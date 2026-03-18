Súlyos árat fizethetnek a hazai kúttulajdonosok: ezt a fontos lépést rengetegen kihagyják az amnesztia óta

Bár a kútamnesztia leegyszerűsítette a háztartási kutak legalizálását, egyúttal felerősítette a vízkészletek kimerülésével és a vízminőség romlásával kapcsolatos aggodalmakat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az adminisztratív terhek csökkenése nem garantálja a víz tisztaságát. A sekély kutak ugyanis gyakran láthatatlan szennyeződéseket rejtenek. Éppen ezért a biztonságos vízhasználat elengedhetetlen feltétele a rendszeres laboratóriumi ellenőrzés - tudósított a Portfolio.

A hazai vízkészletek állapota folyamatosan romlik. Ezt a sorra kiszáradó kutak és a szabályozatlan vízkivétel is jól jelzi. Ez a probléma különösen az Alföldön és a Homokhátságon okoz súlyos gondokat, ahol a talajvízszint helyenként már több métert süllyedt.

A WWF Magyarország rávilágított arra, hogy a jogi helyzet rendezése ökológiai szempontból tovább növelte a vízbázisokra nehezedő nyomást. A helyzetet rontja, hogy a szakszerűtlenül megépített kutak könnyen utat nyitnak a felszíni szennyeződéseknek a mélyebb vízadó rétegek felé.

A Laborhírek.hu összefoglalója szerint a jelenlegi szabályozás felmentést adott az engedélyeztetés alól az 50 méternél sekélyebb kutak esetében. Ez a könnyítés azonban hamis biztonságérzetet adhat. A legnagyobb veszélyt ugyanis a kútvizekben rejlő, érzékszervekkel nem észlelhető szennyeződések jelentik. Ilyenek a mezőgazdasági eredetű nitrát- és nitritvegyületek, valamint a fekális szennyezésre utaló baktériumok, mint például az E. coli.

Mivel ezek az anyagok és kórokozók sem ízlelés, sem szaglás útján nem vehetők észre, komoly egészségügyi kockázatot hordoznak. A szakértők szerint a kútvíz minőségéről kizárólag rendszeres, akkreditált laboratóriumi vizsgálattal lehet megnyugtató módon megbizonyosodni. A probléma súlyosságát felismerve a döntéshozók ma már az adminisztráció helyett egyre inkább a vízbázisvédelem erősítésére fókuszálnak. Ezzel párhuzamosan egy országos digitális monitoringrendszer kiépítése is előtérbe került.