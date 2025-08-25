Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajoknak: nincs mese, ezért is fizetni kell 2025 őszétől

A vezetékes gáz árának statisztikai emelkedése jelentősen befolyásolja a magyar inflációt, annak ellenére, hogy a lakossági gázár törvényileg rögzített. A KSH és az MVM adatai között jelentős eltérések mutatkoznak a rezsicsökkentett árból kicsúszó fogyasztás arányát illetően - írta a Telex.

A Központi Statisztikai Hivatal júliusi inflációs jelentése szerint a háztartási energiáért átlagosan 10,9%-kal kellett többet fizetni, ezen belül a vezetékes gáz ára 23,1%-kal emelkedett. Ez a drágulás önmagában 0,4 százalékponttal növelte az inflációt, ami nagyjából éppen ennyivel haladta meg az elemzői várakozásokat.

A helyzet azért különös, mert a rezsicsökkentés keretében a lakossági energiaárak elvileg rögzítettek. A 2022-es energiaválság miatt azonban a kormány módosította a szabályozást: az átlagfogyasztásig megmaradt a kedvezményes ár, míg az afeletti fogyasztásra jóval magasabb, köbméterenként 767 forintos díjat határoztak meg a korábbi 100 forint körüli helyett.

A KSH módszertana szerint az inflációs adatban szereplő gázár 2022 nyara óta valójában a felhasználás mennyiségétől függ. Ha nő a lakosság fogyasztása, akkor emelkedik a kimutatásban szereplő ár, ha csökken a gázfelhasználás, akkor az ár is mérséklődik a statisztikákban.

Az elmúlt két évben a lakosság jelentősen visszafogta földgázfelhasználását, a téli hónapokban 100-200 millió köbméterrel kevesebbet fogyasztott a korábbi évekhez képest. A 2024-2025-ös fűtési szezon azonban az előző évekhez viszonyítva hűvösebb volt, ami megnövelte a gázigényt. Október és április között összességében 450 millió köbméterrel több gázt használt el a lakosság, mint egy évvel korábban.

A KSH adatai szerint júliusban a lakossági gázfogyasztás 12,2 százaléka esett a magasabb árkategóriába, és a háztartások 17,5 százaléka lépte át a kedvezményes limitet. Ezzel szemben az MVM közlése szerint a lakossági ügyfelek mindössze 6-7 százaléka fogyaszt többet a rezsicsökkentett árú gázra jogosító mennyiségnél, és az összes versenypiaci áron elfogyasztott mennyiség az összmennyiséghez képest csupán 3 százalék.

Ez az eltérés jelentős hatással van az inflációs mutatóra. Az MVM adatai alapján a statisztikai hivatal által kimutatott 175 forintos helyett mindössze 121 forintos köbméterenkénti átlagár adódna. Ha a júliusi adatokban ezzel számolt volna a KSH, akkor az inflációs mutató közel 0,7 százalékkal alacsonyabb lett volna a hivatalos 4,3 százaléknál.

A probléma megoldását nehezíti, hogy nem ismerjük pontosan a háztartások fogyasztásának eloszlását. A KSH által közölt adatokban szerepelnek azok is, akik csak főzésre használnak földgázt, míg a 2022-es népszámlálási adatok szerint ennél kevesebben vannak, akik ténylegesen gázzal fűtenek.

A jelenlegi helyzet rámutat a villany- és gázárak statisztikai elszámolásának problémáira. A KSH becslése jelentősen módosíthatja a hazai inflációt, ami a gazdaság számos területére hatással lehet. A legtisztább megoldás az lenne, ha a pontos fogyasztási adatok alapján az MVM szolgáltatna információkat a KSH-nak, elkerülve a becslésből fakadó bizonytalanságokat.