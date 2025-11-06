Indulhat a lakáspiaci forradalom Budapesten: a paneleknél is olcsóbbak lehetnek ezek az új lakások?

Az Indotek Csoport bejelentette, hogy több ezer, a panellakások áránál is olcsóbb új lakást építene Budapesten. A fejlesztések több kerületben is megvalósulhatnak, köztük a hagyományosan drágább XI. és XV. kerületben is.

A cég célja, hogy bebizonyítsa, a jelenlegi költségszint mellett is lehetséges megfizethető, korszerű otthonokat kínálni. A tervek alapját a bécsi Aspern Seestadt városfejlesztés adja, amely az önkormányzatokkal való együttműködésre és a fenntarthatóságra épít.

Dr. Hüse István, az Indotek ingatlanfejlesztési igazgatója szerint a vállalat olyan új modellt dolgozott ki, amely a piaci logikát és az Otthon Start Program kereteit kapcsolja össze. „

Hamarosan több ezer lakással kívánunk megjelenni a budapesti piacon, a panellakások áránál is kedvezőbb, 1,5 millió forint alatti négyzetméteráron” – mondta Hüse.

A fejlesztések során az Indotek együttműködne a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal is. A cég támogatja például a XI. kerületi villamosvonal fejlesztéséhez kapcsolódó fejlesztői hozzájárulást, és részt venne zöldterületek, óvodák és rendelők korszerűsítésében is.

Az Indotek szerint a megfizethető új lakások nem növelnék, hanem mérsékelnék a budapesti ingatlanárakat, mivel a kínálat bővülése enyhítené a piacra nehezedő nyomást.