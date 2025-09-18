2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Budapest, 2025. szeptember 1.Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Esztergomi úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megszer
Otthon

Pár hónap és tényleg beérik az Otthon Start hatása: brutális, ami a lakáspiacon következik?

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 21:37

Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma, ami szeptemberben ugyan mérséklődött, de így is jóval magasabb maradt a szokásosnál. A szakértők szerint az élénkülés tartós lehet, és az őszi érdeklődés a téli tranzakciószámokban csapódhat le.

A Duna House hálózatában az Otthon Start bejelentését követően látványosan megugrott az ingatlanmegtekintések száma: augusztusban közel 54%-kal több megtekintés történt, mint júliusban. A szeptember elsejei indulás után ugyanakkor a mutatások aktivitása mérséklődött, nagyjából 10%-kal csökkent augusztushoz képest, de továbbra is magasabb szinten maradt, mint a nyár elején.

Az Otthon Start indulását megelőző hetekben csúcsosodott ki az érdeklődés, mely az indulás után némileg mérséklődött, de továbbra is jóval magasabb az ilyenkor szokásosnál, ami azt jelzi, hogy a program képes tartósan fenntartani a figyelmet az ingatlanpiacon

– mondta Szegő Péter, a cég vezető elemzője.

Az őszi kereslet a téli számokban csapódhat le

A nyár végére megfigyelt élénkülés és a szeptemberi stabilizálódás azt vetíti előre, hogy a mutatások száma tartósan magas szinten maradhat, ami a tranzakciószámokban is pozitív pályát jelez. A júniusi 9908 és a júliusi 9492 adásvételt követően augusztusban közel 11 369 tranzakció zárult le, ami közel 20%-os növekedést jelent.

A piaci várakozások alapján fokozatos élénkülésére lehet számítani: az év utolsó hónapjaiban a havi tranzakciószám 12 és 15 ezer között alakulhat, de optimistább előrejelzések szerint akár 17-19 ezer tranzakció is lehetséges az erősebb hónapokban.

Fontos látni, hogy az ingatlanpiaci tranzakciók sosem azonnal követik a megemelkedett érdeklődést. A hitelbírálati és szerződéskötési folyamatok több hetet is igénybe vesznek, így a szeptember–októberi mutatások hatása várhatóan novembertől jelenik meg a statisztikákban, és részben a jövő év elejére tolódhat át. Ezért a tranzakciószámok felfutása időben elnyújtva válik láthatóvá

– tette hozzá Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
