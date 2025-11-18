A Wizz Air újabb bővítést jelentett be Budapesten: 2025 decemberétől három, 2026 elejétől további három új célállomás kerül a kínálatba,
Nesze neked Otthon Start: már ugyanannyiba kerül Budapesten egy panel, mint egy új lakás
Budapesten szinte példátlan helyzet alakult ki. Több kerületben is paneláron lehet új lakást venni az otthon startos kínálat miatt. Az ingatlan.com adatai szerint a XV. kerületben a panellakások és az új építésű otthon startos ingatlanok négyzetméterára gyakorlatilag megegyezik. Rákospalotán mintegy 1250 lakás építését tervezik, amelyek nagy része belefér az Otthon Start feltételeibe. Az új lakások átlagosan 1,1 és 1,3 millió forint között mozognak négyzetméterenként. Ez alig tér el a környék paneláraitól.
A Novus Liget és a Szilas Liget lakóparkokban a következő években akár 3–4 ezer lakás is elkészülhet, amelynek több mint ezres része már most a piacon van. Balogh László, az ingatlan.com szakértője szerint ha a vásárlók azonos áron kapnak új lakást és panelt, az egyértelműen eltolhatja a keresletet a modernebb ingatlanok irányába és lépéskényszerbe hozhatja a tulajdonosokat.
Hasonló helyzet jöhet létre a XI. kerületben is, ahol a tervek alapján 2200 otthon startos lakást építenének. Újbudán a panelek átlagos négyzetméterára már most 1,46 millió forint. A legfeljebb 1,5 milliós négyzetméteráron kínált új lakások egy része így olcsóbb is lehet a használt paneleknél. A rozsdaövezeti besorolás miatt ráadásul a vevők visszaigényelhetik az 5 százalékos áfát, ami további milliókat jelenthet.
A szakértők szerint ritka, hogy a piacon külön értékkategóriát képviselő lakások egyszerre azonos árra kerüljenek. Ha pár ezer új lakás jelenik meg kedvező áron, az hatással lehet a használt lakásokra is. A tulajdonosoknak csökkenteniük kellhet az áraikat, ha nem találnak gyorsan vevőt. A szakértők ugyanakkor óvatosak az általános árcsökkenéssel kapcsolatban. Inkább arra számítanak, hogy lassulhat a drágulás üteme és a hatás átterjedhet más kerületekre is.
A következő években további változás jöhet a lakáspiacon. A 2026 februárjától érkező társasházi építményjog megkönnyítheti az új lakások értékesítését, mivel a vásárlók már a tervezőasztaltól is hitelre vehetnek ingatlant. Ha a beruházások ütemesen haladnak, 2027-re akár több évtizedes rekord is megdőlhet az új lakások számában. Hasonló nagyságrend legutóbb 2004–2005-ben volt, amikor több mint 40 ezer lakás épült.
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
