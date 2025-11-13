Változtak az Otthon Start feltételei: könnyebb lesz az ilyen típusú lakásokhoz hozzájutni?

A változtatások célja, hogy könnyebb legyen a támogatott hitel igénylése azok számára, akik bizonytalan tulajdoni helyzetben vannak, vagy első lakásukat vásárolnák meg. A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, éjszaka újabb kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely tovább módosítja az Otthon Start program feltételeit.

A CSOK Plusznál pontosították az első közös lakásszerzők meghatározását. Az Otthon Start esetében rugalmasabb lett több tulajdonjogi helyzet megítélése. Ide tartozik az osztatlan közös tulajdon tisztázása és az örökölt ingatlanrészek kiegészítése. A program igénybe vehető önkormányzati bérlakás kedvezményes megvásárlásához is. Az adóstársi kör is bővül. A szülők mellett a testvérek is bevonhatók.

A szabályok mostani összehangolása kifejezetten kedvez a bizonytalanabb tulajdoni helyzetben lévő vagy első lakásukat tervező fiataloknak

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A két konstrukció összehangolása egyszerűbbé teszi a kedvezményes hitelfelvételt azok számára, akik egy otthon finanszírozásához mindkét lehetőséget igénybe vennék. Egységesítették többek között a lakásméretre vonatkozó feltételeket is.

A Duna House friss adatai szerint 2025-ben a vidéki adásvételek huszonhét százaléka kötődött örökléshez. Budapesten ez az arány huszonhárom százalék volt. Tíz év alatt enyhén emelkedett az öröklési hátterű tranzakciók részesedése. A változás összefügg a demográfiai folyamatokkal és a generációváltás gyorsulásával.

A leggyakoribb öröklési helyzetek közé tartozik a részleges tulajdonszerzés, amikor a családtagok megosztják egymás között az ingatlant, a teljes tulajdonszerzés egyetlen örökös által, valamint az öröklés után történő kivásárlás. A mostani módosítások könnyítenek azok helyzetén, akik örökölt ingatlanrészüket szeretnék teljes tulajdonná alakítani. Így tervezhetőbbé válik a támogatott hitelfelvétel is.