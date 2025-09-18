Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
Pár hónap és tényleg beérik az Otthon Start hatása: brutális, ami a lakáspiacon következik?
Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma, ami szeptemberben ugyan mérséklődött, de így is jóval magasabb maradt a szokásosnál. A szakértők szerint az élénkülés tartós lehet, és az őszi érdeklődés a téli tranzakciószámokban csapódhat le.
A Duna House hálózatában az Otthon Start bejelentését követően látványosan megugrott az ingatlanmegtekintések száma: augusztusban közel 54%-kal több megtekintés történt, mint júliusban. A szeptember elsejei indulás után ugyanakkor a mutatások aktivitása mérséklődött, nagyjából 10%-kal csökkent augusztushoz képest, de továbbra is magasabb szinten maradt, mint a nyár elején.
Az Otthon Start indulását megelőző hetekben csúcsosodott ki az érdeklődés, mely az indulás után némileg mérséklődött, de továbbra is jóval magasabb az ilyenkor szokásosnál, ami azt jelzi, hogy a program képes tartósan fenntartani a figyelmet az ingatlanpiacon
– mondta Szegő Péter, a cég vezető elemzője.
Az őszi kereslet a téli számokban csapódhat le
A nyár végére megfigyelt élénkülés és a szeptemberi stabilizálódás azt vetíti előre, hogy a mutatások száma tartósan magas szinten maradhat, ami a tranzakciószámokban is pozitív pályát jelez. A júniusi 9908 és a júliusi 9492 adásvételt követően augusztusban közel 11 369 tranzakció zárult le, ami közel 20%-os növekedést jelent.
A piaci várakozások alapján fokozatos élénkülésére lehet számítani: az év utolsó hónapjaiban a havi tranzakciószám 12 és 15 ezer között alakulhat, de optimistább előrejelzések szerint akár 17-19 ezer tranzakció is lehetséges az erősebb hónapokban.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fontos látni, hogy az ingatlanpiaci tranzakciók sosem azonnal követik a megemelkedett érdeklődést. A hitelbírálati és szerződéskötési folyamatok több hetet is igénybe vesznek, így a szeptember–októberi mutatások hatása várhatóan novembertől jelenik meg a statisztikákban, és részben a jövő év elejére tolódhat át. Ezért a tranzakciószámok felfutása időben elnyújtva válik láthatóvá
– tette hozzá Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
Kimondták, tényleg a túlárazóknak kedvez az Otthon Start: simán lehet nyerészkedni a lakáspiaci pánikon
Pánikszerűen vásárolnak most a fiatalok az ingatlanpiacon: az Otthon Start miatti további áremelkedéstől tartva még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak.
Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van.
Erősödő kereslet élénkíti a lakáspiacot, de messze nem igaz, hogy minden ingatlan azonnal vevőre talál.
A schengeni átjárhatóság azonnal érezhető ingatlanpiaci élénkülést hozott a román határ mentén, a forgalom és az árak is gyorsabban mozognak, mint az országos átlag.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója látleletet adott arról, hogyan próbál alkalmazkodni az ingatlanközvetítői szakma a külső hatásokhoz.
Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia nyitó szekciója átfogó képet adott az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról.
Életveszélyes játszóterekkel van tele az ország? Lesújtó eredményre jutott az ellenőrzés, ki vigyáz a gyerekek biztonságára?
A kormányhivatalok a gyermekek védelme érdekében rendszeresen ellenőrzik a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
Elképesztő lakásroham indult Budapesten: nagyon jól járhat, aki ilyen ingatlant adna el a fővárosban?
Budapesten gyorsabban elkelnek a lakások, mint egy évvel korábban: a panellakások esetében a július és szeptember közötti három hónapos időszakban 55 nap elég az eladáshoz.
Idén január közepén részben elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer, amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést.
Csúnya ősz elé nézhet rengeteg magyar ingatlantulaj: kiadták a figyelmeztetést, ennek a fele sem tréfa
A fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket.
A Duna House adatai szerint a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi összeg.
Az igazságügyi miniszter két rendeletben rögzítette a 2026-os országgyűlési választás lebonyolításának részleteit.
A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén.
Az ingatlanpiac augusztusban több rekordot is megdöntött: a tranzakciószám négyéves csúcsra emelkedett,
A nyári szabadságok után szeptemberben és októberben csúcsra jár az építőipar.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.