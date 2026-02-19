Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Nagyon durván felpörgött a lakáspiac: ezt is elintézte az Otthon Start, napok alatt elkelnek a jó ingatlanok
A hazai ingatlanpiac dinamikája jelentősen megváltozott tavaly a második félévben: míg korábban hónapokig tartott egy-egy lakás értékesítése, addig őszre a legkeresettebb típusok akár napok alatt új tulajdonoshoz kerültek.
Az ingatlanpiaci folyamatok gyökeres fordulatot vettek tavaly nyár végén. A vásárlók körében egyre inkább tudatosult, hogy a halogatás stratégiája már nem kifizetődő, hiszen a vonzó ajánlatok villámgyorsan eltűnnek a kínálatból.
A Balla Ingatlan szakértői szerint különösen a panellakások és a támogatott hitelekre alkalmas ingatlanok esetében volt tapasztalható drasztikus gyorsulás.
A vevők számára augusztus-szeptembertől világossá vált, hogy nem érdemes kivárni a vásárlással, mert gyorsan elkel egy-egy ingatlan. Ez azt jelentette, hogy hetek, sőt napok alatt lehetett értékesíteni a támogatott hitelek feltételeinek megfelelő, jó állapotú lakásokat, különösen a panellakásokat
– fogalmazott Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.
Az értékesítési időszakok radikális rövidülése valamennyi budapesti kerületet érintette. A XVIII. kerületben működő iroda szakmai vezetője, Rácz Gyula László beszámolója alapján az év végére ugyan mérséklődött valamivel a forgási sebesség augusztushoz viszonyítva. Azonban még így is átlagosan egy hónapon belül tulajdonost cseréltek a piacképes kategóriába sorolható lakások.
A külső kerületekben hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők. Kovácsné Zsichla Katalin, aki a X. és XVII. kerületi piacot követi nyomon, különösen a panellakások esetében tapasztalt kiugró eredményeket. A kedvező elhelyezkedésű, reálisan árazott panellakások mindössze egy-két hét leforgása alatt új gazdára leltek.
A belvárosi és belvároshoz közeli kerületekben ugyancsak felgyorsultak a tranzakciók. Garaba Gergely, a VI., VII., VIII. és IX. kerületi piacokért felelős szakember megfigyelései szerint a korábban megszokott két-három hónapos átfutási idő töredékére, egy-két hétre zsugorodott számos ingatlan esetében.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az értékesítési időszakok alakulását természetesen az ingatlanok jellege is befolyásolta. Balla Frigyes elemzése rávilágít, hogy míg a piacon keresett kategóriákba tartozó lakások gyorsan vevőre találtak, az átlagos ingatlanok is jellemzően egy-három hónap alatt értékesíthetők voltak. Ezzel szemben a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező ingatlanok esetében fél-egy éves időtávval kellett számolni.
A kerületek közötti különbségek is kirajzolódtak. Pagács-Tóth Viktória összehasonlítása szerint az V. kerületben valamivel hosszabb időt vett igénybe az értékesítés, mint a XIII. kerületben. A belvárosban található, kiváló állapotú, 40-60 négyzetméteres lakások egy-két hónap alatt cseréltek gazdát, míg Angyalföldön a népszerű, 50-70 négyzetméteres otthonok négy-nyolc hét alatt keltek el. A felújításra váró ingatlanok értékesítése mindkét helyszínen jelentősen elhúzódott, három-öt hónapot is igénybe vehetett.
A külső kerületekben differenciáltabb kép rajzolódott ki. Rencsevics Mária, a XIX., XX. és XXIII. kerületek piacának ismerője szerint a panellakások egy-két hónap alatt, a rendezett állapotú családi házak egy-három hónap alatt találtak új tulajdonost. Ezzel szemben a nagyobb felújítást igénylő, jelentős alapterületű vagy nehezen hitelezhető ingatlanok értékesítése akár évekig is eltarthat.
A fővároson kívül, a Balaton környékén is hasonló piaci dinamika bontakozott ki. Krausz Gábor siófoki piacelemző tapasztalatai alapján az 50-70 millió forintos árkategóriába eső, népszerű nyaralók megfelelő árazás mellett egy hónapon belül gazdára találtak. Más szegmensekben azonban már három-hat hónapra nyúlt az értékesítési folyamat, míg a több száz millió forintos luxusingatlanok esetében reálisan egyéves időtartammal kellett kalkulálni.
Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten.
Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.
A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.
A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.
A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.
A vevők ma már csak a kiemelkedő állapotú, egyedi adottságú ingatlanok esetében hajlandók a kért ár fölé menni, más esetekben szigorúan vizsgálják az ár-érték arányt.
Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak.
Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket.
Az éves drágulás üteme országosan 5 százalékra, Budapesten 5,1 százalékot tett ki, szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.
Az MVM február 16-tól elérhetővé teszi a nyilatkozati felületeket azon ügyfelei számára, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek.
Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére visszatértek a lakáskeresők.
Eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást, ami magasabb részvételt jelent a kormány és az MNB előzetes várakozásainál.
Teljesen más tényezők hajtják a lakásárakat, mint gondolnánk: megdöbbentő, hol pörög igazán az ingatlanpiac
Több régióban éppen ott volt élénk az adásvétel, ahol nehezebb munkát találni.
A hitelező bankoknak nem kötelességük részletesen ismertetniük a változó kamatlábak alapjául szolgáló referenciamutatók számítási módszertanát.
A Bankmonitor elemzése szerint egy átlagos hiteligénylő akár a havi törlesztőrészletének több mint kétszeresét is megkaphatja ajándékpénzként a kölcsön mellé.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
Egyre több panasz érkezik a hatóságokhoz a köznyelvben csak „csőgörény-maffiának” nevezett duguláselhárító szolgáltatók miatt.
Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit, aki az eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját tulajdoníthatta el.
Az ingatlant a Dumaszínházból ismert Török Ádám saját közösségi oldalán hirdeti, mintegy három évig tartó felújítást követően.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén