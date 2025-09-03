2025. szeptember 3. szerda Hilda
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lakásjavítási koncepció,lakásfelújítási hitel,Lakásmodell dollárral,lakáshitel kamatláb,lakásbiztosítási koncepció,
Otthon

Itt a nagy lakástrükk: felejtsd el az Otthon Startot, a csillagokig mehet az ingatlanod értéke, ha inkább így vásárolsz

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 10:32

Szeptembertől indul a 3%-os lakáshitel az Otthon Start Program részeként, ami sokaknak könnyebbséget jelenthet az otthonteremtésben. Befektetési célú vásárlás esetén azonban már nem ennyire egyértelmű az előny – hívja fel a figyelmet Szabó Kinga Judit, a Manara Properties vezérigazgatója. Szerinte a magyar piacon a bérletidíj-hozam gyakran nem haladja meg a 3%-os hitelkamatot, ezzel szemben Dubajban 8–10%-os hozam is elérhető, miközben az ingatlanokat 0%-os kamattal, részletfizetésre lehet megvásárolni, és nem utolsó szempont, hogy a fejlesztés időszaka alatt akár 30%-os értéknövekedés is realizálható.

2025 szeptemberétől elindult az Otthon Start Program, amely legfeljebb 3%-os kamatozású lakáshitelt kínál. Ez sokak számára óriási könnyebbséget jelenthet saját otthon vásárlásakor: egy 30 millió forintos hitel havi törlesztője több tízezer forinttal alacsonyabb lehet a piaci kamatozású hitelekhez képest. A kérdés azonban rögtön felmerül: vajon ez a konstrukció mennyire éri meg azoknak, akik nem lakhatásra, hanem kifejezetten befektetési céllal vennének ingatlant?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyar kontra dubaji hozamok

A hazai ingatlanpiacon az elmúlt években valóban tapasztalható volt értéknövekedés, de a bérbeadásból származó haszon ritkán haladja meg a 3-4%-ot. Ha ezt szembeállítjuk a 3%-os hitelköltséggel, valamint a bérletidíj-jövedelem adójával, a nettó nyereség gyakorlatilag elolvad.

„Én azt gondolom, hogy a hitelkamat önmagában nem sokat ér, ha mellette nincs valódi értéknövekedés és stabil hozam. Egy befektető számára mindig két tényező a döntő: mennyit nő az ingatlan értéke, és mennyi jövedelmet termel bérbeadással. Magyarországon a kettő együtt nagyon sokszor nem hoz ki pozitív eredményt, mert a 3%-os hozamot szinte teljes egészében elviszi a 3%-os kamat, ráadásul a bérletidíj-jövedelmet még adó is terheli” – magyarázta Szabó Kinga Judit, a Manara Properties LLC tulajdonos-vezérigazgatója.

Dubajban ezzel szemben átlagosan 8-10% körüli bérleti hozam érhető el, dollárhoz kötött valutában és adómentesen. Emellett a fejlesztés alatt álló ingatlanok értéke már az átadásig 20–30%-kal nőhet. „Ha 0%-os finanszírozási költség mellett még 20%-os értéknövekedés és 10%-os éves hozam is elérhető, az már egészen más számítás, mint a magyar piacon” – tette hozzá Szabó Kinga.

Milliomosok városa

Az emirátusi piac az elmúlt években rendkívüli lendületet vett. 2024-ben az átlagos lakóingatlanár több mint 20%-kal emelkedett, és a bérleti díjak is közel ugyanekkora ütemben nőttek. 2025 első félévében 50 ezer feletti tranzakció történt, ami 25%-kal több, mint egy évvel korábban. A forgalom elérte a 151,8 milliárd dirhamot, ami új rekordnak számít.

A dubaji ingatlanpiacot nemcsak a számok, hanem a társadalmi folyamatok is erősítik. 2024-ben közel 6700 új dollármilliomos költözött a városba, ezzel Dubaj a világ első számú milliomos desztinációjává vált. 2025 végére a becslések szerint 9800-ra nőhet ez a szám.

„Mindig oda kell menni, ahol a pénz van. Ahol a nagy vagyonok megjelennek, ott lesz stabil a kereslet, és ott lesz értéknövekedés. Ezért Dubaj ma az egyik legbiztonságosabb terep a befektetőknek” – fogalmazott Szabó Kinga.

A szakértő szerint nem túlzás azt állítani, hogy a mai budapesti árakon elérhető dubaji ingatlanok hosszú távon a New York-i szintet is megközelíthetik. Ez a perspektíva különösen vonzóvá teszi a magyar befektetők számára, akik a hazai árrobbanás után keresik a következő nagy lehetőséget.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Befektetési modellek Dubajban

Az egyik legnépszerűbb konstrukció az úgynevezett off-plan vásárlás, vagyis amikor a befektető már a kivitelezés alatt megvásárolja az ingatlant. A fizetés ütemezetten, kamat nélkül történik, sok esetben az átadás után is évekre elnyújtva. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy a bérleti díjak fedezik a hátralévő törlesztést.

„Ez a modell azért zseniális, mert a vásárlónak nem kell plusz pénzt beletennie az átadás után. A lakás kiadása fedezi a részleteket, vagyis a befektetés saját magát finanszírozza. Ilyenkor a befektetett tőkére vetítve 15–16%-os hozam is könnyedén elérhető” – mondta el Szabó Kinga.

A hosszú távú bérbeadás is kiemelkedően jövedelmező, mivel a város folyamatosan vonzza a munkaerőt és az expat közösségeket. A bérleti díj fizetése ráadásul csekkhez kötött, ami a tulajdonos számára külön garanciát jelent, hiszen fedezetlen csekkel nem lehet visszaélni.

A harmadik pillér az értéknövekedés: a folyamatosan beáramló tőke és népesség miatt Dubajban az ingatlanárak tartósan felfelé mozognak. A szakértő ugyanakkor óva int a tapasztalat nélküli, gyors haszonra hajtó befektetésektől.

„Nagyon sokszor látom, hogy a befektetők nem végeznek kellő elemzést, és rossz helyen vásárolnak. Egy túlárazott projekt a peremkerületben akár veszteséget is hozhat, ha nem tudják időben kiadni vagy eladni. A helyismeret és a tapasztalat ezért kulcskérdés” – figyelmeztetett Szabó Kinga.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakásvásárlás #ingatlan #Budapest #ingatlanpiac #dubaj #new york #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:45
10:32
10:13
09:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2
1 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
3
3 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
4
3 hete
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
5
2 hete
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyonbiztosítás
olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 09:58
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 05:23
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 10:31
Ez durva: ki nem találnád, milyen állatot lőttek Magyarországon