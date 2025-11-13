A KSH adatai szerint 2024-ben több mint öt százalékkal nőtt a külföldi lakásvásárlók száma Magyarországon.
Változtak az Otthon Start feltételei: könnyebb lesz az ilyen típusú lakásokhoz hozzájutni?
A változtatások célja, hogy könnyebb legyen a támogatott hitel igénylése azok számára, akik bizonytalan tulajdoni helyzetben vannak, vagy első lakásukat vásárolnák meg. A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, éjszaka újabb kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely tovább módosítja az Otthon Start program feltételeit.
A CSOK Plusznál pontosították az első közös lakásszerzők meghatározását. Az Otthon Start esetében rugalmasabb lett több tulajdonjogi helyzet megítélése. Ide tartozik az osztatlan közös tulajdon tisztázása és az örökölt ingatlanrészek kiegészítése. A program igénybe vehető önkormányzati bérlakás kedvezményes megvásárlásához is. Az adóstársi kör is bővül. A szülők mellett a testvérek is bevonhatók.
A szabályok mostani összehangolása kifejezetten kedvez a bizonytalanabb tulajdoni helyzetben lévő vagy első lakásukat tervező fiataloknak
– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A két konstrukció összehangolása egyszerűbbé teszi a kedvezményes hitelfelvételt azok számára, akik egy otthon finanszírozásához mindkét lehetőséget igénybe vennék. Egységesítették többek között a lakásméretre vonatkozó feltételeket is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Duna House friss adatai szerint 2025-ben a vidéki adásvételek huszonhét százaléka kötődött örökléshez. Budapesten ez az arány huszonhárom százalék volt. Tíz év alatt enyhén emelkedett az öröklési hátterű tranzakciók részesedése. A változás összefügg a demográfiai folyamatokkal és a generációváltás gyorsulásával.
A leggyakoribb öröklési helyzetek közé tartozik a részleges tulajdonszerzés, amikor a családtagok megosztják egymás között az ingatlant, a teljes tulajdonszerzés egyetlen örökös által, valamint az öröklés után történő kivásárlás. A mostani módosítások könnyítenek azok helyzetén, akik örökölt ingatlanrészüket szeretnék teljes tulajdonná alakítani. Így tervezhetőbbé válik a támogatott hitelfelvétel is.
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
Légkondi teszt 2025 telén: ez az igazi válasz a dráguló gázra - rengeteg berendezést kipróbáltak, tényleg a legdrágább a legjobb?
Egyre több háztartás fedezi fel, hogy a korszerű, inverteres berendezések nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmasak.
Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak
Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, jelentette be Orbán Viktor.
Októberben tovább csökkentek az albérletárak Magyarországon, igaz mindössze 1%-kal.
Egy 31 éves nő alapítványi munkatársnak adta ki magát, majd elrabolt egy csecsemőt egy VIII. kerületi otthonból.
Szigorítás az Otthon Start Programban: 10 milliós bírság lehet a vége, ha ezt a szabályt nem tartja be
Akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhatnak lakásonként azokra a beruházókra, akik nem tartják be az Otthon Start Programban vállalt kötelezettségeiket.
A legnyilvánvalóbb helyen rejtegette mobilját egy rab a szirmabesenyői börtönben: komoly szigorítást vezet be a BVOP
Egy régi módszerrel próbált telefont csempészni a zárkába a szirmabesenyői fogvatartott, de az őrök lefülelték.
Decembertől csak engedéllyel költözhetnek be Jászszentandrásra az új lakók.
A HungaroMet Zrt. kedden az ország jelentős részére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt.
A hazai lakásépítés nagyban függ a szabályozási környezettől, illetve az építők és a vásárlók által igénybe vehető állami támogatásoktól.
Hány település van Magyarországon, melyik vármegyében hányan laknak? Melyek az irányítószámok Magyarországon, melyik megye milyen körzetszámmal rendelkezik?
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2025 advent időszaka november végén veszi kezdetét. Sokan kíváncsiak, mikor lesz advent első vasárnapja, és milyen hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepi készülődéshez.
A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.
Az átlagos színvonalú ebtartásnak is évi több százezer forintos költségei is lehetnek, de vannak, akik ennek többszörösét is elköltik kedvenceikre.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentését követően látványos, de kétségtelenül túlfűtött érdeklődési hullám indult el az ingatlanpiacon.
A magyar ingatlankínálatnak továbbra is csak a töredékét teszik ki azok a lakások és házak, amelyek valamilyen szempontból luxusnak tekinthetők.
Váratlan számlát kaphat, akinek családi háza, nyaralója van: erre sokan nem figyelnek, keményen fizethetnek
Ha a vízmérő vagy a vezetékek elfagynak, akár több tízezer forintos kár is keletkezhet, amit a tulajdonosnak kell fizetnie.
A fejlesztések több kerületben is megvalósulhatnak, köztük a hagyományosan drágább XI. és XV. kerületben is.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.