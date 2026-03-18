2026. március 18. szerda Sándor, Ede
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy fúrógép, kútfúrás
Otthon

Súlyos árat fizethetnek a hazai kúttulajdonosok: ezt a fontos lépést rengetegen kihagyják az amnesztia óta

Pénzcentrum
2026. március 18. 09:11

Bár a kútamnesztia leegyszerűsítette a háztartási kutak legalizálását, egyúttal felerősítette a vízkészletek kimerülésével és a vízminőség romlásával kapcsolatos aggodalmakat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az adminisztratív terhek csökkenése nem garantálja a víz tisztaságát. A sekély kutak ugyanis gyakran láthatatlan szennyeződéseket rejtenek. Éppen ezért a biztonságos vízhasználat elengedhetetlen feltétele a rendszeres laboratóriumi ellenőrzés - tudósított a Portfolio.

A hazai vízkészletek állapota folyamatosan romlik. Ezt a sorra kiszáradó kutak és a szabályozatlan vízkivétel is jól jelzi. Ez a probléma különösen az Alföldön és a Homokhátságon okoz súlyos gondokat, ahol a talajvízszint helyenként már több métert süllyedt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A WWF Magyarország rávilágított arra, hogy a jogi helyzet rendezése ökológiai szempontból tovább növelte a vízbázisokra nehezedő nyomást. A helyzetet rontja, hogy a szakszerűtlenül megépített kutak könnyen utat nyitnak a felszíni szennyeződéseknek a mélyebb vízadó rétegek felé.

A Laborhírek.hu összefoglalója szerint a jelenlegi szabályozás felmentést adott az engedélyeztetés alól az 50 méternél sekélyebb kutak esetében. Ez a könnyítés azonban hamis biztonságérzetet adhat. A legnagyobb veszélyt ugyanis a kútvizekben rejlő, érzékszervekkel nem észlelhető szennyeződések jelentik. Ilyenek a mezőgazdasági eredetű nitrát- és nitritvegyületek, valamint a fekális szennyezésre utaló baktériumok, mint például az E. coli.

Mivel ezek az anyagok és kórokozók sem ízlelés, sem szaglás útján nem vehetők észre, komoly egészségügyi kockázatot hordoznak. A szakértők szerint a kútvíz minőségéről kizárólag rendszeres, akkreditált laboratóriumi vizsgálattal lehet megnyugtató módon megbizonyosodni. A probléma súlyosságát felismerve a döntéshozók ma már az adminisztráció helyett egyre inkább a vízbázisvédelem erősítésére fókuszálnak. Ezzel párhuzamosan egy országos digitális monitoringrendszer kiépítése is előtérbe került.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #vizsgálat #egészség #víz #vízminőség #szabályozás #környezetvédelem #baktérium #szennyezés #aszály #alföld

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:45
09:28
09:12
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Tömegek mondják le a nyaralásukat a szezon előtt: kiderült, mi áll a háttérben
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
1 hónapja
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
6 napja
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
4
4 hete
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
5
2 hete
Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékgarancia
biztosítási szolgáltatás, mellyel a biztosítás hatálya alá tartozó és bankkártyával megvásárolt termékben - a vásárlástól számított néhány hónapig - bekövetkezett meghatározott kárt a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti ( Az Áruvédelem biztosítással szinonima fogalom)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
