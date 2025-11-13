2025. november 13. csütörtök Szilvia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lakások, lakásárak, lakáspiac, ingatlan, ingatlanok
Otthon

Változtak az Otthon Start feltételei: könnyebb lesz az ilyen típusú lakásokhoz hozzájutni?

Pénzcentrum
2025. november 13. 17:33

A változtatások célja, hogy könnyebb legyen a támogatott hitel igénylése azok számára, akik bizonytalan tulajdoni helyzetben vannak, vagy első lakásukat vásárolnák meg. A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét. 

Ahogy korábban beszámoltunk róla, éjszaka újabb kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely tovább módosítja az Otthon Start program feltételeit. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CSOK Plusznál pontosították az első közös lakásszerzők meghatározását. Az Otthon Start esetében rugalmasabb lett több tulajdonjogi helyzet megítélése. Ide tartozik az osztatlan közös tulajdon tisztázása és az örökölt ingatlanrészek kiegészítése. A program igénybe vehető önkormányzati bérlakás kedvezményes megvásárlásához is. Az adóstársi kör is bővül. A szülők mellett a testvérek is bevonhatók.

A szabályok mostani összehangolása kifejezetten kedvez a bizonytalanabb tulajdoni helyzetben lévő vagy első lakásukat tervező fiataloknak

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A két konstrukció összehangolása egyszerűbbé teszi a kedvezményes hitelfelvételt azok számára, akik egy otthon finanszírozásához mindkét lehetőséget igénybe vennék. Egységesítették többek között a lakásméretre vonatkozó feltételeket is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A Duna House friss adatai szerint 2025-ben a vidéki adásvételek huszonhét százaléka kötődött örökléshez. Budapesten ez az arány huszonhárom százalék volt. Tíz év alatt enyhén emelkedett az öröklési hátterű tranzakciók részesedése. A változás összefügg a demográfiai folyamatokkal és a generációváltás gyorsulásával.

A leggyakoribb öröklési helyzetek közé tartozik a részleges tulajdonszerzés, amikor a családtagok megosztják egymás között az ingatlant, a teljes tulajdonszerzés egyetlen örökös által, valamint az öröklés után történő kivásárlás. A mostani módosítások könnyítenek azok helyzetén, akik örökölt ingatlanrészüket szeretnék teljes tulajdonná alakítani. Így tervezhetőbbé válik a támogatott hitelfelvétel is.

 
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #öröklés #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #támogatás #duna house #ingatlanpiac #hitelfelvétel #tulajdon #kormányrendelet #támogatott hitelek #csok plusz #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
18:02
17:45
17:33
17:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 13.
Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Minden megváltozik, ha ez tényleg bejön
2025. november 13.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
2025. november 13.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2
1 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
3
2 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
4
6 napja
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
5
2 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ingatlanközvetítő
Eladnád a lakásod vagy újat vennél? Egy jó ingatlanközvetítővel ezek az ügyletek gyorsabban is mehetnek. De érdemes jó szakembert keresni, aki nem csak egy idegenvezető a lakásokban, hanem professzionálisan használja az értékesítési csatornákat, kiváló pénzügyi és kommunikációs szakember, sőt, rendelkezik piac és helyismerettel is. Egyszóval, valódi tanácsadó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 18:02
Kvíz: A kultfilmek legnagyobb szakértője vagy? Erre a 10 kérdésre tudnod kell a helyes választ!
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 17:13
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Agrárszektor  |  2025. november 13. 17:29
Súlyos betegség jelent meg: újabb térséget vontak teljes zárlat alá