszerű, 50-70 négyzetméteres otthonok négy-nyolc hét alatt keltek el. A felújításra váró ingatlanok értékesítése mindkét helyszínen jelentősen elhúzódott, három-öt hónapot is igénybe vehetett.

A külső kerületekben differenciáltabb kép rajzolódott ki. Rencsevics Mária, a XIX., XX. és XXIII. kerületek piacának ismerője szerint a panellakások egy-két hónap alatt, a rendezett állapotú családi házak egy-három hónap alatt találtak új tulajdonost. Ezzel szemben a nagyobb felújítást igénylő, jelentős alapterületű vagy nehezen hitelezhető ingatlanok értékesítése akár évekig is eltarthat.

A fővároson kívül, a Balaton környékén is hasonló piaci dinamika bontakozott ki. Krausz Gábor siófoki piacelemző tapasztalatai alapján az 50-70 millió forintos árkategóriába eső, népszerű nyaralók megfelelő árazás mellett egy hónapon belül gazdára találtak. Más szegmensekben azonban már három-hat hónapra nyúlt az értékesítési folyamat, míg a több száz millió forintos luxusingatlanok esetében reálisan egyéves időtartammal kellett kalkulálni.