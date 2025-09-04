2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, Litvánia - 05 18 2024: Régi szovjet panelházak Vilniusban
Otthon

Mi várható, ha lecseng az Otthon Start láz? Ilyen ingatlanok maradnak a piacon a roham után

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 15:38

Országosan az érdeklődések 57 százaléka az 50 millió forint alatti, további 34 százaléka az 50–100 millió forintos lakásokra irányult az Otthon Start Program szeptemberi indulását követő napokban. A telefonhívások 28 százaléka jó állapotú, 24 százaléka pedig felújított otthonokra összpontosult. A méret tekintetében a legfeljebb 40 négyzetméteres lakások vitték a prímet: a megyeszékhelyeken az érdeklődések 53 százaléka, a kisebb városokban 51 százaléka ezekre irányult. A különböző településtípusokon komoly eltérések láthatóak a legnépszerűbb ár- és méretkategóriák, illetve lakásállapotok között.

Leginkább az 50 millió forintnál olcsóbb, 40 négyzetméternél kisebb, és jó állapotú vagy felújított lakóingatlanok iránt érdeklődtek a vevők szeptember első napjaiban, az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start Program indulása után - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely a 300 millió forintnál olcsóbb, valamint a 200 négyzetméternél kisebb alapterületű eladó lakóingatlanokra érkező több mint 33 ezer telefonos érdeklődés eloszlását vizsgálta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kiderül az elemzésből az is, hogy mely ársávokba tartozó lakóingatlanok a legnépszerűbbek a különböző településeken. Továbbá bemutatja azt is, hogy milyen méretű és állapotú lakóingatlanok állnak az érdeklődések középpontjában.

Budapesten más számít vonzónak, mint vidéken

A fővárosban az eladó házak piacán az 50–80 millió forintos tartomány volt a legnépszerűbb, a keresések 31 százalékát adta ez a kategória. A lakásoknál viszont a 40–50 milliós kategória vitte a prímet 21 százalékkal, amelyet az 50–60 milliós tartomány követett 18 százalékkal, és már a 30-40 milliós lakások is 15 százalékot képviseltek.

A vármegyeszékhelyeken a házaknál a 30 és 80 millió forint közötti ingatlanok adták a kereslet 60 százalékát. A lakásoknál egyértelműen a 30–40 milliós sáv dominált 24 százalékkal, amelyet a 20–30 milliós kategória követett 22 százalékkal.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Otthon Start Program célzottan az első lakásukat vásárló fiatalokat szólítja meg, így nem meglepő, hogy az érdeklődések zöme a kisebb értékű és kisebb méretű ingatlanok iránt mutatkozott. Az adatokból az is jól látszik, hogy a fővárosban és a vidéki városokban más ársávok számítanak elérhetőnek

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az adatok jól tükrözik az egyes településtípusok árszínvonalát is. Amíg az 50 millió forintnál olcsóbb lakóingatlanokra Budapesten az érdeklődések alig több mint 20 százaléka érkezett, addig ugyanez az árkategória a kisebb és nagyobb városokban is lefedi az érdeklődések több mint felét. A községekben pedig 60 százalékos az 50 millió forintnál olcsóbb lakások és háza aránya a keresletből.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A településtípusok közti különbségek sokszor nem a vevők szándéka alakul így, hanem azért, mert Budapesten például sokkal kisebb az 50 millió forintnál olcsóbb lakások és házak aránya a kisebb városokhoz vagy községekhez képest

– fogalmazott Balogh László.

Felújítandót vagy felújítottat? Na és mekkorát?

Az országos összesítés szerint a jó állapotú ingatlanok bizonyultak a legkeresettebbnek, ezekre az érdeklődések 28 százaléka irányult. A második helyen a felújított otthonok állnak 24 százalékkal. Budapesten azonban fordított a helyzet: itt a felújított lakások vezették a listát 30 százalékkal, míg a megyeszékhelyeken, a kisebb városokban és a községekben a jó állapotú otthonok domináltak 27–28 százalékos aránnyal. A felújítandó lakások iránti telefonos érdeklődések aránya Budapesten 18 százalékos, a megyei jogú városokban 15 százalékos, a városokban és községekben pedig már csak 9-10 százalékos volt. Az ingatlan.com szakértője szerint ez is az ingatlanok árszintjével mozog együtt, hiszen ahol drágábbak a lakások, ott a vevők beérik egy kevésbé jó állapotú ingatlannal is. A kisebb településeken viszont ugyanakkora pénzből jobb állapotú ingatlant lehet vásárolni.

Az alapterület szerinti bontásban a legnagyobb kereslet a 40 négyzetméteres lakásokra irányult. A megyeszékhelyeken az érdeklődések több mint fele, 53 százaléka ezekre koncentrálódott, a kisebb városokban pedig szintén több mint a fele, egész pontosan 51 százaléka. A fővárosban és a községekben is ez a méret bizonyult a legnépszerűbbnek, rendre 44 és 40 százalékkal. A házaknál ezzel szemben a 60–100 négyzetméteres ingatlanok vitték a prímet: Budapesten és a községekben a 60 és 80 négyzetméteresek, míg a kisebb városokban a 80 négyzetméteres házak kapták a legtöbb figyelmet.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #támogatás #ingatlanpiac #ingatlan.com #ingatlanvásárlás #ingatlanok #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:32
16:20
16:15
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
21 órája
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
2 napja
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
5 napja
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
2 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
5
3 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:20
Fordulópont előtt a hazai cégek: a változás minden egyes munkavállalót érint
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:02
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 15:34
Kilőttek az árak a lengyeleknél: durva, mennyit kérnek ezért a zöldségért