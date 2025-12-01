Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt.
Óriási fordulat állt be a hazai ingatlanpiacon: nincs több kérdés, most éri meg nagyon lakást venni
Novemberben a lakáspiaci aktivitás az év végi lecsendülés jeleit mutatja, de a kereslet és a kínálat dinamikája teljesen eltérő dinamikát tükröz, ami a lakásvásárlók számára jelent előnyt. A kereslet csökkenése éves összevetésben annak is köszönhető, hogy tavaly november kiugróan erős volt az állampapírból kiszálló befektetők fokozódó jelenléte miatt. A kínálati oldalon pedig két számjegyű bővülés következett be a frissen meghirdetett lakóingatlanoknál – derül ki az ingatlan.com novemberi kereslet-kínálati összesítőjéből.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: „Novemberben az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma meghaladta a 260 ezret, ami havi szinten 7 százalékos, éves összevetésben pedig 15 százalékos csökkenésnek felel meg. Jól látszik ugyanakkor, hogy a háttérben már új mozgás indult el. Az elsőlakás-vásárlók a szeptember elindult Otthon Start Program miatt tízezres nagyságrendben jelentek meg a piacon az elmúlt hetekben és hónapokban, ami érezhetően bővítette a kínálatot is. Egyre több eladó hirdeti meg a lakását vagy házát a költözésben reménykedve, ami az ország nagy részében továbbköltözési láncreakciót indított be és folyamatosan bővíti a kínálatot. A következő keresleti hullám januárban érkezhet, amikor a közszolgálati dolgozók megkapják az egymillió forintos támogatást, 2026 februárjától pedig már a tervasztal mellől is megvásárolhatók lesznek az új lakások 3 százalékos hitellel.”
Az ingatlan.com szakértője beszélt arról is, hogy a friss kínálat novemberben közel 32 ezer új eladó lakóingatlan hirdetéssel bővült, ami 14 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Országosan mindössze két vármegyében – Borsodban és Zalában – adtak fel kevesebb lakóingatlan-hirdetést eladási szándékkal, mint tavaly novemberben. A kínálat az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedett: míg augusztus végén még 131 ezer eladó ingatlan hirdetése szerepelt az adatbázisban, szeptember és október végén már 134–138 ezer volt a kínálat, november végére pedig átlépte a 140 ezer darabot. Ez éves összevetésben 1,5 százalékos, augusztus végéhez képest pedig közel 7 százalékos kínálatbővülést jelent az ingatlan.com adatai szerint.
Hol pörög a piac?
Budapest továbbra is a lakáspiac meghatározó és legnépszerűbb helyszíne. A fővárosi vevőjelöltek 60 százalékban az Otthon Start Programnak megfelelő lakóingatlanokat keresték.
Budapest után következik Pest vármegye, az ottani lakóingatlanok adták a teljes novemberi kereslet 15 százalékát. Az Otthon Start Programhoz passzoló lakások aránya pedig 87 százalékot tett ki. A legnépszerűbb vármegyék közé sorolható még Hajdú-Bihar, Fejér és Győr-Moson-Sopron, utóbbi három a teljes keresletből 3,9-4,1 százalékkal, összesen 12 százalékkal részesedett.
Ezekben a vármegyékben különösen nagy volt az Otthon Start Program keretében elérhető fix 3 százalékos hitellel elérhető lakások iránti érdeklődések aránya: Hajdú-Biharban 92 százalék, Fejérben 96 százalék, Győr-Moson-Sopronban 95 százalékot tett ki.
Balogh László szerint a kereslet lassulása és a kínálat gyors bővülése együtt jelentősen fékezi az áremelkedést. Ez az eltérő dinamika a lakásvásárlásoknak kedvez. A következő keresleti hullám a szokásokhoz híven január elején indulhat. Erre rátehet még egy lapáttal az is, hogy a közszolgálati dolgozók 1 milliós vissza nem térítendő lakáscélú támogatást kaphatnak, 2026 februárjától a vevők már tervezőasztal mellől is lecsaphatnak az új építésű lakásokra a 3 százalékos hitel segítségével.
