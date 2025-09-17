Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
Még csak az elejét láttuk az Otthon Start őrületének: komoly a pörgés a piacon, de meddig tart?
Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt. A támogatási rendszer összetettsége miatt egyre többen ismerik fel a szakértői segítség fontosságát - derült ki a REA Summit 2025 - Powered by Pénzcentrum elnevezésű ingatlanközvetítői konferencián.
Az ingatlanhirdetési piac versenyképessége tovább növekedett az elmúlt időszakban, és még mindig van tér a bővülésre - értékelte a helyzetet Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője a REA Summit 2025 - Powered by Pénzcentrum konferencián. A portál különösen nagy forgalmat bonyolított az Otthon Start program kapcsán, hiszen országosan a hirdetéseik 75%-a megfelel a program feltételeinek.
"Az Otthon Start bejelentése óta gyakorlatilag az ingatlan érdeklődések megduplázódtak a bejelentést megelőző héthez képest. Budapesten 2,3-szoros, országosan pedig 1,9-szeres érdeklődésnövekedést látunk" − emelte ki Lipták Zsuzsa. Ezzel párhuzamosan az elmúlt egy évben a fővárosban 25%-os, országosan pedig 17%-os árnövekedés történt.
A Zenga.hu idén 830 ezer ingatlan érdeklődést közvetített a hirdetőknek. A vállalat új szolgáltatása, a Zenga premier, kizárólagos megjelenést biztosít a hirdetéseknek 14 napig, ami átlagosan tizennégyszer több megtekintést eredményez. A cég országos kampányt indít a televízióban, rádióban és online felületeken is, hogy tovább növelje elérését.
A konferencián a piacvezető cégek képviselői kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg az ingatlanközvetítői piac főbb trendjeit Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatójának moderálásával.
Heinrich Balázs, az OC Holding értékesítési vezérigazgató-helyettese szerint az Otthon Start által generált jelenlegi lelkesedés intenzitása ugyan nem tartható fenn hosszú távon, de a kereslet várhatóan nem csökken majd jelentősen. A magyar befektetők továbbra is előnyben részesítik az ingatlanbefektetéseket, még ha a hozamok nem is indokolják mindig ezt a preferenciát. Hozzátette, hogy bár vidéken még nem indult be az áremelkedés, egyre több befektető érdeklődik a fővároson kívüli lokációk iránt, ami ott is árfelhajtó hatással járhat.
Ez egy folyamat, amihez szakértő kell, hiszen komplex feltételeknek kell megfelelni. Egy csomó mindenen elcsúszhat akár egy értékbecslés, akár egy hitelfelvétel, és a támogatási rendszer összetettsége miatt komoly szakértelem szükséges annak megítéléséhez, hogyan lehet kombinálni a különböző programokat
− vélekedett Heinrich Balázs.
Lipták Zsuzsa megosztotta, hogy mind a közvetítői, mind a magánhirdetések száma növekszik, nincs átrendeződés a piacon. A zenga.hu adatai szerint a 100 millió forint alatti lakásoknál több mint kétszeres növekedés tapasztalható, míg az e fölötti kategóriában 30%-os emelkedés volt megfigyelhető, ami egyértelműen az Otthon Start program hatását mutatja.
Az ügyvezető felhívta a figyelmet a vevői oldalon tapasztalható csalódottságra is: sokan kénytelenek lemondani a kiszemelt ingatlanról a megemelkedett árak miatt, mások pedig azért bánkódnak, mert árcsökkenésre számítottak, és ezért halasztották el a vásárlást az elmúlt két évben.
Máté Ferenc, a Duna House Cégcsoport vezérigazgató-helyettese megerősítette a vevők körében tapasztalható feszült hangulatot.
A vásárlók is egy tanulási görbén mennek át, és minél többet foglalkoznak a programmal, annál inkább látni fogják, hogy segítségre lehet szükségük
− hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a vásárlásnál érdemes a felújítási költségekkel is kalkulálni, tekintettel a lakásállomány általános állapotára.
Máté szerint még korai értékelni a program hatásait, hiszen mindössze két hete indult, és valós Otthon Start-os tranzakciók még nem történtek. "Az ilyen népszerű támogatási programokra amúgy a 'két púpú teve' ív jellemző: az elején és a kivezetés előtt van egy érdeklődésugrás. Most vagyunk az első púp elején" - magyarázta a szakember.
