Indul az Otthon Start roham, tömegeket várnak a bankokba: ilyen még nem volt Magyarországon

Az Otthon Start Program bevezetésével jelentősen növekedhet a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar piacon, a bankok várakozásai szerint akár 170-240 milliárd forintra is emelkedhet a korábbi 140-150 milliárdos szintről. Az új konstrukció várhatóan domináns szerepet tölt majd be a hitelpiac szerkezetében.

A Portfolio által megkérdezett pénzintézetek előrejelzései alapján az idei utolsó negyedévben az Otthon Start hitelek aránya elérheti a 70-80 százalékot, míg az előttünk álló egy évben 40-60 százalék körül alakulhat. A támogatott konstrukcióban felvett hitelek átlagos összege várhatóan 35-40 millió forint lesz - írja a Portfolio a banki várakozások alapján.

Szeptember 1-jétől gyakorlatilag minden bank csatlakozik a programhoz. Bár a jogszabályban rögzített felső kamatkorlát 3 százalék, a bankok többsége várhatóan ezen a szinten kínálja majd a hitelt, és csak néhány intézmény fontolgatja, hogy esetleg 2,5-2,8 százalékra csökkentse a kamatot bizonyos ügyfelek számára. A verseny elsősorban nem a kamatokban, hanem egyéb területeken zajlik majd: a harmadik félnek járó díjak (közjegyzői, értékbecslői, földhivatali) elengedésével vagy finanszírozásával, kedvezményes számlacsomagokkal és esetenként ajándékutalványokkal.

A lakáshitelpiac már az Otthon Start Program bevezetése előtt is erőteljes növekedést mutatott. Az idei első félévben havi átlagban 135 milliárd forintnyi kihelyezés történt, ami 26 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 107 milliárdos szintet. A piaci hitelkamatok 2024 tavasza óta 6,5 százalék körül mozogtak, miközben a CSOK Plusz és a falusi CSOK-hitel 3 százalékos támogatott kamattal volt elérhető.

A növekedés motorját elsősorban nem a szerződések számának bővülése (8 százalékos emelkedés), hanem az átlagos hitelösszeg 17 százalékos növekedése jelentette, amely 16,8 millió forintról 19,7 millió forintra emelkedett egy év alatt. A háztartások teljes lakáshitel-állománya június végén 6069 milliárd forintot tett ki, ami 15 százalékos éves növekedést jelent.

Az MBH Bank várakozása szerint az Otthon Start Program hatására a negyedik negyedévben a havi kihelyezés 220-240 milliárd forintra emelkedhet, amelyből 170-180 milliárd lehet az Otthon Start hitel. Hosszabb távon a program részesedése 50-60 százalékra csökkenhet. A bank becslése szerint az idei utolsó negyedévben mintegy 15 ezer hitelszerződés jöhet létre, átlagosan 35-36 millió forintos összegben.

A K&H Bank előrejelzése alapján a lakáshitel-szerződéskötések több mint fele, 50-60 százaléka lehet Otthon Start hitel a következő egy évben, a CSOK Plusz-hitelekkel együtt pedig akár 70 százalék fölé is emelkedhet a kamattámogatott hitelek aránya. Az év utolsó negyedében a lakáshitelpiac volumene akár 50 százalékkal is meghaladhatja a tavalyi év azonos időszakát, ami havi mintegy 175 milliárd forintnyi kihelyezést jelentene.

A CIB Bank szintén jelentős érdeklődésre számít, és várakozásaik szerint a lakáshitel-szerződéskötések 50-60 százaléka lehet Otthon Start hitel. A 2026-os lakáshitelpiac egészében több mint 2000 milliárd forintos kihelyezést prognosztizálnak, ami havi átlagban körülbelül 170 milliárd forintot jelent.

A Raiffeisen Bank szerint minden harmadik lakáshitel-szerződéskötés kapcsolódhat az Otthon Start Programhoz, míg a Gránit Bank a következő egy évben 40-50 százalékos részesedést vár a program számára a teljes lakáshitel-piacon.

A bankok már most különböző szolgáltatásokkal készülnek az ügyfelek fogadására. Az OTP Bank bizonyos ügyintézési költségeket elenged, és egyéb termékelőnyöket is biztosít, például az első évben türelmi idős törlesztést. Az MBH Bank promóciókkal és kedvezményekkel készül, míg a K&H Bank már augusztus 18-tól lehetőséget nyújt értékbecslésre. Az Erste Bank az elsők között biztosította az előregisztráció lehetőségét, a Raiffeisen Bank gyors hitelbírálatot ígér, az UniCredit Bank pedig részletes tájékoztatással segíti az érdeklődőket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Gránit Bank digitális megoldásokkal készül: a bank agentic AI alapú chatbotja, a Gránit Guru a nap 24 órájában válaszol az Otthon Starttal kapcsolatos kérdésekre, és szeptember 1-jétől elérhetővé válik a bank Hitelmix kalkulátorának olyan verziója, amely az összes állami kedvezményes hitelt kombinálja a piaci jelzáloghitellel. A CIB Bank jelzáloghitel-tervező kalkulációval és előminősítési szolgáltatással segíti az ügyfeleket.

Hitelfelvevői szempontból az Otthon Start legfőbb előnye a piaci hitelekénél alacsonyabb törlesztőrészlet. A piaci lakáshitelek átlagosan 6,5 százalékos kamatával szemben legfeljebb 3 százalékos fix kamattal vehető fel az Otthon Start, ami 20 éves futamidő mellett 26 százalékos megtakarítást jelent a havi törlesztőrészletben.

Alternatív megközelítésben, ugyanakkora havi törlesztőrészlet mellett 34 százalékkal nagyobb hitelösszeg érhető el, vagy azonos hitelösszeg és törlesztőrészlet mellett a futamidő 20 évről kevesebb mint 14 évre rövidíthető.

A Portfolio számításai szerint azonban 10-33 százalékos lakásár-emelkedés esetén már eltűnhet az Otthon Start hitel előnye a piaci kamatozású hitellel szemben. Minél nagyobb az önerő és minél rövidebb a futamidő, annál kisebb lakásár-emelkedés is elég ahhoz, hogy ez az előny megszűnjön. Becslések szerint átlagosan 20 százalék körüli lakásár-emelkedésnél a leendő hitelfelvevők többsége már nem járna jobban az Otthon Start hitellel, mint egy korábbi piaci lakáshitelből finanszírozott lakásvétellel.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.