Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat
Otthon

Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat

Pénzcentrum
2025. december 1. 12:04

Vámos Miklós közösségi oldalán számolt be az Esterházy Péter egykori otthonából létrehozandó alkotóház jelenlegi helyzetéről. Az Óbuda önkormányzata által megvásárolt ingatlan várhatóan decemberben készül el, és januárban nyithat meg hivatalosan.

"Azt hiszem, ideje beszámolnom arról, mi a helyzet Esterházy hajdani Péter lakóházával" - írta Facebook-bejegyzésében Vámos Miklós. Az író tájékoztatása szerint a korábban októberre, majd novemberre tervezett átadás most december 12-re tolódott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ünnepélyes megnyitót várhatóan 2024. január 22-én tartják, ahol összegyűlnek az építkezésben résztvevő cégek képviselői, valamint a támogatók. Ugyanezen a napon kuratóriumi gyűlést is tartanak.

Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt. Az alkotóház működtetésére Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlman német író hozott létre alapítványt, amelyet közadakozásból kívánnak fenntartani.

Kiss László III. kerületi polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy az írók által alapított irodalmi alapítvány garancia arra, hogy a ház jó kezekben lesz, és magas színvonalon fog működni az új kulturális intézmény.

Címlapfotó: Facebook/Vámos Miklós Facebook-bejegyzése
