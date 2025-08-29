2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
narancssárga és barna apartmanházak Budapest szívében
Hitel

Indul az Otthon Start roham, tömegeket várnak a bankokba: ilyen még nem volt Magyarországon

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 08:44

Az Otthon Start Program bevezetésével jelentősen növekedhet a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar piacon, a bankok várakozásai szerint akár 170-240 milliárd forintra is emelkedhet a korábbi 140-150 milliárdos szintről. Az új konstrukció várhatóan domináns szerepet tölt majd be a hitelpiac szerkezetében.

A Portfolio által megkérdezett pénzintézetek előrejelzései alapján az idei utolsó negyedévben az Otthon Start hitelek aránya elérheti a 70-80 százalékot, míg az előttünk álló egy évben 40-60 százalék körül alakulhat. A támogatott konstrukcióban felvett hitelek átlagos összege várhatóan 35-40 millió forint lesz - írja a Portfolio a banki várakozások alapján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szeptember 1-jétől gyakorlatilag minden bank csatlakozik a programhoz. Bár a jogszabályban rögzített felső kamatkorlát 3 százalék, a bankok többsége várhatóan ezen a szinten kínálja majd a hitelt, és csak néhány intézmény fontolgatja, hogy esetleg 2,5-2,8 százalékra csökkentse a kamatot bizonyos ügyfelek számára. A verseny elsősorban nem a kamatokban, hanem egyéb területeken zajlik majd: a harmadik félnek járó díjak (közjegyzői, értékbecslői, földhivatali) elengedésével vagy finanszírozásával, kedvezményes számlacsomagokkal és esetenként ajándékutalványokkal.

A lakáshitelpiac már az Otthon Start Program bevezetése előtt is erőteljes növekedést mutatott. Az idei első félévben havi átlagban 135 milliárd forintnyi kihelyezés történt, ami 26 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 107 milliárdos szintet. A piaci hitelkamatok 2024 tavasza óta 6,5 százalék körül mozogtak, miközben a CSOK Plusz és a falusi CSOK-hitel 3 százalékos támogatott kamattal volt elérhető.

Kapcsolódó cikkeink:

A növekedés motorját elsősorban nem a szerződések számának bővülése (8 százalékos emelkedés), hanem az átlagos hitelösszeg 17 százalékos növekedése jelentette, amely 16,8 millió forintról 19,7 millió forintra emelkedett egy év alatt. A háztartások teljes lakáshitel-állománya június végén 6069 milliárd forintot tett ki, ami 15 százalékos éves növekedést jelent.

Az MBH Bank várakozása szerint az Otthon Start Program hatására a negyedik negyedévben a havi kihelyezés 220-240 milliárd forintra emelkedhet, amelyből 170-180 milliárd lehet az Otthon Start hitel. Hosszabb távon a program részesedése 50-60 százalékra csökkenhet. A bank becslése szerint az idei utolsó negyedévben mintegy 15 ezer hitelszerződés jöhet létre, átlagosan 35-36 millió forintos összegben.

A K&H Bank előrejelzése alapján a lakáshitel-szerződéskötések több mint fele, 50-60 százaléka lehet Otthon Start hitel a következő egy évben, a CSOK Plusz-hitelekkel együtt pedig akár 70 százalék fölé is emelkedhet a kamattámogatott hitelek aránya. Az év utolsó negyedében a lakáshitelpiac volumene akár 50 százalékkal is meghaladhatja a tavalyi év azonos időszakát, ami havi mintegy 175 milliárd forintnyi kihelyezést jelentene.

A CIB Bank szintén jelentős érdeklődésre számít, és várakozásaik szerint a lakáshitel-szerződéskötések 50-60 százaléka lehet Otthon Start hitel. A 2026-os lakáshitelpiac egészében több mint 2000 milliárd forintos kihelyezést prognosztizálnak, ami havi átlagban körülbelül 170 milliárd forintot jelent.

A Raiffeisen Bank szerint minden harmadik lakáshitel-szerződéskötés kapcsolódhat az Otthon Start Programhoz, míg a Gránit Bank a következő egy évben 40-50 százalékos részesedést vár a program számára a teljes lakáshitel-piacon.

A bankok már most különböző szolgáltatásokkal készülnek az ügyfelek fogadására. Az OTP Bank bizonyos ügyintézési költségeket elenged, és egyéb termékelőnyöket is biztosít, például az első évben türelmi idős törlesztést. Az MBH Bank promóciókkal és kedvezményekkel készül, míg a K&H Bank már augusztus 18-tól lehetőséget nyújt értékbecslésre. Az Erste Bank az elsők között biztosította az előregisztráció lehetőségét, a Raiffeisen Bank gyors hitelbírálatot ígér, az UniCredit Bank pedig részletes tájékoztatással segíti az érdeklődőket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Gránit Bank digitális megoldásokkal készül: a bank agentic AI alapú chatbotja, a Gránit Guru a nap 24 órájában válaszol az Otthon Starttal kapcsolatos kérdésekre, és szeptember 1-jétől elérhetővé válik a bank Hitelmix kalkulátorának olyan verziója, amely az összes állami kedvezményes hitelt kombinálja a piaci jelzáloghitellel. A CIB Bank jelzáloghitel-tervező kalkulációval és előminősítési szolgáltatással segíti az ügyfeleket.

Hitelfelvevői szempontból az Otthon Start legfőbb előnye a piaci hitelekénél alacsonyabb törlesztőrészlet. A piaci lakáshitelek átlagosan 6,5 százalékos kamatával szemben legfeljebb 3 százalékos fix kamattal vehető fel az Otthon Start, ami 20 éves futamidő mellett 26 százalékos megtakarítást jelent a havi törlesztőrészletben.

Alternatív megközelítésben, ugyanakkora havi törlesztőrészlet mellett 34 százalékkal nagyobb hitelösszeg érhető el, vagy azonos hitelösszeg és törlesztőrészlet mellett a futamidő 20 évről kevesebb mint 14 évre rövidíthető.

A Portfolio számításai szerint azonban 10-33 százalékos lakásár-emelkedés esetén már eltűnhet az Otthon Start hitel előnye a piaci kamatozású hitellel szemben. Minél nagyobb az önerő és minél rövidebb a futamidő, annál kisebb lakásár-emelkedés is elég ahhoz, hogy ez az előny megszűnjön. Becslések szerint átlagosan 20 százalék körüli lakásár-emelkedésnél a leendő hitelfelvevők többsége már nem járna jobban az Otthon Start hitellel, mint egy korábbi piaci lakáshitelből finanszírozott lakásvétellel.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 

 

 
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #otthonteremtés #bankok #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:01
08:58
08:49
08:44
08:19
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 28. 16:55
Tényleg felrobbantak a bérek és a munkaerőpiac? Mi történik?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
KonyhaKontrolling  |  2025. augusztus 29. 07:45
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 28. 21:45
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor...
Bankmonitor  |  2025. augusztus 28. 15:28
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is eli...
Holdblog  |  2025. augusztus 28. 08:10
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzoló...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 28.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
2025. augusztus 28.
Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
2025. augusztus 28.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Otthon Start 2025: ezek az 50 milliós hitel feltételei, ezt lehet tudni a 3 százalékos lakáshitel kapcsán előzetesen
2
1 hónapja
Óriási fordulat a magyar devizahitelesek ügyében: itt a Kúria döntése, ez minden megváltoztat
3
1 hónapja
Váratlan fordulat az anyák SZJA-mentessége ügyében: mégsem jár mindenkinek a támogatás?
4
2 hónapja
Itt a bejelentés, gigahitelt vett fel Magyarország: ki fogja visszafizetni?
5
4 hete
Sorra ürítik ki a magyarok bankszámláit: rém hiteles csalás terjed, minden nyom ide vezet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 07:19
Utolsó pillanatos Otthon Start kedvezmény érkezett: ezt nem láttuk jönni, komoly pénzről van szó
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 06:26
Ezek a legjobb vezeték nélküli porszívók 2025-ben: csak a legdrágább, márkás darabokat érdemes megveni?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 08:14
Kemény időjárás jön ma Magyarországon: csak ez a 4 megye úszhatja meg