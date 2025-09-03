2025. szeptember 3. szerda Hilda
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lakáshitel kamatláb pénzügyi tervezése, Ingatlan koncepció
Otthon

Fejlemény az Otthon Start hitel kapcsán: sokan pórul járhatnak, lehet, csak ámítás a 10%-os önerő?

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 11:29

Az MNB kiterjesztette a 10%-os önerő lehetőségét a 41 év felettiekre is, de az elsőlakás-vásárlók fogalma szűkebb a jegybank adósságfék-szabályaiban, mint a kormány Otthon Start Programjában - írja a Portfolio.

A Magyar Nemzeti Bank kedden hatályba lépett rendelkezése szerint a lakásfedezet forgalmi értékének 90%-áig terjedő hitelfelvétel lehetősége már a 41 év felettiek számára is elérhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki automatikusan jogosult lenne a 10%-os önerővel történő hitelfelvételre az Otthon Start Programban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Otthon Start Program számos kiskaput tartalmaz. A hitel akkor is igényelhető, ha az igénylő rendelkezik vagy a megelőző 10 éven belül rendelkezett olyan belterületi lakóingatlanban tulajdonjoggal, amelyben a tulajdonrész értéke nem haladta meg a 15 millió forintot, vagy amelynek lebontását elrendelték, esetleg haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába. Emellett akkor is felvehető a kölcsön, ha az igénylő a megelőző tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban maximum 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett.

Az MNB adósságfék-rendelete szerint jelzáloghitel vagy ingatlanlízing legfeljebb 90%-os hitelfedezeti mutató mellett nyújtható, amennyiben az ügyfél nem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkezett, amely jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt. A 10%-os önerő lehetősége elérhető továbbá energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén is.

Minimum 20%-os önerővel kell rendelkezniük azoknak, akik már rendelkeznek 50%-os tulajdonnal egy lakóingatlanban, vagy akik 50%-ot elérő, 15 millió forint alatti tulajdonnal rendelkeznek, illetve akiknek ingatlana nem jogszabályon alapuló haszonélvezettel terhelt.

Fontos kiemelni, hogy nem a vételár, hanem az értékbecslő által megállapított forgalmi érték a számítás alapja, és a vételár és a forgalmi érték között legfeljebb 20%-os eltérés lehet az Otthon Start szabályai szerint.

Pótfedezet bevonásával továbbra is lehet 20% alatti önerővel lakást vásárolni. A fiatal lakásvásárlókat tehát a szüleik háza, lakása segítheti a hitelfelvételben, amennyiben a két ingatlan együttes forgalmi értéke elbírja a hitelek teljes összegét.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 

 

 
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mnb #lakás #ingatlan #kamat #ingatlanpiac #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:32
12:04
11:48
11:29
11:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2
1 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
3
3 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
4
3 hete
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
5
2 hete
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 12:04
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 09:58
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 11:29
Jön a lehűlés? Megvan, meddig tart még a nyár: erre jobb lesz felkészülni