Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Esztergomi úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi elemei a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első
Otthon

Hoppá! Most érdemes nagyon lakást vásárolni Magyarországon - óriási a fordulat, sokan vártak erre

Pénzcentrum
2025. november 14. 15:29

Az idei ősz eddig a hullámzás időszaka az ingatlanpiacon, az Otthon Start Program által generált nyári élénkülés után októberre már érezhetően visszaesett a kereslet.

A rendelkezésre álló adatok szerint az adásvételek száma országosan több mint 14 százalékkal csökkent októberben szeptemberhez képest, miközben a lakáshirdetések száma négyéves rekordot döntött. Gadanecz Zoltán ingatlanpiaci szakértő szerint a mostani lassulás természetes, és inkább a piac egészséges korrekcióját, mintsem gyengülését jelzi.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint az elmúlt hónapok statisztikái egyértelműen azt mutatják, hogy a piac szezonális ciklusai idén különösen erősen érvényesülnek.

„Az Otthon Start program indulása után természetes volt, hogy sok vásárló előre hozta döntését, ami a kedvezményes lehetőségek miatt sürgetőnek tűnt. Most ennek a hullámnak látjuk a lecsengését. A nyári hónapok után a kereslet őszi visszaesése nem a pánik jele, hanem egy várható korrekció, némi lélegzetvétel. Októberben valóban kevesebb tranzakció történt, de az éves adatok stabil képet mutatnak” – fogalmazott a szakember.

Hozzátette ugyanakkor a kínálat bővülése és az árak mérséklődése új lehetőségeket teremt azok számára, akik hosszabb távra terveznek. „A piac tehát most nem feltétlenül a gyors nyereségről, sokkal inkább a tudatos, átgondolt döntésekről szól.”

Alakul a piaci egyensúly: a kisebb településeken új lendület jöhet

Az elmúlt hónapokban a fővárosi kereslet mérséklődése mellett a kisebb települések meglepően jó teljesítményt mutattak. A GDN adatai alapján az érdeklődés vidéken, különösen a községekben és kisebb városokban továbbra is élénk maradt.

„A vidéki ingatlanpiacot kevésbé érintette a visszaesés, sőt, sok helyen most indult be igazán a kereslet” – mondta Gadanecz Zoltán. „A fiatal családok számára a kisebb települések megfizethetősége és az Otthon Start feltételei együtt komoly vonzerőt jelentenek. Ezek a térségek a következő hónapokban húzóerőt adhatnak az országos piacnak.”

A szakértő kiemelte, hogy a városi ingatlanok esetében jelenleg inkább a kivárás jellemző. Az eladók sokszor még ragaszkodnak a nyári árszintekhez, miközben a vevők türelmesebbek lettek. Ez az átmeneti időszak tisztulást is hozhat a piacra. Elmondta, hogy az árak normalizálódása, az energetikai korszerűsítések felértékelődése és a finanszírozási stabilitás mind-mind előkészítik az év végi és a 2026-os élénkülést.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Felfutással indulhat az új év

Bár a 2025-ös év utolsó hónapjaiban már erősödő forgalom tapasztalható, a GDN alapítója szerint az igazi optimizmusra a jövő év eleje adhat okot.

„Tapasztalataink szerint a piac januárban mindig új lendületet vesz, és most a fundamentumok is kedvezőek – hangsúlyozta Gadanecz Zoltán. „Az Otthon Start program keretében megjelenő új építésű ingatlanok pedig további érdeklődést generálhatnak a piacon.”

A szakember kiemelte, hogy az eladóknak nem kell elkeseredniük, hanem inkább érdemes tudatosan készülniük a következő évre. „Ez az időszak ideális arra, hogy az ingatlanokat vonzóbbá tegyük, akár kisebb felújításokkal, akár energetikai fejlesztésekkel. Aki most okosan tervez, 2026 elején már a fellendülő piacon találhat vevőt.”

A GDN Ingatlanhálózat több mint egy évtizede követi a magyar ingatlanpiac változásait országos szinten. Tapasztalataik szerint a mostani események nem gyengülést, hanem új egyensúly keresését jelentik.

„A jelenlegi időszakban a tudatosság és a szakmai támogatás kulcsfontosságú” – tette hozzá Gadanecz Zoltán. „Akik nem a rövid távú hullámokra, hanem a hosszabb távú értékállóságra törekszenek, jól járhatnak. Az ingatlan továbbra is az egyik legbiztonságosabb befektetés, csak most egy kicsit újra meg kell tanulnunk hosszabb távon gondolkodni.”
#otthon #lakáshirdetés #ingatlanpiac #lakásár #adásvétel #lakásárak #ingatlanárak #ingatlanvásárlás #ingatlan árak #ingatlan eladás #otthon start

