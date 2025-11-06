A légúti fertőzéssel kórházba került betegek ötöde volt igazolhatóan covidos.
Indulhat a lakáspiaci forradalom Budapesten: a paneleknél is olcsóbbak lehetnek ezek az új lakások?
Az Indotek Csoport bejelentette, hogy több ezer, a panellakások áránál is olcsóbb új lakást építene Budapesten. A fejlesztések több kerületben is megvalósulhatnak, köztük a hagyományosan drágább XI. és XV. kerületben is.
A cég célja, hogy bebizonyítsa, a jelenlegi költségszint mellett is lehetséges megfizethető, korszerű otthonokat kínálni. A tervek alapját a bécsi Aspern Seestadt városfejlesztés adja, amely az önkormányzatokkal való együttműködésre és a fenntarthatóságra épít.
Dr. Hüse István, az Indotek ingatlanfejlesztési igazgatója szerint a vállalat olyan új modellt dolgozott ki, amely a piaci logikát és az Otthon Start Program kereteit kapcsolja össze. „
Hamarosan több ezer lakással kívánunk megjelenni a budapesti piacon, a panellakások áránál is kedvezőbb, 1,5 millió forint alatti négyzetméteráron” – mondta Hüse.
A fejlesztések során az Indotek együttműködne a fővárosi és kerületi önkormányzatokkal is. A cég támogatja például a XI. kerületi villamosvonal fejlesztéséhez kapcsolódó fejlesztői hozzájárulást, és részt venne zöldterületek, óvodák és rendelők korszerűsítésében is.
Az Indotek szerint a megfizethető új lakások nem növelnék, hanem mérsékelnék a budapesti ingatlanárakat, mivel a kínálat bővülése enyhítené a piacra nehezedő nyomást.
Váratlan számlát kaphat, akinek családi háza, nyaralója van: erre sokan nem figyelnek, keményen fizethetnek
Ha a vízmérő vagy a vezetékek elfagynak, akár több tízezer forintos kár is keletkezhet, amit a tulajdonosnak kell fizetnie.
Októberben jelentősen lassult a lakásárak növekedése Magyarországon.
Beköltözési korlátozások Budapesten: újabb önkormányzat vallott terveiről, ezt jobb tudni, ha itt vennél lakást
A Pénzcentrum több budapesti kerületnél is rákérdezett, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással. Most a VIII. kerület is elküldte álláspontját.
Megszólalt Törökbálint polgármestere: égető szükség van a beköltözési korlátra, nem bírják az emberáradatot
Törökbálint gyakorlatilag megtelt, a város víz- és szennyvízhálózata elérte a kapacitása határát - mondta Szőke Péter polgármester.
Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság
2025 végéig egészen biztosan él az a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani. De mi lesz jövőre?
Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok
Cikkünkből kiderül többek között, mi a Márton-nap története, honnan ered a Márton-napi lámpás szokása és az is, hogy mikor lesznek a Márton-napi libanapok 2025-ben.
Egyre inkább elavultak a lakások, házak energetikai térképe, ráadásul a legtöbbször ez hátrányos helyzetű családokat érint.
Októberben ismét a lélektani 250 ezer forintos szint alá süllyedtek Budapesten a kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
A magyar háztartások 49 százaléka valamilyen nehézséggel nézett szembe 2024-ben, ezzel pedig az EU-s átlag fölé kerültünk.
Az év első kilenc hónapjában 7490 lakás épült, ami 14 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.
Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz
Akár 5 millió forintos hozzájárulást is fizetniük kellene azoknak, akik Törökbálintra költöznek.
Agyrém, ami a fővárosi ingatlanpiacon folyik: lassan annyiba kerül egy panel, mint egy újépítésű lakás
A felújítandó panellakásoknál most már 1,5 millió forint közelébe kúszó négyzetméterárakkal lehet találkozni.
2025 I–III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A várakozásokkal ellentétben nem megugrott, hanem visszaesett szeptemberben a lakáshitelezés Magyarországon.
Az alternatív ingatlanpiac egy kevésbé ismert szegmens, amely gyakran bonyolultabb ügyleteket takar, cserébe viszont jelentős kedvezményt jelent.
Úgy látszik, Budapesten lecsengett az Otthon Start Program első nagy hulláma, de a vidéki városokban még mindig nagyon pörög a kereslet.
Irdatlan lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ez milliókat érint, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Egész Európában növekszik a megfizethető lakhatás hiánya, a városokban az ingatlan befektetési eszközzé válása fokozza a társadalmi egyenlőtlenséget.
