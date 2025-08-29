Utolsó pillanatos Otthon Start kedvezmény érkezett: ezt nem láttuk jönni, komoly pénzről van szó

Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.
A kormány rendeletben emeli a közjegyzői munkadíjakat – derült ki a legfrisebb Magyar Közlönyből. Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerint a változtatást a közjegyzők növekvő költségei indokolták, ugyanakkor a kedvezményes hitelek igénylőit igyekeznek tehermentesíteni.
Emelkednek a közjegyzői díjak, ugyan a legtöbb esetben néhány ezer forinttal kell majd többet fizetni, de van, ahol ennél magasabb az emelkedés. Az Otthon Start viszont kivétlet jelent.
Az új szabályok szerint így változnak a díjak:
- 0 – 500 000 forint ügyértékig: 20 000 forint,
- 500 000 – 5 000 000 forint között: a 20 000 forint alapdíjhoz az 500 000 forint feletti ügyértékrész 1%-a adódik,
- 5 000 000 – 10 000 000 forint között: 65 000 forint, plusz az 5 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,5%-a,
- 10 000 000 – 200 000 000 forint között: 90 000 forint, plusz a 10 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,25%-a,
- 200 000 000 – 500 000 000 forint között: 565 000 forint alapdíj + a 200 000 000 forint feletti rész 0,2%-a,
- 500 000 000 forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,1%-a, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.
A gyakorlatban ez néhány ezer forintos többletet jelent: például egy 5 milliós ügyletnél a díj 61,2 ezerről 65 ezerre nő, egy 10 milliósnál 86,2 ezerről 90 ezerre, míg egy 100 milliós szerződésnél 108,7 ezerről 112,5 ezer forintra, számolt a Blikk.
Támogatott hitelekre kedvezmény jár
Akik államilag támogatott kölcsönöket vesznek igénybe – például Otthon Start, a Vidéki Otthonfelújítási Program, vagy energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó hitelek –, azok jelentős kedvezményt kapnak: nekik a közjegyzői munkadíj mindössze 15 százalékát kell kifizetniük.
Bizonyos ügyekben, ahol eddig is fix díj volt meghatározva, nagyobb mértékű lesz a drágulás. Például a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséért az eddigi 30 ezer forint helyett már 50 ezret kell fizetni.
