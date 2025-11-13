Ennek a fele sem tréfa: ezek a külföldiek verik fel durván a budapesti lakásárakat - mi marad így a kisebb pénzű magyaroknak?

A KSH adatai szerint 2024-ben több mint öt százalékkal nőtt a külföldi lakásvásárlók száma Magyarországon. A közel 6600 tranzakció azonban továbbra is elmarad a 2022-ben mért nyolcezres szinttől. A külföldi vevők összesen 309 milliárd forintot költöttek el tavaly a magyar lakáspiacon, ami a teljes forgalom 6,4 százaléka volt.

A legtöbb vásárló Németországból érkezett, 1369 lakást vettek, főként a Nyugat és a Dél Dunántúlon. A második helyre a kínai állampolgárok kerültek 708 lakással, a harmadikra a románok és a szlovákok, akik egyaránt 671 ingatlant vásároltak. A német kereslet csökkent, a szomszédos országokból érkező vásárlók száma viszont kismértékben emelkedett. A kínai vevők két év alatt az ötödik helyről léptek előre a másodikra. A brit vásárlások látványosan visszaestek, 601-ről 77-re.

A vietnámi állampolgárok vásárlásainak száma tovább nőtt, tavaly 329 lakást vettek. Az orosz vevők 185 ingatlant vásároltak.

Budapesten a külföldi vásárlók aránya 7,8 százalék volt, ugyanakkor a vásárlások értéke elérte a teljes forgalom tíz százalékát. A külföldiek főként a pesti belső kerületekben jelentek meg. Itt a tranzakciók 19 százalékában voltak jelen és a forgalom 26 százalékát adták. A legtöbb lakást a kínai és a vietnámi vevők vették, együttes súlyuk a piac közel négy százaléka volt.

A román vásárlók jellemzően a keleti határ mentén kerestek ingatlant, de Budapesten is aktívak voltak. A szlovák vevők főként Borsod Abaúj Zemplén és Győr Moson Sopron vármegyében vásároltak.

A német, holland, osztrák és román vevők alig szereztek budapesti ingatlant, míg a kínaiak és a vietnámiak szinte kizárólag a fővárosban vásároltak. Az oroszok vették a legdrágább lakásokat, átlagosan 83,5 millió forintért. A vietnámiak átlagosan 83,4 millió forintot, a kínaiak 76,9 milliót költöttek. A vidéken aktív román vevők átlagosan 16,8 millió forintot fizettek. A hollandok és a belgák átlagos költése 30 millió forint alatt maradt.

A négyzetméteráraknál is nagy volt a különbség. Az oroszok átlagosan 1,4 millió forint körüli áron vásároltak, a románok és a hollandok viszont mindössze 200 ezer forintos átlagáron.

A KSH azt is vizsgálta, mennyi volt a 65 év feletti vásárlók aránya. A svájci, német és holland vevők több mint egynegyede volt idősebb 65 évnél. Vietnámból és Kínából alig néhány százalék.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont elemzője szerint 2025 kettős hatással járhat. Az Otthon Start program miatt a magyar vásárlók erősödhetnek, és az erős forint csökkentheti a külföldiek súlyát. Ugyanakkor a kiemelt beruházási státusz és a Lakhatási Tőkeprogram miatt nagyobb számban jelenhetnek meg új lakások Budapesten. Ez a külföldi vevőket is vonzhatja, mivel ők jellemzően ebben a szegmensben aktívak.