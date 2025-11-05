Októberben ismét a lélektani 250 ezer forintos szint alá süllyedtek Budapesten a kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa
Berobbant a magyar lakáshitelezés: elképesztő, mit csinált az Otthon Start
Megérkeztek a szeptemberi hitelstatisztikai adatok, amelyekből egyértelműen látszik, hogy a támogatott hitelek aránya a teljes hitelkihelyezésben jelentősen megugrott. Ennek fő mozgatórugója az Otthon Start program, gyakorlatilag az egész ország erről beszél a bejelentése óta - erről ír cikkében a Bankmonitor.
Szeptemberben 112,64 milliárd forintnyi hitelt helyeztek ki, ami ugyan növekedést jelent augusztushoz képest, de még mindig elmarad az idei csúcstól.
Ami igazán szembetűnő, hogy az ősz első hónapjában jelentősen megugrott a támogatott hitelek kihelyezése. Ennek köszönhetően a támogatott kölcsönök aránya elérte a 38%-ot a teljes hitelkihelyezésen belül – ez 2022 óta a legmagasabb érték.
Összehasonlításképp: 2025-ben eddig 20–23% között mozgott ez az arány, augusztusban pedig még csak 23% volt.
Gyakran hallani azt a kritikát az új, támogatott hitellel kapcsolatban, hogy az ingatlanárak annyira megugrottak, hogy az Otthon Start bevezetése után a vevők valójában ugyanott tartanak, mint előtte – vagyis a támogatás előnyeit leginkább az eladók zsebelték be. Ez a logika elsőre nehezen támadható, a kérdés inkább az: valóban akkora volt-e az áremelkedés, hogy ugyanott lennénk ahol Otthon Start előtt?
A Bankmonitor szakértői ezért 2025 januárjában és 2025 szeptemberében újra megvizsgálták az első lakásvásárlók helyzetét. A kutatás során tudatosan kihagyták a családpolitikai támogatásokhoz kapcsolódó hiteleket, például a CSOK Pluszt vagy a Babavárót, hogy tisztábban lássák a piaci folyamatokat. Így 2025 januárjában még piaci hitellel, míg szeptemberben már az Otthon Start konstrukcióval számoltak, hogy összehasonlítható legyen, valóban javult-e a lakásvásárlók helyzete a támogatás hatására.
Ebben az időszakban Budapesten 8,8%-kal emelkedtek a lakásárak, míg a megyeszékhelyeken 9,4%-kal nőtt a házak ára. A fővárosban a vizsgálat a lakásokra fókuszált, mivel ezek iránt a legnagyobb a kereslet, a megyeszékhelyeken pedig családi házakat vettek alapul ugyanezen okból – ott ez a legjellemzőbb ingatlantípus.
Mivel az Otthon Start program akár 28,1%-kal is csökkentheti a törlesztőrészletet, jól látszik, hogy a bekövetkezett 8–9%-os áremelkedés bár jelentős, még nem elég ahhoz, hogy teljesen eltüntesse a támogatott hitel előnyét. Ennek eredményeként Budapesten 21,3%-kal, a megyeszékhelyeken pedig 21,8%-kal kedvezőbb helyzetbe kerültek az Otthon Startra jogosult vásárlók 2025 szeptemberében, mint az év elején.
Ez azt jelenti, hogy a program még az áremelkedések ellenére is kézzelfogható előnyt biztosított azoknak, akik élhettek a lehetőséggel.
Nem egy újabb hitel fogja megoldani a lakhatási válságot
Fontos azonban megjegyezni, hogy a keresletösztönző programok önmagukban nem jelentenek megoldást a lakhatási válságra. Bár az Otthon Start valóban megkönnyíti a jogosultak számára az ingatlanszerzést, hatása inkább az árak további emelkedésében érezhető, nem pedig az új lakások építésének ösztönzésében.
Ezért az Otthon Start hitel nem a csodafegyver, aminek sokszor beállítják, egy jó eszköz azoknak, akik éppen jogosultak rá, de önmagában nem elég, hogy megoldjon egy olyan rendszerszintű problémát, mint a lakhatási válság Magyarországon.
Az Otthon Start Programiroda már ígéretesebb és hatékonyabb eszköz lehet a lakhatási problémák enyhítésére. A célja, hogy egyszerűsítse a lakásberuházások adminisztrációját és csökkentse a bürokráciát, ami hosszabb távon olcsóbbá és gyorsabbá teheti az építkezéseket.
Emellett fontos látni, hogy épületek nem nőnek ki egyik napról a másikra, és a magyar építőipar jelenleg nem rendelkezik akkora kapacitással, hogy egyszerre minden új beruházást elbírjon. Az ötlet tehát első ránézésre ígéretesnek tűnik, de csak néhány év múlva derül majd ki, hogy valóban beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
