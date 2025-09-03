Rengeteg magyar költi ilyen lakásra az Otthon Startot: sokan nem is gondolnák, pedig nagyon megéri?

Miközben az elmúlt években a felújított lakások voltak elsősorban keresettek Budapesten, most a kamattámogatott hitel 1,5 millió forintos négyzetméterárkorlátja miatt újra a felújítandó, vagyis olcsóbb ingatlanok kerülhetnek a vevők célkeresztjébe? Megfordulhat az eddigi trend az ingatlanpiacon az Otthon Start hitel miatt?

Az elmúlt évekre a szűkös építőipari kapacitások, a szakemberhiány és a rohamosan dráguló építőanyagok miatt jellemzővé vált, hogy egyre inkább a felújított ingatlanokat preferálták a vevők, melyekhez csak minimális mértékben kellett beköltözés után hozzányúlni, mivel nem szívesen vágtak bele nagyobb felújításba.

Ez továbbra is jellemző, de kérdés, hogy Budapesten, ahol már sok kerületben az Otthon Start hitel feltételeként megjelenő 1,5 millió forint felé közelítenek a használt ingatlanok négyzetméterárai, illetve olykor meg is haladják azt - elsősorban a szépen felújított, újszerű állapotú ingatlanok esetében - miként reagálnak a vevők az Otthon Start hitel 1,5 millió forintos négyzetméterárkorlátjára? Ismét a felújítandó, ezért olcsóbban kínált ingatlanok lesznek népszerűbbek, hiszen ezek nagyobb eséllyel kerülnek kevesebbe négyzetméterenként 1,5 millió forintnál?

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője úgy látja, hogy az Otthon Start hitel miatt nem lesz nagyobb a kereslet a felújítandó, rosszabb állapotú ingatlanok iránt. Annak ellenére, hogy a belső vagy a budai kerületekben a felújított, új vagy újszerű ingatlanok négyzetméterára több eseten már meg is haladja az 1,5 millió forintot.

A felújítandó, olcsóbb ingatlanokra a drágább kerületekben továbbra is elsősorban a felújítással foglalkozó vállalkozók lesznek a vevők. Majd miután korszerűsítették, az áruk 1,5 millió forint felett alakulhat, de a szakértő szerint ezekre is lesz kereslet azok részéről, akik egyébként sem felelnek meg az Otthon Start feltételeinek, és piaci alapú lakáshitellel vásárolnak.

Azok viszont, akik ki tudják használni az állami kamattámogatású hitelt, olyan budapesti kerületekben néznek körül, ahol a jobb állapotú ingatlanok négyzetméterára egyelőre alacsonyabb.

Ilyenek például a dél-pesti kerületek, többek között Csepel vagy annak agglomerációja, ahol az 1 millió forintot meghaladó árak még irreálisnak hatnak a vevők számára. Itt jelenleg még az jellemző, hogy a jelentősen túlárazott ingatlanokat nem lehet eladni - derült ki Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodája szakmai vezetőjének szavaiból. Szerinte ugyanakkor kérdéses, hogy az elkövetkező hónapok milyen áremelkedést hoznak.

Hasonló a helyzet Dél-Pest más kerületeiben is: Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt hangsúlyozta, igaz, hogy a I., II., V., XI., XII., XIII. kerületekben valóban megjelentek már az 1,5 millió forint feletti négyzetméterárak, azonban sok más kerületben, így Dél-Pesten ezt még nem érték el, legfeljebb csak olyan esetekben, amikor az ingatlan valami “extrát” tud nyújtani.

Jelenleg a dél-pesti kerületekben 900 ezer - 1,1 millió forint közötti átlagos négyzetméterárak a jellemzők. Ritkán ez alatt is hozzá lehet jutni ingatlanokhoz, de azok kifejezetten rossz állapotúak. 1,1 millió forint felett is hirdetnek - elsősorban egy-másfél szobás, csúsztatott zsalus és panel - lakásokat, melyek hirdetési ára egészen 1,5 millió forintig kúszik fel. A szakértő szerint jelenleg az 1,2 millió forint feletti ár még irreálisan magas ezekben a kerületekben.

Az Otthon Start miatt ugyanakkor azt lehet tapasztalni, hogy az eladók kitartják és emelik az árakat, a vevők pedig beletörődtek, hogy hirdetési áron vagy akár csak felfelé történő licittel tudnak vásárolni. Az alku szinte teljesen eltűnt a piacról.

Rácz Gyula László azt tapasztalta, hogy az elmúlt alig több mint két hónap alatt mintegy 10 százalékos áremelkedésre került sor, pedig már az állampapír-pénzek ingatlanpiacra áramlása miatti várakozások is jelentős mértékben felfelé hajtották az árakat a tavalyi év végén és az idei év elején. Az említett kerületekben tehát még mindig tudnak felújított, jó állapotú ingatlant vásárolni az érdeklődők úgy, hogy ne csússzanak ki az 1,5 millió forintos négyzetméterárkorlátból, természetesen a kínálat függvényében.

Ugyanakkor, ha a felújítandó ingatlant vennének, akkor kalkulálniuk kell a felújítás költségével: egy 50-60 négyzetméteres ingatlan felújítása a jelenlegi anyagárakkal és munkadíjakkal számolva mintegy 200 ezer Ft/m²-250 ezer Ft/m² költséget jelent középkategóriás alapanyagok felhasználásával, abban az esetben, ha a korszerűsítést teljes egészében szakemberek végzik.

"Ez azt jelenti, hogy ha például egy 53 négyzetméteres panellakáshoz 1,05 millió forintos áron, azaz 55,6 millió forintért sikerül hozzájutnia a vevőnek, akkor arra mintegy 10 millió forintot rá kell még költenie. A villanyszerelés 2 millió forint, a nyílászárók ára 1,5-2 millió forint, a fürdő és a konyha felújítása 2-2 millió forint, valamint a helyiségek festése, burkolása szintén 2 millió forintra jön ki" - sorolta Rácz Gyula László.

Azt is megjegyezte, hogy eközben egy ugyanekkora, már felújított panellakás mintegy 1,2 milliós négyzetméteráron érhető el most a piacon, ami 63,6 milliós árat jelent.

