A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia másofik szekciójának egyik panelbeszélgetése 2025. szeptember 17-én.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 17:21

A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója látleletet adott arról, hogyan próbál alkalmazkodni az ingatlanközvetítői szakma a kívülről érkező gazdasági, szabályozási és technológiai hatásokhoz. Az „Új keretek, megújuló szerepek” című blokkban szó esett az Otthon Start Program gyakorlati kihívásairól, a hitelpiac turbulenciáiról, a lakáspiaci túlárazásról, valamint arról, hogy milyen szerepet játszhatnak a fejlesztők, közvetítők és állami szereplők a lakhatási feszültségek enyhítésében. A szakértők egyetértettek abban, hogy a piaci bizonytalanságok közepette a szakértői támogatás felértékelődik, és a következő évek ingatlantrendjeit nemcsak a kereslet, hanem a szabályozási környezet és az edukációs szint is alapvetően meghatározza.

A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója, „Új keretek, megújuló szerepek – A közvetítői szakma alkalmazkodása kívülről jövő hatásokhoz” címmel, három meghatározó témakört állított a középpontba.

Előadásában Fülöp Krisztián, a Duna House Cégcsoport Credipass üzleti vezetője azt válaszolta meg, mennyi Otthon Startra alkalmas ingatlan van ma a piacon. Ezt azért sem könnyű megmondani, hiszen szinte minden bank máshogy értelmezi jogszabályokat.

Még nagyon sok olyan tényező jön-megy, ami az ingatlanokat alkalmassá vagy alkalmatlanná teheti.

Szerinte az a legfontosabb ebben a helyzetben, hogy mindenki forduljon szakértőhöz. A mesterséges intelligencia most már most füstöl a kérdésektől, de nem, nem tud választ adni a felmerülő kérdésekre. Rengeteg bizonytalanság van még a rendszerben,

soha nem volt még nagyobb szüksége a vevőnek szakértői támogatásra, mint most.

Az elmúlt évben kiderült, hogy egy duplázódó piacon a hitelközvetítők meg tudták tartani a pozíciójukat, az ügyfelek látják, hogy ezen a bonyolított piacon nem állhatnak neki egyedül az ingatlanvásárlásnak, pláne a hitelfelvételnek.

A szakértői szerep egy turbulens piacon is megmaradhat, meg kell maradnia, sőt, még növekedni is tud ebben a környezetben.

Az eladósodási hajlandósága a magyaroknak, a pénzügyi kultúránk közelebb van Kelet-Európához, pedig

van tér bőven a hazai hitelállomány emelkedésre

 - nyugtatta meg a jelenlévőknek. Sokan félnek attól, hogy hitelfelvétellel „adósrabszolgává” válnak, még a gazdasági végzettséggel rendelkezőknek is a fele vallotta ezt egy felmérésben, ami óriási probléma.

Fülöp Krisztián megerősítette, hogy brutális kereslet van most az ingatlanpiacon, miközben EU rekorder ingatlan árnövekedés van 2010 és 2025Q1 között, 200 százalék. A lakáshoz jutási indexből látszik, hogy súlyosan túl vannak árazva.

Fülöp Krisztián, a Duna House Cégcsoport Credipass üzleti vezetője a REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencién 2025. szeptember 17-én.Fülöp Krisztián, a Duna House Cégcsoport Credipass üzleti vezetője a REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencién 2025. szeptember 17-én.

Csak az albérletek ára nem emelkedik

Az előadást követő panelbeszélgetés arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen folyamatok alakítják a következő évek ingatlantrendjeit. A beszélgetés moderátora Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója volt, az első téma pedig az ingatlanpiac jövője volt. A kereslet kapcsán Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője elmondta, az elmúlt bő 2 hónap alapján a legnagyobb nyertese a versenynek a budapesti 60 négyzetméternél kisebb lakások tulajdonosai – itt a legnagyobb ugyanis az áremelkedés mértéke. A fővárosban 130 százalékos érdeklődésnövekedést tapasztaltak, de vidéken is megmozgatta az érdeklődők fantáziáját az OSP. Persze nagy kérdés, hogy ezek mekkora hányadából lesz tranzakció.

Pásztor András, Fundamenta Ingatlan Fundamenta Értéklánc ügyvezetője megerősítette, hogy kereslet oldalon óriási az érdeklődés, a hitel után is, de a fővárosban a másfél milliós határ kettészakítja a piacot. Szerinte nagyon sok a próbálkozó, akik csak megfuttatják magas áron az ingatlanját próbaképpen. Az árakkal kapcsolatban elmondta, hogy természetesen emelkedés várható, de területileg más-más elosztásban. Ugyanakkor fog még konszolidálódni a piac, miután sokan belátják, hogy az irreálisan magas árakon nem lehet eladni.  

A Minisztérium is emelkedést vár, Bókay Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondása szerint arra számítanak, hogy az ügyeskedők mellett azok is nyernek a programmal, akiknek valóban szükségük volt már rá. Annak érdekében, hogy a lakhatási feszültség oldódjon, a kormány már számos intézkedést tett: felismerték, hogy sokkal több lakóingatlanra van szüksége annak érdekében, hogy legalább lassuljon az áremelkedés. Ennek egy fontos eleme a Lakhatási Tőkeprogram, de az OST maximalizált 1,5 milliós négyzetméterára is.

Szoboszlay Máté, a Faedra Group partnere, üzletfejlesztési és beruházási igazgatója, Pásztor András, Fundamenta Ingatlan Fundamenta Értéklánc ügyvezetője, Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője, Bókay Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója a REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia másofik szekciójának egyik panelbeszélgetésén 2025. szeptember 17-én.Szoboszlay Máté, a Faedra Group partnere, üzletfejlesztési és beruházási igazgatója, Pásztor András, Fundamenta Ingatlan Fundamenta Értéklánc ügyvezetője, Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője, Bókay Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója a REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia másofik szekciójának egyik panelbeszélgetésén 2025. szeptember 17-én.

Tanul még a piac Szoboszlay Máté, a Faedra Group partnere, üzletfejlesztési és beruházási igazgatója szerint, az edukációt nem lehet megúszni, amiben a fejlesztőknek is részt kell venniük. Arra is felhívta a beszélgetésben a figyelmet fejlesztői oldalról, hogy bizony az OST azonnal megjelent a telekárakban is, és ez a peremterületekre tolja ki az építéseket. Ettől függetlenül érdemes új lakásokat építeni, de azzal számolni kell, hogy sok idő, míg ez megjelenik a piacon, legalább 3 év. Az alternatív technológiák persze rövidíthetik a beruházások hosszát.

Budapest helyett vidék?

Az elmúlt 4-5 évben az új lakások több mint fele a főváros és környékén valósult meg, hiszen értelemszerűen ott fejlesztenek az építők, ahol van kereslet. Ahonnan elvándorol a népesség amúgy is, az OST hatására nem fog épülni új lakás. Futó Péter szerint azonban megyeszékhelyek nyerhetnek a programmal, Győrt, Debrecent, Kecskemétet említette meg.

Szoboszlay Máté szerint az ipari centrumokban nagy szükség van új lakásokra, ezek fejlesztési oldalról jó lehetőségek, amiket meg kell vizsgálni, de kritikus, hogy a kereslet megmaradjon a lakások iránt akkor is, ha valami változás áll be.

Pásztor András szerint az albérletárakra is hatással lehet az Otthon Start Program, a mai árak helybenmaradására számít jelen helyzetben, hosszú távon pedig pláne. A minisztérium is úgy látja sikerült megtörni a növekedés ütemét, egyes helyeken stagnálnak az árak, a Program hűtőhatást fog eredményezni. A Zenga is ezt látja: 5-7 százalékot drágultak a kiadó lakások egy év alatt.
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
