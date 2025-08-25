Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajoknak: nincs mese, ezért is fizetni kell 2025 őszétől
A vezetékes gáz árának statisztikai emelkedése jelentősen befolyásolja a magyar inflációt, annak ellenére, hogy a lakossági gázár törvényileg rögzített. A KSH és az MVM adatai között jelentős eltérések mutatkoznak a rezsicsökkentett árból kicsúszó fogyasztás arányát illetően - írta a Telex.
A Központi Statisztikai Hivatal júliusi inflációs jelentése szerint a háztartási energiáért átlagosan 10,9%-kal kellett többet fizetni, ezen belül a vezetékes gáz ára 23,1%-kal emelkedett. Ez a drágulás önmagában 0,4 százalékponttal növelte az inflációt, ami nagyjából éppen ennyivel haladta meg az elemzői várakozásokat.
A helyzet azért különös, mert a rezsicsökkentés keretében a lakossági energiaárak elvileg rögzítettek. A 2022-es energiaválság miatt azonban a kormány módosította a szabályozást: az átlagfogyasztásig megmaradt a kedvezményes ár, míg az afeletti fogyasztásra jóval magasabb, köbméterenként 767 forintos díjat határoztak meg a korábbi 100 forint körüli helyett.
A KSH módszertana szerint az inflációs adatban szereplő gázár 2022 nyara óta valójában a felhasználás mennyiségétől függ. Ha nő a lakosság fogyasztása, akkor emelkedik a kimutatásban szereplő ár, ha csökken a gázfelhasználás, akkor az ár is mérséklődik a statisztikákban.
Az elmúlt két évben a lakosság jelentősen visszafogta földgázfelhasználását, a téli hónapokban 100-200 millió köbméterrel kevesebbet fogyasztott a korábbi évekhez képest. A 2024-2025-ös fűtési szezon azonban az előző évekhez viszonyítva hűvösebb volt, ami megnövelte a gázigényt. Október és április között összességében 450 millió köbméterrel több gázt használt el a lakosság, mint egy évvel korábban.
A KSH adatai szerint júliusban a lakossági gázfogyasztás 12,2 százaléka esett a magasabb árkategóriába, és a háztartások 17,5 százaléka lépte át a kedvezményes limitet. Ezzel szemben az MVM közlése szerint a lakossági ügyfelek mindössze 6-7 százaléka fogyaszt többet a rezsicsökkentett árú gázra jogosító mennyiségnél, és az összes versenypiaci áron elfogyasztott mennyiség az összmennyiséghez képest csupán 3 százalék.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ez az eltérés jelentős hatással van az inflációs mutatóra. Az MVM adatai alapján a statisztikai hivatal által kimutatott 175 forintos helyett mindössze 121 forintos köbméterenkénti átlagár adódna. Ha a júliusi adatokban ezzel számolt volna a KSH, akkor az inflációs mutató közel 0,7 százalékkal alacsonyabb lett volna a hivatalos 4,3 százaléknál.
A probléma megoldását nehezíti, hogy nem ismerjük pontosan a háztartások fogyasztásának eloszlását. A KSH által közölt adatokban szerepelnek azok is, akik csak főzésre használnak földgázt, míg a 2022-es népszámlálási adatok szerint ennél kevesebben vannak, akik ténylegesen gázzal fűtenek.
A jelenlegi helyzet rámutat a villany- és gázárak statisztikai elszámolásának problémáira. A KSH becslése jelentősen módosíthatja a hazai inflációt, ami a gazdaság számos területére hatással lehet. A legtisztább megoldás az lenne, ha a pontos fogyasztási adatok alapján az MVM szolgáltatna információkat a KSH-nak, elkerülve a becslésből fakadó bizonytalanságokat.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.
Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.
Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak.
Lezárult a távhőprogram, a pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette.
A kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk.
Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el.
A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.
Törésvonalak Magyarországon: hol van törésvonal Magyarország területén, érinti-e a Szent András-törésvonal Magyarországot? Hol található a Szent András-törésvonal térképen?
A szakértők között sem volt egyetértés a tekintetben, hogy az Otthon Start Program áremelkedést, vagy árcsökkenést fog-e hozni.
Pénteken még többfelé lehet eső, majd szombattól visszatér a napos-gomolyfelhős idő élénk, olykor erős széllel és 20-25 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel.
Szigorú beköltözési korlátozást vezettek be a magyar városban: 100 ezret fizethet, aki itt venne házat, lakást
Magyar nyelvtudás is szükséges azoknak, akik Sátoraljaújhelyen akarnak ingatlant venni, valamint 100 ezer forintos hozzájárulást is beszed az önkormányzat a beköltözőktől.
A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac.
2024-ben Európában csak Luxemburgban emelkedett nagyobb arányban a lakástranzakciók száma, mint a magyar piacon.
Az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, több helyen felhőszakadás is érkezhet.
Közeleg augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe, ami kiváló alkalmat teremt az otthoni kenyérsütés kipróbálására.
Július 3-án e-mailben értesítette ügyfeleit a Revolut, hogy a személyes szerződési feltételek módosításokon mennek át, szeptemberben pedig hivatalosan is élesítik azokat.
Lengyelországban 2023 nyarán indult el a magyar Otthon Start programhoz hasonló államilag támogatott hitelkonstrukció, amely jelentős hatással volt az ingatlanpiacra.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.