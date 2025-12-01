Évtizedek csendje után ismét napirendre került a balatonszárszói csónakkikötő újjáépítése — a helyiek és a horgászok abban bíznak, hogy újra rendezett, élhető partszakaszuk lehet.
Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat
Vámos Miklós közösségi oldalán számolt be az Esterházy Péter egykori otthonából létrehozandó alkotóház jelenlegi helyzetéről. Az Óbuda önkormányzata által megvásárolt ingatlan várhatóan decemberben készül el, és januárban nyithat meg hivatalosan.
"Azt hiszem, ideje beszámolnom arról, mi a helyzet Esterházy hajdani Péter lakóházával" - írta Facebook-bejegyzésében Vámos Miklós. Az író tájékoztatása szerint a korábban októberre, majd novemberre tervezett átadás most december 12-re tolódott.
Az ünnepélyes megnyitót várhatóan 2024. január 22-én tartják, ahol összegyűlnek az építkezésben résztvevő cégek képviselői, valamint a támogatók. Ugyanezen a napon kuratóriumi gyűlést is tartanak.
Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt. Az alkotóház működtetésére Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlman német író hozott létre alapítványt, amelyet közadakozásból kívánnak fenntartani.
Kiss László III. kerületi polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy az írók által alapított irodalmi alapítvány garancia arra, hogy a ház jó kezekben lesz, és magas színvonalon fog működni az új kulturális intézmény.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapfotó: Facebook/Vámos Miklós Facebook-bejegyzése
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Még mindig aggasztóan kevés műanyag csomagolóanyag-hulladékot hasznosítanak újra az EU-ban, Magyarország pedig a lista végén kullog ebben.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025 augusztus végéig mindössze 69,7 milliárd forintot vettek ki ingatlancélra az önkéntes nyugdíjpénztárakból, ami a teljes vagyon alig 3 százaléka.
Egy friss felmérésből kiderült, hogy saját célra, vidéken és használt házat venne az átlagos Otthon Start-felhasználó.
Harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Sajó folyón, míg a Tarna vízfolyáson elsőfokú készültséget rendeltek el.
A bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is vonzó befektetés maradhat a lakásvásárlás – derül ki egy friss ingatlanpiaci elemzéséből.
Egy friss, 1500 fős reprezentatív kutatás szerint a magyarok kétharmada kockázatosnak tartja az orosz energiafüggőséget.
A közszolgálati otthontámogatás széles körben elérhető lesz a közfeladatot ellátó szektor dolgozóinak, ám nem automatikusan folyósítják.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Budapesten 24 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, országos szinten pedig 20 százalékos volt az áremelkedés a legfrissebb adatok szerint.
Az elmúlt napok erős esőzése miatt gyorsan emelkedik az Ipoly vízszintje Nógrádban. Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.
Az Európai Unió új szabályokat fogadott el a kutyák és macskák védelmére, miközben más állatjóléti jogszabályok politikai patthelyzetbe kerültek.
Tovább mélyül a lakhatási válság Magyarországon – derül ki egy jelentésből, amely a lakáspolitikai intézkedések hatását és a lakhatás megfizethetőségének alakulását vizsgálja.
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
2025. november 29. és 2026. január 6. között kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM.
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is.
Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.
Fontos változás, hogy házastársak esetében, ha mindketten jogosultak a támogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre is igényelhetik azt.
A víziközmű-hálózatok a létfontosságú infrastruktúra részét képezik, így az állapotuk közvetlenül hat a lakosság ellátásbiztonságára.
Már a középosztálynak sem álom egy ilyen luxuslakás? Ezt a környéket rohanták meg most az Otthon Start-felvevők
A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon.
Magyarország akkor tudja erősíteni kiemelkedő napenergia-pozícióját, ha célzott programok támogatják a decentralizált, lakossági és ipari energiatermelés további bővülését.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.