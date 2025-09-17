2025. szeptember 17. szerda Zsófia
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások ügyvezető igazgatója beszél a REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencián 2025. szeptember 17-én.fotó: Portfolio
Otthon

Még csak az elejét láttuk az Otthon Start őrületének: komoly a pörgés a piacon, de meddig tart?

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 16:15

Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt. A támogatási rendszer összetettsége miatt egyre többen ismerik fel a szakértői segítség fontosságát - derült ki a REA Summit 2025 - Powered by Pénzcentrum elnevezésű ingatlanközvetítői konferencián.

Az ingatlanhirdetési piac versenyképessége tovább növekedett az elmúlt időszakban, és még mindig van tér a bővülésre - értékelte a helyzetet Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője a REA Summit 2025 - Powered by Pénzcentrum konferencián. A portál különösen nagy forgalmat bonyolított az Otthon Start program kapcsán, hiszen országosan a hirdetéseik 75%-a megfelel a program feltételeinek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az Otthon Start bejelentése óta gyakorlatilag az ingatlan érdeklődések megduplázódtak a bejelentést megelőző héthez képest. Budapesten 2,3-szoros, országosan pedig 1,9-szeres érdeklődésnövekedést látunk" − emelte ki Lipták Zsuzsa. Ezzel párhuzamosan az elmúlt egy évben a fővárosban 25%-os, országosan pedig 17%-os árnövekedés történt.

A Zenga.hu idén 830 ezer ingatlan érdeklődést közvetített a hirdetőknek. A vállalat új szolgáltatása, a Zenga premier, kizárólagos megjelenést biztosít a hirdetéseknek 14 napig, ami átlagosan tizennégyszer több megtekintést eredményez. A cég országos kampányt indít a televízióban, rádióban és online felületeken is, hogy tovább növelje elérését.

Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője a a REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencián 2025. szeptember 17-én. fotó: PortfolioLipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője a a REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencián 2025. szeptember 17-én. fotó: Portfolio

A konferencián a piacvezető cégek képviselői kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg az ingatlanközvetítői piac főbb trendjeit Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatójának moderálásával.

Heinrich Balázs, az OC Holding értékesítési vezérigazgató-helyettese szerint az Otthon Start által generált jelenlegi lelkesedés intenzitása ugyan nem tartható fenn hosszú távon, de a kereslet várhatóan nem csökken majd jelentősen. A magyar befektetők továbbra is előnyben részesítik az ingatlanbefektetéseket, még ha a hozamok nem is indokolják mindig ezt a preferenciát. Hozzátette, hogy bár vidéken még nem indult be az áremelkedés, egyre több befektető érdeklődik a fővároson kívüli lokációk iránt, ami ott is árfelhajtó hatással járhat.

Ez egy folyamat, amihez szakértő kell, hiszen komplex feltételeknek kell megfelelni. Egy csomó mindenen elcsúszhat akár egy értékbecslés, akár egy hitelfelvétel, és a támogatási rendszer összetettsége miatt komoly szakértelem szükséges annak megítéléséhez, hogyan lehet kombinálni a különböző programokat

− vélekedett Heinrich Balázs.

Lipták Zsuzsa megosztotta, hogy mind a közvetítői, mind a magánhirdetések száma növekszik, nincs átrendeződés a piacon. A zenga.hu adatai szerint a 100 millió forint alatti lakásoknál több mint kétszeres növekedés tapasztalható, míg az e fölötti kategóriában 30%-os emelkedés volt megfigyelhető, ami egyértelműen az Otthon Start program hatását mutatja.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az ügyvezető felhívta a figyelmet a vevői oldalon tapasztalható csalódottságra is: sokan kénytelenek lemondani a kiszemelt ingatlanról a megemelkedett árak miatt, mások pedig azért bánkódnak, mert árcsökkenésre számítottak, és ezért halasztották el a vásárlást az elmúlt két évben.

Máté Ferenc, a Duna House Cégcsoport vezérigazgató-helyettese megerősítette a vevők körében tapasztalható feszült hangulatot.

A vásárlók is egy tanulási görbén mennek át, és minél többet foglalkoznak a programmal, annál inkább látni fogják, hogy segítségre lehet szükségük

− hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a vásárlásnál érdemes a felújítási költségekkel is kalkulálni, tekintettel a lakásállomány általános állapotára.

Máté szerint még korai értékelni a program hatásait, hiszen mindössze két hete indult, és valós Otthon Start-os tranzakciók még nem történtek. "Az ilyen népszerű támogatási programokra amúgy a 'két púpú teve' ív jellemző: az elején és a kivezetés előtt van egy érdeklődésugrás. Most vagyunk az első púp elején" - magyarázta a szakember.
#otthon #lakásvásárlás #támogatás #ingatlanközvetítő #konferencia #duna house #ingatlanpiac #áremelkedés #ingatlanárak #zenga #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:15
16:15
16:02
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
2025. szeptember 17.
Gémesi György: a települések túl éhesek, vonzzák a beköltözőket, előbb-utóbb megfulladnak
2025. szeptember 17.
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
2 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
3 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
2 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
5
3 hete
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outright ügylet
minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri határidős deviza adás-vétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizában munkanap és ameddig mindkét devizában kettőnél több munkanap telt el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 16:15
Hivatalos! Ennyivel emelik visszamenőlegesen a nyugdíjakat Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 16:02
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 16:27
Fagypont közeli hideg jön Magyarországon: erre jobb lesz felkészülni