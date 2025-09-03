A szakértő szerint nem túlzás azt állítani, hogy a mai budapesti árakon elérhető dubaji ingatlanok hosszú távon a New York-i szintet is megközelíthetik.
Fejlemény az Otthon Start hitel kapcsán: sokan pórul járhatnak, lehet, csak ámítás a 10%-os önerő?
Az MNB kiterjesztette a 10%-os önerő lehetőségét a 41 év felettiekre is, de az elsőlakás-vásárlók fogalma szűkebb a jegybank adósságfék-szabályaiban, mint a kormány Otthon Start Programjában - írja a Portfolio.
A Magyar Nemzeti Bank kedden hatályba lépett rendelkezése szerint a lakásfedezet forgalmi értékének 90%-áig terjedő hitelfelvétel lehetősége már a 41 év felettiek számára is elérhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki automatikusan jogosult lenne a 10%-os önerővel történő hitelfelvételre az Otthon Start Programban.
Az Otthon Start Program számos kiskaput tartalmaz. A hitel akkor is igényelhető, ha az igénylő rendelkezik vagy a megelőző 10 éven belül rendelkezett olyan belterületi lakóingatlanban tulajdonjoggal, amelyben a tulajdonrész értéke nem haladta meg a 15 millió forintot, vagy amelynek lebontását elrendelték, esetleg haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába. Emellett akkor is felvehető a kölcsön, ha az igénylő a megelőző tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban maximum 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett.
Az MNB adósságfék-rendelete szerint jelzáloghitel vagy ingatlanlízing legfeljebb 90%-os hitelfedezeti mutató mellett nyújtható, amennyiben az ügyfél nem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkezett, amely jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt. A 10%-os önerő lehetősége elérhető továbbá energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén is.
Minimum 20%-os önerővel kell rendelkezniük azoknak, akik már rendelkeznek 50%-os tulajdonnal egy lakóingatlanban, vagy akik 50%-ot elérő, 15 millió forint alatti tulajdonnal rendelkeznek, illetve akiknek ingatlana nem jogszabályon alapuló haszonélvezettel terhelt.
Fontos kiemelni, hogy nem a vételár, hanem az értékbecslő által megállapított forgalmi érték a számítás alapja, és a vételár és a forgalmi érték között legfeljebb 20%-os eltérés lehet az Otthon Start szabályai szerint.
Pótfedezet bevonásával továbbra is lehet 20% alatti önerővel lakást vásárolni. A fiatal lakásvásárlókat tehát a szüleik háza, lakása segítheti a hitelfelvételben, amennyiben a két ingatlan együttes forgalmi értéke elbírja a hitelek teljes összegét.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
