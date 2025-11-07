2025. november 7. péntek Rezső
Lakások a főváros IX. kerületében, a Vágóhíd utcában az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az els�
Otthon

Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak

Pénzcentrum
2025. november 7. 16:34

Az Otthon Start Program (OSP) bejelentését követően látványos, de kétségtelenül túlfűtött érdeklődési hullám indult el az ingatlanpiacon. A Duna House elemzése alapján az augusztus eleji hetekben a hirdetésekre érkező telefonos megkeresések száma több mint 60%-kal emelkedett a júliusi átlaghoz képest. A hirtelen jött aktivitás mögött azonban jelentős arányban olyan érdeklődők álltak, akik nem rendelkeztek valódi vásárlási szándékkal vagy megfelelő pénzügyi háttérrel.

„A bejelentés utáni hetekben sokan csak nézelődtek. Az érdeklődők jelentős része nem volt felkészült sem önerő, sem banki előminősítés és hitelképesség tekintetében. Havi tranzakcióbecslési adataink szintén alátámasztják ezt a dinamikát: júliusban, a bejelentés hónapjában 9 500 körüli tranzakcióval számoltunk, míg augusztusban már 11 ezer fölé nőtt ez az érték, szeptemberben pedig elérte a 13 500-as csúcsot. Az októberi 11 300-zal már enyhe visszaesés látszik, ami összhangban van a hívásszámok csökkenésével is. Ez a mintázat jól mutatja, hogy az Otthon Start nemcsak érdeklődést generált, hanem valós vásárlási aktivitást is kiváltott” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A keresletindex alakulása ugyanezen időszakban szintén megerősíti a fenti trendet. Januártól júniusig fokozatos csökkenés volt megfigyelhető (98 → 65), majd júliusban enyhe emelkedés (77), amit augusztusban egy kiugró érték követett (110). Ez a keresleti csúcs egyértelműen az OSP hatásának tulajdonítható. Szeptemberben és októberben már visszarendeződés történt (87 → 73), ami a piaci normalizálódás jele.

Kapcsolódó cikkeink:

Üzleti lélektan, avagy az érdeklődés természetrajza

A hirtelen megnövekedett érdeklődések mögött sok esetben nem valódi vásárlási szándék állt. A komolytalanabb érdeklődők jellemzően olyan magánszemélyek, akik:

  • nem rendelkeznek elegendő önerővel vagy tőkével,
  • nem hitelképesek, vagy nem kellően tájékozottak a finanszírozási lehetőségekről,
  • csupán információgyűjtés céljából, de konkrét döntési szándék nélkül érdeklődnek.

Ez a réteg a bejelentés hatására aktivizálódott, de a vásárlási folyamat komplexitása és a pénzügyi feltételek gyorsan kiszűrték őket. Az ezt követő hetekben a megkeresések minősége javult, vagyis a komoly szándékú vevők maradtak aktívak. Ez a folyamat jól tükrözi a piaci pszichológiát: az impulzív érdeklődést követően a valódi döntéshozók lépnek színre, akik hosszabb távon stabil keresletet biztosítanak.

„A piac mára ismét letisztult, és most jellemzően már tényleg csak azok keresnek, akik valóban vásárolni is akarnak” – tette hozzá Szegő Péter.

#hitel #otthon #lakásvásárlás #ingatlan #önerő #duna house #ingatlanpiac #kereslet #tranzakció #elemzés #otthon start

